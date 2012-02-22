Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Domenica si recupera: alle ore 14,30 all'Albonico il Ce.S.In. CUS Torino ospiterà il Parabiago. Alejandro Eschoyez:«Mi aspetto un bell'incontro, in cui sarà decisivo giocare di squadra». Una bella vittoria porta sempre con sè il desiderio di tornare subito in campo per provare a ripetersi. Dopo il confortante 22-6 inflitto in trasferta al Rovato è dunque assai gradito il recupero del match rinviato il 29 gennaio per la neve. Domenica alle ore 14,30 il Ce.S.In. CUS Torino affronterà all'Albonico il Parabiago con l'obiettivo di conservare il secondo posto in classifica. «A Rovato - ricorda Alejandro Eschoyez, vice di Regan Sue, - abbiamo subito preso il controllo con gli avanti e lasciato loro senza palloni da giocare. Quando gli avversari hanno cercato di attaccarci la nostra difesa ha retto benissimo. Tutti i reparti hanno funzionato a dovere e ci dispiace soltanto che avremmo potuto fare qualche meta in più, oltre la quarta che avevamo realizzato e ci è stata ingiustamente annullata. Manca ancora qualcosa in fase di finalizzazione, ma sono certo che arriverà. È solo una questione di esperienza». Molti i giovani in campo e tutti hanno dato il massimo. «Monfrino e Antonio Febbraro hanno dimostrato personalità e voglia di rischiare, per fare qualcosa in più. Anche Carlo Febbraro e Jaluf sono stati bravissimi e Cavallero all'ottimo gioco ha aggiunto una meta. Ci sono ragazzi come Montaldo e Valsania che stanno facendo bene in Under 23 e poi gli Under 20. Qualcuno ha già avuto spazio in prima squadra e gli altri hanno tutte le possibilità per trovarlo». Il rientro in zona playoff, con una partita in meno rispetto a Biella e Rovato, non tranquillizza comunque Eschoyez:«La posizione è senza dubbio favorevole, ma conosco questo sport e so che le partite si vincono in campo e non a tavolino. Rimaniamo con i piedi per terra e al termine dell'ultima gara vedremo dove saremo arrivati. Il nostro motto dovrà sempre essere "sacrificio, lavoro e umiltà"». Con queste qualità ci si avvicina dunque alla sfida contro il Parabiago di Massimo Mamo. «Mi aspetto un bell'incontro in cui sarà decisivo giocare di squadra. La mischia avrà un ruolo importante e la nostra è molto compatta. Avremo di fronte una compagine composta da gente di qualità, che avrà anche voglia di riscatto dopo il pareggio interno con l'Asti di domenica. Sarà un match molto fisico. A fare la differenza saranno le panchine e la capacità di avere molti palloni da giocare». Sempre domenica a Grugliasco, alle 11, sarà impegnata l'Under 16 Elite, sullo slancio del 34-14 imposto al Monza. «In quel match - osserva Eschoyez - abbiamo cominciato male. Ci accade spesso di partire a bomba e perdere delle palle che ci costano delle mete e ci costringono a recuperare. L'aspetto positivo è però che i ragazzi non si perdono mai d'animo. A Monza hanno segnato sei mete e, a parte le incertezze iniziali, non hanno mai sofferto le azioni brianzole». La sconfitta interna dello Junior Amatori Milano contro il Genova ha riportato i cussini in seconda posizione, con il match dell'andata contro il Monza ancora da recuperare. Domenica all'Albonico alle 12,30 dovrebbe giocare la cadetta di C territoriale contro il Gavi. Il programma agonistico si aprirà sabato alle 15 e alle 15,30 con le due Under 14 in casa del Chieri e a Carmagnola per un triangolare con Amatori 74 e Valledora. Alle 16,30 all'Albonico l'Under 16 territoriale ospiterà il Volpiano. Domenica alle 12,30 l'Under 23 sarà a Lumezzane e l'Under 20 Elite recupererà a Calvisano. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
