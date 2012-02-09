Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Anche in questo weekend i campionati saranno fermi. Le squadre del Ce.S.In. CUS Torino hanno però continuato gli allenamenti in settimana. L'emergenza permane e la neve e il ghiaccio continuano a farla da padroni al centro sportivo Angelo Albonico. In più si sono ghiacciate le tubature e dunque non è neppure disponibile l'acqua. I Comitati Regionali Piemontese e Lombardo della Federazione Italiana Rugby anche per questo fine settimana hanno confermato il blocco dei campionati di loro competenza. Per quanto riguarda le squadre del Ce.S.In. CUS Torino, sono stati rinviati i match in programma sabato dell'Under 16 territoriale contro il Novara e domenica dell'Under 16 Elite contro il Settimo. Sempre domenica l'Under 20 Elite non giocherà in casa del Calvisano e la cadetta di C territoriale non farà visita a La Drola alle Vallette. Per quanto riguarda gli impegni infrasettimanali, coach Regan Sue ha chiamato a raccolta i suoi ragazzi via e-mail, sollecitandoli a un sacrificio ancora maggiore per non interrompere gli allenamenti. Grazie alla preziosa collaborazione del VII° Rugby, la compagine di serie B e l'Under 23 mercoledì hanno potuto utilizzare il campo in sintetico di via Cascina Nuova, angolo corso Piemonte. Negli altri giorni i biancoblu si sono preparati nelle palestre delle scuole che sorgono vicino al centro sportivo. L'Under 16 e l'Under 20 si sono allenate in altre scuole di Grugliasco. Insomma la neve non ha fermato l'attività in casa Cus, con l'obiettivo di farsi trovare pronti quando sarà possibile tornare a giocare. Sabato mattina, intanto, inizierà il lavoro di spalatura all'Albonico, per il quale tutti sono stati precettati. Seguirà una grande polentata e alle ore 17 tutti davanti alla tv per seguire, in diretta dallo Stadio Olimpico, la sfida fra Italia e Inghilterra, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
