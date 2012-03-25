Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
25/03/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il Ce.S.In. CUS respinge il Sondrio: all'Albonico finisce 20-3. Prodezza dell'Under 16 Elite, che espugna Viadana per 17-5. Il Ce.S.In. CUS Torino sfata la "sindrome dell'Albonico" e batte il Sondrio per 20-3. Una netta superiorità nel primo tempo e la solita sofferenza nel secondo descrivono un successo comunque importante per mantenere nel mirino l'obiettivo playoff. Coach Regan Sue, per l'infortuno di Falasca, riporta D'Angelo a apertura e schiera Musso estremo. Maso, con una caviglia in disordine dopo Asti, parte dalla panchina. I padroni di casa si riversano subito nella metà campo avversaria e al 3' conquistano una punizione che D'Angelo spedisce in mezzo ai pali (3-0). Capitan Narcisi e compagni insistono e i valtellinesi paiono in chiara difficoltà ad arginare la pressione. Cadono un paio di mischie in posizione molto favorevole per i biancoblu e al 13' gli ospiti sempre più in affanno vengono puniti dall'arbitro Diego Bono di Brescia con una meta tecnica, che D'Angelo trasforma (10-0). Il cartellino giallo a Calluso al 27' lascia i biancoblu in 14 e il conseguente piazzato viene sfruttato da Schenatti (10-3). I lombardi non danno però continuità alla loro azione e gli universitari reggono bene. Anzi nel finale sono proprio loro a dare la zampata vincente. Al 40' la palla passa da Tinebra a D'Angelo e a Heymans, ma il Sondrio riesce a stoppare l'offensiva. Subito dopo però il sudafricano diventa irresistibile e va a sfondare, schiacciando a terra al termine di una giravolta. D'Angelo trasforma e si va al riposo sul 17-3. Al ritorno in campo il direttore di gara ferma Iacob al 2' in prossimità della meta. Al 4' Schenatti fallisce dalla piazzola e al 8' Musso approfitta di un buon spazio centrale per inquadrare i pali con un drop magistrale (20-3). Un minuto dopo Di Clemente è lanciato verso la meta, ma scivola proprio sul più bello. Il Ce.S.In. ribalta il fronte d'attacco ed è un vero peccato che al 13' un'intesa fra D'Angelo e Heymans, ben proseguita da un funambolico Musso, non vada a buon fine. Schenatti al 20' sbaglia un'altro piazzato da posizione centrale. Il Sondrio sciupone comunque continua a provarci e il CUS soffre. Alla mezz'ora Bandieri viene ammonito per placcaggio alto e gli uomini di Romain Cavaignal partono all'offensiva calciando in touche. Narcisi è bravo a "rubare" e ad alleggerire la spinta dei rivali. Nel finale fioccano le sostituzioni e con l'uscita di Musso per Amadio, Febbraro passa da ala a estremo. Da segnalare l'esordio in serie B di Marco Montaldo, classe 1992. Il successo contro un Sondrio, che ha una classifica bugiarda come Pinocchio, è risultato di rilievo. Rimane però l'interrogativo sul perché i secondi tempi siano sempre così inferiori ai primi, quando la condizione fisica dei cussini sembrava essere punto di forza incontrovertibile. TABELLINO Ce.S.In. CUS Torino - Rugby Sondrio 20-3 (17-3) Ce.S.In. CUS Torino: 15 Musso (35' st Amadio), 14 Bizzotto, 13 Colavito, 12 Heymans, 11 Febbraro, 10 D'Angelo, 9 Tinebra, 8 Merlino, 7 Calluso (10' st Maso), 6 Alparone (36' st Cassardo), 5 Narcisi, 4 Bandieri, 3 Iacob (41' st Cavallero), 2 Martina (41' st Wadi), 1 Modonutto (40' st Montaldo). A disposizione: Natali. All.: Regan Sue Rugby Parabiago: 15 Di Clemente, 14 Cenini, 13 Rotella, 12 Testini (5' st Colli), 11 Sole, 10 Schenatti, 9 Baldini, 8 Giovanni Bianchini, 7 Rinaldo Bianchini, 6 Della Cristina (34' st Sceresini), 5 Della Bosca, 4 Scamozzi, 3 Azzalini, 2 Paruscio, 1 Amonini. A disposizione Ghilotti, Spini, Pettinato, Dal Toè, e Cavaignal. All.: Romain Cavaignal Ammonizioni: Primo tempo: 27' Calluso. Secondo tempo: 30' Bandieri. Arbitro: Diego Bono (Brescia) Marcatori: Primo tempo: 3’ c.p. D'Angelo (3-0); 13' meta tecnica, trasf. D'Angelo (10-0); 27' c.p. Schenatti (10-3); 40' meta Heymans, trasf. D'Angelo (17-3). Secondo tempo: 8' drop Musso (20-3). Il resto del fine settimana brilla soprattutto per la fantastica impresa dell'Under 16 Elite, che sbanca Viadana per 17-5, infliggendo la prima sconfitta, e per di più interna, alla capolista. La compagine allenata da Alejandro Eschoyez timbra una prestazione sopra le righe e domina il primo tempo, con due mete di Ciarambino e Reeves e una trasformazione di Porporato (12-0). Nella ripresa i locali vanno a loro volta a segno (12-5) e la partita dei biancoblu si complica un po'. A risolvere la situazione, negli ultimi minuti, arriva una meta partita da azione di touche e proseguita dalla maul che è il marchio di fabbrica in casa Ce.S.In. Il blitz avvicina la qualificazione alle finali nazionali, che potrebbe essere già cosa fatta domenica prossima al termine della sfida contro il Fiumicello. Passando alle Under 14, il team del girone meritocratico non lascia scampo all'Alessandria e la regola per 35-5, mentre quello del girone territoriale cede per 26-10 all'Ivrea. La cadetta di C territoriale si fa del male da sola e getta alle ortiche un match che pare al sicuro. Avanti per 10-0, con meta di Guerrieri e trasformazione e ulteriore piazzato di Di Iorio, i ragazzi della coppia tecnica Bavinschi-Bracco subiscono il ritorno dell'Airasca (10-7) e nel secondo tempo riallungano con una punizione di Di Iorio (13-7). Una meta ospite, in inferiorità numerica per il giallo sventolato a capitan Catalfamo, rovina la domenica ai cussini (13-14). Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
