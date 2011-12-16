Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
16/12/2011
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Domenica alle 14,30 il Ce.S.In. CUS Torino giocherà in casa del Befed VII° Rugby il derby più atteso della stagione: sarà il primo atto del "Trofeo della Mole". Grande sfida alle 12,30 all'Albonico fra l'Under 16 Elite e il Viadana. L'atteso derby di domenica fra il Ce.S.In. CUS Torino e il BEFeD VII° Rugby Torino, che si svolgerà alle ore 14,30 sul campo di via Cascina Nuova a Settimo, nel quadro della decima giornata di andata del campionato di serie B, sarà anche il primo atto della doppia sfida che assegnerà il “Trofeo della Mole”, messo per la prima volta in palio dall’Associazione “Amici nel Rugby”. Il match di ritorno è in programma il 29 aprile 2012 al centro sportivo Angelo Albonico. Con il "Trofeo della Mole", che è stato presentato ufficialmente nella sede dell'assessorato allo Sport della Città di Torino, gli “Amici nel Rugby” puntano, in collaborazione con i due sodalizi, a riportare al centro dell’attenzione il movimento della palla ovale che si è sviluppato proprio sotto la Mole. L'occasione sono i cento anni dalla prima partita di rugby che ebbe luogo sul territorio italiano, organizzata a Torino nel 1910. «Questo trofeo - spiega Giorgio Guglielmino, presidente degli Amici nel Rugby, - è stato ideato per ricordare gli storici derby del capoluogo sabaudo, che risalgono al 1930, tra il GUF Torino (futuro CUS) e il Torino Rugby (poi diventato Settimo Rugby). La speranza è che possa disputarsi ogni anno e contribuisca a dare risalto al nostro sport».Per Paolo Sacco, responsabile della sezione rugby del Ce.S.In. CUS Torino Rugby, «un derby, si sa, non è mai una partita come tutte le altre e istituire il "Trofeo della Mole" aggiunge un po' di pepe a una sfida già di per sé infuocata. Domenica dovrà essere una partita corretta e leale». Sul fronte settimese, il presidente Luigi Buson auspica che «da questo progetto nasca una buona collaborazione con il CUS, che rappresenta il partner di più sana e robusta costituzione che ci sia in circolazione. Dico questo perché secondo me si può essere avversari, e quindi competere in certe occasioni, ma collaborare in altre. Per quanto riguarda il derby che vinca il migliore, ma a mio avviso comunque andrà vinceranno entrambe le squadre e con loro il rugby piemontese». Coach Regan Sue entra nel merito tecnico del confronto: «Il VII° è un'ottima squadra, guidata da un bravo allenatore che conosco da tempo. La rispettiamo e sappiamo che ci attende una gara impegnativa. Per quanto ci riguarda siamo in un buon momento e abbiamo lavorato molto duramente in questi anni per arrivare dove siamo adesso, prestando attenzione a tutti i particolari. Ultimamente siamo migliorati nei punti d'incontro e nel gioco statico e il rendimento è salito. Abbiamo fiducia nel nostro sistema e siamo pronti ad andare in campo e a lottare dal primo all'ultimo minuto». Claudio Franchi, direttore tecnico e allenatore del Befed VII° Rugby Torino, sottolinea la valenza della sfida: «Il derby di domenica prossima sarà un'occasione importante per dare un'idea della crescita del movimento rugbystico piemontese. Come tutte le opportunità di confronto tra due realtà sportive cosi radicate nel territorio, il derby evoca suggestioni che nascono dalla tradizione storica della palla ovale torinese. Sarà, ne sono certo, una festa per il rugby, per il pubblico e anche per chi lo vivrà direttamente dal campo: giocatori e tecnici. A Piacenza ho vissuto da giocatore e allenatore molti derby e so quanto questo tipo di gare vada oltre ogni fredda valutazione tecnica e di classifica. Noi del VII° ci arriviamo da neo-promossa, dopo un periodo certo non facile. Consapevoli della forza degli avversari abbiamo tuttavia forti motivazioni per onorare l’impegno al meglio delle nostre possibilità. Con cuore caldo e mente fredda, pronti a dare il nostro contributo affinché il pubblico presente possa godere di uno spettacolo in linea con i più sani principi di questo magnifico sport». Nel fine settimana la senior non sarà l'unica squadra cussina impegnata. Sabato alle 15 l'Under 16 territoriale ospiterà il Valledora e domenica alle 12,30 l'Under 16 Elite, seconda in classifica, riceverà la capolista Viadana, in un confronto che promette scintille. Sempre domenica alle 12,30 l'Under 20 Elite farà visita all'Asr Milano. In mattinata un'Under 14 sarà protagonista a Settimo di un triangolare per Telethon, cui parteciperanno anche i padroni di casa e il San Mauro. Sabato si svolgerà la festa di Natale del Settore Propaganda, che coinvolgerà anche cinquanta bambini educati e accolti in istituti torinesi, oltre alla squadra femminile e ai giovani rugbysti del Cottolengo di cui è società sportiva tutor. Dalle 9,30 alle 12 ci sarà la parte ludico-sportivo presso impianto La Colletta (via Sibilla Aleramo ang. Ragazzoni, con ritrovo per gli atleti 9) e dalle 12,30 alle 14,30 il terzo tempo con banchetto ed estrazione regali di Natale all’interno del Bocciodromo di L.go Dora Colletta 53. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
