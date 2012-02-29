Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
29/02/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Dopo la sconfitta contro il Parabiago, domenica alle 14,30 il Ce.S.In. CUS Torino ripartirà da Asti. Capitan Narcisi:«Dobbiamo avere molta più continuità dal punto di vista mentale. Voglio vedere la determinazione e la rabbia giusta». Domenica mattina all'Albonico si disputerà l'ottavo turno di Coppa Italia femminile. Una continua altalena. È quella che sta portando con regolarità il Ce.S.In. CUS Torino dal secondo al terzo posto e viceversa. La piazza d'onore riconquistata con il bel successo di Rovato, è durata solo sette giorni e l'inopinata sconfitta a opera del Parabiago ha fatto scivolare i ragazzi di coach Regan Sue alle spalle del Biella, anche se con una partita in meno. «Come capitano - commenta Francesco Narcisi - mi prendo tutta la responsabilità del caso. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo subìto troppo senza reagire e io in primis non sono riuscito a dare la giusta carica ai miei compagni. In campo non abbiamo rispettato il piano di gioco che avevamo studiato. Si è trattato della partita gestita peggio degli ultimi due anni. Abbiamo tenuto in vita gli avversari con i nostri errori. Certamente ha anche inciso l'arbitraggio, ma avremmo dovuto adattarci e il Parabiago ha dimostrato di saperlo fare meglio di noi». Il quarto ko interno non compromette comunque nulla in ottica playoff. «È vero, ma abbiamo gettato via la possibilità di prendere un po' di margine sulle inseguitrici. Peccato, perché in settimana ci eravamo preparati bene e la società ci aveva consentito di allenarci il mercoledì sul sintetico di Settimo, invece che nel fango di Grugliasco. Dopo l'ultima seduta del giovedì avevo delle ottime sensazioni e invece quando siamo entrati in campo si è subito visto che qualcosa non andava. A Rovato avevamo dato la dimostrazione di un gruppo che remava tutto intensamente nella stessa direzione. Domenica questa compattezza è mancata. Non è ammissibile una tale alternanza di rendimento. Dobbiamo avere molta più continuità, soprattutto dal punto di vista mentale». Ora l'imperativo è di ritrovare la squadra capace di imporre il proprio gioco e la prima occasione sarà il derby piemontese di domenica alle ore 14,30 ad Asti. I galletti di Marco Rossini sono in fase di recupero e gli inserimenti dell'estremo Juan Sebastian Francesio e dell'apertura irlandese Treinor stanno dando dei risultati. Gli astigiani nelle ultime due uscite hanno pareggiato a Parabiago e ceduto al Biella, a causa di qualche errore di troppo. «Sarà una partita dura - afferma il capitano cussino - . Loro in casa sono molto aggressivi e hanno bisogno di punti salvezza. Sarebbe stato meglio andare là sulla scorta di una bella prestazione. Cerchiamo però di trarre i giusti insegnamenti dalla battuta d'arresto e ripartiamo da Asti più carichi di prima. Voglio vedere la determinazione e la rabbia giusta». La domenica mattina all'Albonico sarà monopolizzata dall'ottavo turno di Coppa Italia femminile di rugby a 7. Le ragazze del Torino Rugby Junior Club, capitanate da Luisa Malisan, difenderanno il primo posto in classifica. Le partite avranno inizio alle 10 per concludersi intorno alle 14 con un grande terzo tempo e molta musica. Per il girone Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta si sfideranno otto squadre seniores, tre Under 16 e due Under 14. Le compagini seniores saranno Rugby Junior Club Torino, Asti Rugby 1982, Rugby Liceo Monti, Cogoleto Rugby, Rugby Ipssar Marco Polo Genova, Imperia Rugby, CUS Savona e Stade Valdotain Rugby, le Under 16 Rugby Liceo Monti, Stade Valdotain Rugby e Rugby Peterlin Valleggia e le Under 14 Rugby Junior Club Torino e Rugby Peterlin Valleggia. Il match dell'Under 20 Elite contro il Brescia slitterà alle 16,30. Le altre compagini cussine saranno in trasferta: sabato le Under 14 alle 16,30 a Verbania e a Ivrea, domenica alle 12,30 l'Under 23 a Brescia e alle 14,30 la cadetta di C territoriale a Busignetto di Verolengo contro l'Isana. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
Articolo Precedente
CON LA MANTOVANI LAZIO UNA DELICATA TRASFERTA A ROMA
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione