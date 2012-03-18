Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
18/03/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il Ce.s.In. CUS Torino a segno con l'Under 23, che vince a Lumezzane per 12-8. Battute l'Under 16 Elite a Genova per 14-12 e la cadetta di C territoriale a Saluzzo per 18-11. Fine settimana di limitato impegno agonistico per il Ce.S.In CUS Torino. Hanno giocato solo tre squadre, dal momento che l'Under 16 territoriale ha vinto a tavolino per 20-0, per assenza dell'Ivrea. L'Under 23 di Andrea Oliva e Fabio Coggiola è passata per 12-8 in casa del Lumezzane. Quindici titolare composto da Donada estremo, Amadio e Listone ali, Colavito e Natali centri, Fusco e Bizzotto mediani, Mariut, Valsania e Fortunato in terza linea, Mamdouh e Legnaioli in seconda e Montaldo, Varalda e Cassardo in prima. Due mete di maul e un calcio di trasformazione di Listone hanno fruttato i quattro punti in un match che ha visto i cussini più propositivi nel primo tempo e quasi esclusivamente in difesa nel secondo. La cadetta di serie C territoriale di Dragos Bavinschi e Sandro Bracco ha perso per 18-11 a Saluzzo, interrompendo temporaneamente la sua rincorsa ai playoff. L'Under 16 Elite è caduta al campo Sciorba contro il Genova con il punteggio di 14-12. I ragazzi allenati da Alejandro Eschoyez hanno segnato due mete con Gallo e Fede e trasformato una volta con Reeves e si sono trovati in vantaggio per 12-7, prima di subire una meta ligure su azione di ripartenza. La battuta d'arresto è comunque solo un incidente di percorso per un gruppo che continua a rimanere saldamente in corsa per l'accesso alle finali nazionali. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
Redazione