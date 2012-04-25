Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
25/04/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Per il Ce.S.In. CUS Torino si avvicina il fine settimana più importante dell'anno: domenica alle 15,30 contro il Befed VII° si punta al "triplete". Alle 12,30 l'Under 16 Elite aprirà la Final 8, ospitando il Viadana. In serie B i verdetti sono sempre più vicini. Alle spalle del CUS Genova, il successo per 17-9 di domenica ad Alessandria ha fatto fare al Ce.S.In. CUS Torino un passo importante verso i playoff. Ora i ragazzi di coach Regan Sue hanno sette punti di vantaggio sul Biella e domenica alle 15,30 al centro sportivo Angelo Albonico ospiteranno il Befed VII° Rugby Torino. In caso di vittoria capitan Narcisi e compagni otterranno un fantastico "triplete", costituito dal successo nel derby, dalla conquista del Trofeo della Mole e dall'accesso alla post season. Le due migliori compagini torinesi si contenderanno la coppa messa in palio dall'associazione "Amici nel Rugby", a cent'anni dalla prima manifestazione rugbystica italiana, che fu organizzata proprio a Torino nel 1910. Nel match di andata il Ce.S.In. si è imposto in trasferta per 31-15, con le mete di Narcisi (2), Maso, Mariut e D’Angelo che ha anche trasformato tre volte, a fronte di cinque piazzati di Chiappini. «Nel corso della stagione - spiega il direttore sportivo cussino Salvo Lo Greco - le due società hanno avviato un rapporto di collaborazione, volto al conseguimento di obiettivi condivisibili. I dirigenti del VII° hanno compreso che l'unione delle forze potenzia la nostra voce in Federazione e questo aspetto può portare indubbi vantaggi a tutto il movimento piemontese. Alla luce di queste evoluzioni la rivalità non è più quella del passato, anche se il derby rappresenta un appuntamento comunque molto sentito, che entrambe le parti vogliono assolutamente fare proprio. Nel caso specifico l'evento si nutre poi di valenze particolari, perché in palio non c'è solo la supremazia regionale, che intendiamo confermare. Puntiamo a vincere, perché, oltre a sollevare per la prima volta il Trofeo della Mole, vogliamo raggiungere la matematica certezza di andare ai playoff». I gialloazzurri allenati da Claudio Franchi vengono da un convincente 41-21 inflitto al Rovato e sono dunque molto carichi. «Loro - osserva Lo Greco - cercheranno di rallentare il nostro ritmo e di costringerci a commettere dei falli, per sfruttare al meglio l'abilità al calcio di Chiappini. Dal canto nostro dovremo provare a imporre la velocità e ad allargare il gioco sui cursori». Il derby sarà preceduto sabato alle 14,30 al Motovelodromo di corso Casale da una cerimonia voluta dall’associazione “Amici nel Rugby”, in cui verrà ricordato l'unico scudetto vinto dal rugby torinese nel 1947 con la Reale Società Ginnastica Torino. Sarà inaugurata una targa ricordo alla presenza degli ex giocatori della Ginnastica Torino Arrigoni e Chiosso, dei figli di Ausonio Alacevich, protagonista nel 1945 della sfida disputata contro i sudafricani del “Royal Natal Carabineers”, e del figlio di Vincenzo Bertolotto, storico capitano del trionfo tricolore. Parteciperanno anche i massimi dirigenti di Ce.S.In. CUS Torino e Befed VII° Rugby Torino, gli atleti e l’associazione “Amici nel Rugby”. La domenica agonistica a Grugliasco sarà veramente da non perdere, perché alle 12,30 l'Under 16 Elite di Alejandro Eschoyez ospiterà il Viadana, nella prima gara della Final 8 che assegnerà lo scudetto di categoria. Alla stessa ora a Treviso si affronteranno la Benetton e il Rangers Vicenza. La cadetta del Ce.S.In. in serie C territoriale alle 17,30 riceverà il Beinasco. Sempre in casa, l'Under 16 territoriale sarà invece impegnata alle 16,30 di sabato contro il Novara. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
