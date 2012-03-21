Comunicato stampa Ce.S.In. Cus Torino Rugby
di Redazione
21/03/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Domenica alle ore 15,30 all'Albonico tornerà in campo la serie B, con il Ce.S.In. CUS Torino opposto al Sondrio. Stefano Amadio:«Sarà una bella lotta. Ci stiamo preparando e saremo pronti a dare il massimo». Se si eccettua una piccola parentesi iniziale come estremo, ha sempre fatto la terza linea fin da quando, a 12-13 anni, ha cominciato a giocare a rugby. Stefano Amadio rappresenta molto bene la filosofia di coach Regan Sue, che chiede ai suoi ragazzi il massimo adattamento alle esigenze del gruppo, e infatti da un mese e mezzo ha accettato di essere impiegato all'ala. «Quando si è infortunato Dario Palmero - spiega il trevigiano - si è verificata una certa carenza di trequarti. Lo staff tecnico mi ha chiesto se sarei stato disposto a cambiare ruolo e ho risposto di contare pure su di me». A posteriori non si è certamente pentito della decisione. «Sto apprezzando molto le nuove mansioni, che sono più confacenti alle mie caratteristiche fisiche di atleta magro, alto, veloce e con le gambe lunghe». Certo in principio non tutto è stato facile:«Ho avuto qualche problema di disposizione in campo. Le ali, insieme con l'estremo, devono occupare tutto lo spazio arretrato ed è anche importante prendere le misure del calciatore avversario. Ho esordito in questa nuova veste contro il Parabiago e non mi sono espresso al massimo. Il weekend successivo, ad Asti, sono subentrato nel secondo tempo di nuovo in terza linea. Poi durante la pausa della serie B sono strato riutilizzato come ala nel match casalingo con il Brescia e a Lumezzane. Nella sfida contro la capolista, in particolare, mi sono sentito più a mio agio e penso di avere offerto una buona prestazione». Domenica la prima squadra tornerà finalmente a giocare e alle ore 15,30 ospiterà a Grugliasco una Sertori Sondrio in grande ripresa. I valtellinesi, protagonisti nella scorsa stagione di un campionato di vertice, hanno faticato in quella in corso a ritrovare se stessi. Negli ultimi tempi, però, hanno rinserrato le fila e i risultati sono arrivati in serie. Tre vittorie consecutive, tutte ottenute sul proprio terreno contro Alessandria, Parabiago e VII°, hanno allontanato gli uomini di Romain Cavaignal dalla zona retrocessione, regalando loro una bella iniezione di fiducia. «Ci stiamo preparando, come sempre, al meglio - afferma Amadio - e quando sarà il momento di affrontarli, saremo pronti a dare il massimo. Sarà certamente una bella lotta, che esalterà l'aspetto fisico delle due compagini» Il Ce.S.In. non vince all'Albonico dall'11 dicembre, quando dominò l'Alessandria. Da allora ha ceduto prima al CUS Genova e poi al Parabiago. Per continuare a puntare ai playoff bisognerà invertire la tendenza. Allargando l'ottica del fine settimana alle altre squadre cussine, sabato alle 15 e alle 16 le due Under 14 riceveranno il Volpiano e l'Alessandria. Alle 17 l'Under 16 territoriale se la vedrà con il Biella. Domenica alle 12,30 e alle 14,30 l'Under 20 Elite e l'Under 16 Elite saranno a Viadana e alle 13,30 a Grugliasco la cadetta di C territoriale sarà opposta all'Airasca. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
