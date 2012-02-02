Loading...

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2012

[gallery] Causa il maltempo non si gioca nel fine settimana nei vari campionati: tutte ferme le squadre del Ce.S.In. CUS Torino.  La neve non allenta la sua morsa e anche le basse temperature stanno contribuendo a peggiorare la situazione. Il Comitato Regionale Piemontese della Federazione Italiana Rugby ha deliberato ieri di "rinviare a data da destinarsi tutte le gare dei Campionati Regionali sotto la sua gestione di Serie C, Under 20, Under 16, Under 14 in programma nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 febbraio 2012". Per quanto riguarda le squadre del Ce.S.In. CUS Torino, non verranno disputate dunque le partite di sabato all'Albonico delle due Under 14 contro Acqui e Chieri e quelle di domenica, sempre a Grugliasco, dell'Under 20 contro il Cus Genova e della cadetta di C territoriale contro Vercelli. Omologa decisione del Comitato Regionale Lombardo ha rinviato anche il match di domenica dell'Under 23 cussina sul campo del Lumezzane. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected]     Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
