Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
22/04/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il Ce.S.In. CUS Torino passa per 17-9 ad Alessandria e vede i playoff. Vincono anche l'Under 16 territoriale e le due Under 14. Settore Propaganda in trionfo a Milano e a Ivrea. Che sarebbe stato un derby di sofferenza lo si sapeva. Per le piemontesi il match contro il Ce.S.In. CUS Torino, capofila in Regione, è un po' sempre la partita dell'anno e viene vissuto in modo particolare. Anche per questo motivo il successo per 17-9 ottenuto in casa dell'Alessandria ha un significato enorme per i ragazzi di coach Regan Sue, che hanno rimontato ritrovando il loro gioco proprio nel momento del bisogno e facendo un passo decisivo verso i playoff di serie B. Il XV di partenza ha rispecchiato quasi integralmente quello che ha sconfitto il Lecco, con le sole eccezioni di Musso e Fusco al posto di Colavito e Monfrino. Sono andati in campo Febbraro (st Falasca) opposto, Fusco e Bizzotto (pt Monfrino) ali, Musso e Heymans centri, D'Angelo apertura, Tinebra mediano di mischia, Merlino, Amadio e Calluso (st Maso) in terza linea, Narcisi e Bandieri (st Donada) in seconda, Iacob (st Cavallero) e Modonutto (st Garbet) piloni e Martina tallonatore. In panchina Giacoma. I padroni di casa sono riusciti a imporre alla sfida un ritmo lento, proprio quello che mette in difficoltà i cussini, che comunque sono passati in vantaggio al 10' con una punizione di D'Angelo (3-0). Al 17' gli universitari sono rimasti in superiorità numerica per un fallo grave commesso su Bizzotto, ma non ne hanno saputo approfittare. I grigi invece hanno sfruttato a dovere due piazzati e con il cecchino Peens sono andati al riposo avanti per 6-3. L'apertura alessandrina ha realizzato al calcio anche a inizio ripresa, aggiornando il parziale sul 9-3. Entrambe le squadre sono poi rimaste in 14 per una doppia espulsione: per il Ce.S.In. è uscito Bandieri, reo di avere reagito a un fallo subìto. La sostituzione di Febbraro con Falasca, con lo spostamento di D'Angelo a estremo, ha giovato ai biancoblu, perché il neo-entrato ha disputato uno spezzone di gara di notevole sostanza. Il CUS finalmente, grazie alla sua migliore condizione fisica, è riuscito ad alzare il ritmo e alla mezz'ora D'Angelo si è proiettato in meta e ha anche trasformato l'addizionale (10-9). I subalpini hanno continuato a spingere e al 36' Maso ha chiuso i conti con una meta trasformata da D'Angelo (17-9). Un risultato che, in coincidenza con la sconfitta per 16-13 del Biella in casa del CUS Genova, consente a Narcisi e compagni di rafforzare la seconda posizione, portando il vantaggio sugli Orsi a sette punti. Come dire che un successo nel derby torinese di domenica all'Albonico contro il Befed VII°, che assegnerà anche il Trofeo della Mole, consentirebbe di timbrare l'accesso ai playoff con un turno di anticipo rispetto alla fine della regular season. A rendere perfetto il fine settimana cussino hanno contribuito tutte le categorie giovanili impegnate. L'Under 16 territoriale ha battuto per 34-12 il San Mauro, disputando un secondo tempo favoloso dopo il 10-12 di metà gara. Le sei mete portano la firma di D'Aveni, Savarino, Del Grosso, Monfrino, Foresta e Robbiano e le due trasformazioni sono state segnate da Gallo e Monfrino. A Grugliasco un'Under 14 ha dominato il Pedona per 57-0. L'altra a Carmagnola ha vinto a tavolino per 20-0 per insufficienza di giocatori da parte dell'Amatori 74. Si è giocata un'amichevole che è stata vinta dagli ospiti. Non è mancato all'appello il Settore Propaganda, che per la prima volta ha presentato compagini in due tornei nazionali contemporanei e ha trionfato in entrambi. Nel Trofeo Palerma, che si è svolto a Milano, il Rugby Junior Club Torino ha occupato il primo posto nella graduatoria generale per società. Le Under 8 e 10 si sono classificate prime, l'Under 6 è stata seconda e l'Under 12 terza. Al Torneo "Bianca e Roberto" di Ivrea si sono registrati il successo dell'Under 12, la terza piazza dell'Under 8 e la quinta dell'Under 10. Il 1° maggio a Padova i giovanissimi cussini parteciperanno al Trofeo Bottacin con due team per ogni categoria. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
