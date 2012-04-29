Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
29/04/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il Ce.S.In. CUS Torino batte il Befed VII Rugby per 9-3, si aggiudica il "Trofeo della Mole" e va ai playoff. L'Under 16 Elite lotta e cede con onore al Viadana per 25-15. I campioni d'Italia del 1947 della Reale Società Ginnastica portano fortuna al Ce.S.In. CUS Torino. A 24 ore dal ricordo dello storico unico scudetto torinese della palla ovale, avvenuto ieri al Motovelodromo di corso Casale, i ragazzi di coach Regan Sue vincono per 9-3 il derby contro il Befed VII Rugby, si aggiudicano il "Trofeo della Mole" e conquistano matematicamente l'accesso ai playoff con un turno di anticipo rispetto al termine della regular season. Su un manto erboso in perfette condizioni, dopo essere stato riseminato, l'ingresso delle due squadre è preceduto dall'esibizione delle Aquatica Cheers, che intratterranno gli spettatori anche nel corso dell'intervallo e al termine della sfida. Si inizia con un minuto di silenzio in memoria della mamma del presidente del Bedef VII Luigi Buson, scomparsa nei giorni scorsi. Il vento, a tratti, e un arbitraggio che spezzetta il match in modo insopportabile condizionano la prestazione delle due squadre, che non offrono uno spettacolo all'altezza delle speranze. Pochissimo il gioco manovrato, con le difese a prevalere sugli attacchi. I padroni di casa hanno la chance di passare in vantaggio al 10', ma D'Angelo fallisce un piazzato. Al 14', su azione di touche, parte in percussione Heymans e viene fermato. Due minuti dopo Falasca calcia in avanti e la corsa di Antonio Febbraro sulla fascia destra non impedisce alla palla di uscire. Al 23' la lotta contro il vento penalizza anche Chiappini, che non centra i pali su punizione. Finalmente al 31' D'Angelo sblocca il risultato dalla piazzola (3-0). All'estremo locale non riesce però il bis al 36' e al 38' Chiappini non sbaglia la sua seconda opportunità (3-3). Il Ce.S.In. rimane in inferiorità numerica al 41' per un giallo sventolato dall'arbitro Pasquale Ciaramella di Parabiago a Febbraro, reo di aver colpito con un calcio un avversario a terra. Si va al riposo in parità e al 3' della ripresa D'Angelo piazza nuovamente in mezzo ai pali (6-3). Poi Heymans viene ammonito per un fallo su Tamburri e il CUS resta addirittura in 13. Il VII cerca di approfittarne e quasi ci riesce all'11', quando una meta di Lepre viene annullata per un doppio movimento. Al 14' Chiappini fallisce un altro piazzato e i locali respirano. Le difficoltà non sono finite e al 29' i biancoblu tornano in 14 per un'ammonizione comminata a Musso. Poco oltre la mezz'ora ci pensa D'Angelo, con un calcio che fissa il 9-3. Claudio Franchi mette dentro i giovani e il Befed va in forcing. Una meta potrebbe valere il successo e affosserebbe tutta la stagione dei cussini, che nel finale subiscono i gialloazzurri. Al 38' la meta di Tamburri viene vanificata ancora da un doppio movimento. Il fischio finale è una liberazione per il Ce.S.In. che raggiunge in un sol colpo un triplice obiettivo. Prima della premiazione il presidente cussino Riccardo D'Elicio fa i complimenti alle due compagini e il sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù ringrazia il rugby per quello che sta facendo per la città. L'"in bocca al lupo" al CUS, in vista dei prossimi playoff, arriva dal ds settimese Nicola Augello, che ringrazia l'associazione "Amici nel Rugby" per avere reso concreto il "Trofeo della Mole". A proposito degli "Amici" il presidente Giorgio Gugliemino "accusa" le due rivali «di avere messo poca grinta in campo». Per il presidente del Comitato Regionale della Fir Franz Mauthe «l'impegno non è mancato, ma avrebbe potuto essere una bella partita». Chiude il capitano cussino Francesco Narcisi, che solleva il trofeo e ringrazia il VII per avere messo a disposizione il proprio campo per alcuni allenamenti e per la gara contro il Lecco. Si va alle foto di rito e poi tutti al terzo tempo, all'interno dell'Istituto Superiore "Elio Vittorini" organizzato dagli "Amici nel Rugby", con il contributo degli 011 Highlanders. Il trionfo dello sport. TABELLINO Ce.S.In. CUS Torino - Befed VII Rugby 9-3 (3-3) Ce.S.In. CUS Torino: 15 D'Angelo, 14 Fusco, 13 Colavito, 12 Heymans, 11 Febbraro , 10 Falasca (15' st Musso), 9 Tinebra, 8 Maso (19' st Alparone), 7 Calluso, 6 Amadio, 5 Narcisi, 4 Merlino, 3 Iacob, 2 Martina, 1 Modonutto (37' st Garbet). A disposizione: Cavallero, Montaldo, Giacoma e Monfrino. All.: Regan Sue Befed VII Rugby: 15 Tamburri, 14 Cotroneo, 13 Lepre, 12 Marchi, 11 Sanna, 10 Chiappini, 9 Bongani (26' st Ghitalla), 8 Ducatto (23' st Puscasu), 7 Knaflitz, 6 Marcello Deandrea, 5 Fortunato, 4 Battaglia (23' st Giacomo Deandrea), 3 Caputo (8' st Giannone), 2 Vetturini, 1 Duguet (34' st Dina Otoro). A disposizione: Baldi e Jitaru. All.: Claudio Franchi Ammonizioni: Primo tempo: 41' Febbraro. Secondo tempo: 5' Heymans, 29' Musso. Arbitro: Pasquale Ciaramella (Parabiago) Marcatori: Primo tempo: 31' c.p. D'Angelo (3-0); 38' c.p. Chiappini (3-3). Secondo tempo: 3' c.p. D'Angelo (6-3), 31' c.p. D'Angelo (9-3). A Grugliasco prima della sfida di serie B va in scena l'esordio dell'Under 16 Elite, guidata da Alejandro Eschoyez, nella Final 8 nazionale contro il Viadana. Gli ospiti s'impongono per 25-15, ma i giovani cussini lottano fino alla fine e non demeritano. Vanno in campo Gallo estremo, Foresta (st Montagnino) e Ciarambino (st Cremonini) ali, Ravera e Gattiglio centri, Reeves apertura, Porporato mediano di mischia, Carbone, Don e Cossolo (st Romano) in terza linea, Fede (st Miotti), e Perrone in seconda, Cutrupi (st Vaccari) e Novello piloni e Racca tallonatore. In panchina Zaccuri e Stefanutto. Sull'altro fronte il noto campione Kaine Paul Robertson si affida a Melegari estremo, Durantini e May all'ala, Righi ed Erbolini al centro, De Luca e Cafarra in mediana, Baitieri, Mastrocola e Gelati terze linee, Krumov e Venturini (st Pagliari) seconde linee, Novindi e Bacchi piloni e Chizzini a tallonare. A disposizione Baruffaldi, Flisi, Zaffanella e Sarzi. Arbitra Mario Galante di Parabiago. Il CUS inizia con carattere e al 3' Perrone tenta una discesa e viene sospinto fuori. Al 10' il Viadana sfrutta a dovere una touche e una maul avanzante e va in meta con Novindi (0-3). Sfortunato al 15' Reeves: sugli sviluppi di una mischia riceve una brutta palla e la perde, consentendo a Erbolini di intercettare, avanzare con un calcio e andare a schiacciare centralmente. Melegari trasforma (0-12). Porporato accorcia le distanze al 21' su punizione (3-12). Lo stesso mediano al 25' serve Ciarambino, che però fa uscire il pallone. Un piazzato di Melegari al 28' fissa il parziale al riposo (3-15), anche se i locali chiudono in attacco. Il secondo tempo si apre con la meta di Durantini, che manda in fuga il Viadana (3-20). Chizzini viene ammonito al 7' e un minuto dopo il CUS manda a segno una maul e realizza con Cutrupi. Porporato trasforma per il 10-20 e riapre i giochi. Capitan Carbone e compagni credono nella rimonta e al 21' Don parte dalla sua metà campo e porta lo scompiglio in quella avversaria. Il Ce.S.In però perde palla e si fa infilare dalla corsa di Mastrocola che arriva fino in fondo (10-25). I ragazzi di Eschoyez non mollano e al 25' ci prova Carbone. Viene placcato e l'apertura di Reeves smarca Gallo, che entra e schiaccia (15-25). L'ammonizione di Gelati nel finale è ininfluente. Il Viadana prevale, pur non mostrandosi superiore. Il CUS paga un po' di tensione e qualche errore, ma in questa Final 8 avrà ancora il tempo per prendersi delle soddisfazioni. Nel resto del programma agonistico del fine settimana, l'Under 16 territoriale mette sotto il Novara per 39-26, trascinato dalle cinque mete di Lorenzo Bracco, tesserato venerdì. Le altre due sono di Del Grosso e Robbiano, cui si aggiungono le due trasformazioni di Monfrino. La cadetta completa la domenica a Grugliasco. travolgendo il Beinasco per 63-7. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
