Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
14/03/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Parte un nuovo progetto pilota di formazione al Ce.S.In. CUS Torino. Il ds Salvo Lo Greco:«Se attecchirà il prossimo anno creeremo una vera e propria Accademia». Domenica alle ore 11 l'Under 16 Elite sarà ospite del Genova al campo Sciorba. Un progetto pilota innovativo non poteva che nascere al Ce.S.In. CUS Torino. È iniziato martedì scorso e coinvolge 40 giovani dall'Under 16 all'Under 20. «Si tratta - spiega il direttore sportivo Salvo Lo Greco - dei migliori ragazzi del vivaio, che sono stati scelti dal nostro direttore tecnico Regan Sue. Per otto settimane consecutive svolgeranno degli allenamenti intensivi il martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 17,30 alle 20,30, prima di unirsi alle rispettive squadre per svolgere la consueta preparazione infrasettimanale. Oltre a puntare sugli aspetti fisici e tecnici, gli atleti riceveranno consigli, tra gli altri, sulla corretta alimentazione, sul primo intervento medico in caso d'infortunio e sull'etica rugbistica, con l'obiettivo di costruire dei giocatori d'elite». Sono previste regole ferree, come nella tradizione del tecnico neozelandese. I ragazzi dovranno prestare massima attenzione alla disciplina, all'osservanza delle disposizioni e dovranno dimostrare la volontà di condividere gli obiettivi del progetto. Regan Sue e gli altri allenatori li hanno sottoposti a test fisici e atletici all'inizio della stagione e al termine delle otto settimane le prove verranno ripetute, per valutare eventuali miglioramenti nelle performance e più in generale le potenzialità dei singoli. «Se il progetto attecchirà e produrrà risultati soddisfacenti - afferma il ds - nella prossima stagione verrà creata una vera e propria Accademia». Sarà valutata l'opportunità di chiedere all'Istituto Superiore "Elio Vittorini" di via Crea a Grugliasco, che sorge a fianco del centro sportivo Angelo Albonico, di mettere a disposizione due aule e a un istituto privato di fornire personale insegnante che guidi i giovani nei loro programmi scolastici. «In tal modo - osserva Lo Greco - verrà offerta la possibilità di studiare e di trascorrere più tempo in campo, dove ogni aspetto della preparazione sarà seguito da istruttori specializzati, appartenenti anche alle altre sezioni agonistiche del CUS Torino. Richiederemo altresì la presenza di nutrizionisti e fisioterapisti che diano ai partecipanti indicazioni sulla corretta alimentazione e sul primo intervento in caso d'infortuni». Agli atleti verrà insomma fornito un bagaglio di risorse e d'informazioni che li faccia maturare come sportivi e come uomini e li metta in condizione di fronteggiare nel migliore modo possibile le problematiche che incontreranno in un'auspicabile carriera professionistica. Per quanto riguarda la stretta attualità agonistica, nel weekend sarà ancora ferma la serie B, che riprenderà domenica 25 marzo con il match casalingo del Ce.S.In. contro il Sondrio. Sarà invece impegnata l'Under 16 territoriale, che sabato alle 16,30 riceverà l'Ivrea. Domenica alle 11 l'Under 16 Elite sarà ospite del Genova al campo Sciorba. Sfide esterne per l'Under 23 e la cadetta di C territoriale, che alle 14,30 faranno visita rispettivamente al Saluzzo e al Lumezzane. Le due Under 14 andranno sabato a Roma, dove nel pomeriggio prima assisteranno alla partita del Sei Nazioni fra Italia e Scozia e poi sosteranno uno stage alla Capitolina Rugby. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
Articolo Precedente
PERONI VILLAGE
Articolo Successivo
terzo tempo peroni village
Redazione