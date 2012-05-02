Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Conquistati i playoff, al Ce.S.In. CUS Torino si analizza il derby e si guarda avanti. Coach Regan Sue:«Contro il VII è stato positivo solo il risultato, non certamente il gioco. Ora pensiamo a far bene a Genova». Domenica in campo anche l'Under 16 Elite, in casa del Rangers Vicenza nella seconda giornata della Final 8. La trionfale domenica del Ce.S.In. CUS Torino, con il successo nel derby contro il Befed VII Rugby Torino, la conquista del "Trofeo della Mole" e l'accesso matematico ai playoff, non fa dimenticare a coach Regan Sue che il gioco dei suoi ragazzi non è stato all'altezza. «Nonostante tutto abbiamo vinto - spiega il tecnico - e questa è certamente la nota lieta della giornata. Per il resto non sono soddisfatto della nostra prestazione per tre ordini di motivi. Per primo abbiamo trovato un ottimo avversario che ci ha affrontati con lo spirito giusto per vincere. La qualità della nostra prestazione è stata invece piuttosto bassa, forse avrà inciso un po' nervosismo, non certamente il vento. Abbiamo cambiato per tre volte il nostro modo di gioco, ma non è servito a nulla. Per ultimo sottolineerei che l'arbitro, interrompendo continuamente la partita, ha impedito a entrambe le squadre di esprimersi. Negli ultimi dieci anni il livello dei direttori di gara si è abbassato e in certe condizioni è quasi impossibile vedere delle belle partite». I playoff rappresentano l'ideale prosecuzione del campionato scorso, concluso al quarto posto al debutto in serie B. Una sorta di obiettivo raggiunto, tenendo conto delle ambizioni societarie. Il tecnico, però, dissente. «In effetti la dirigenza - osserva - non mi aveva posto questo traguardo. Piuttosto due anni, quando sono arrivato, mi era stato chiesto di sviluppare un programma per fare crescere i nostri ragazzi ed è quello che stiamo facendo con Alejandro Eschoyez e il resto dello staff». Il nome dell'avversario negli spareggi promozione è già noto: è il CUS Padova, che nel girone 3 comanda con 89 punti, frutti di 19 vittorie e due sole sconfitte. L'andata sarà all'Albonico domenica 20 maggio e il ritorno sette giorni dopo al Piovego. L'ultima parte della stagione di capitan Narcisi e compagni sarà insomma tutta universitaria, perché, prima dei playoff, domenica la chiusura della regular season avverrà al Carlini contro il CUS Genova, che ha appena perso la sua imbattibilità a Rovato per 26-20 e sarà desideroso di tornare subito al successo davanti al suo pubblico. «Ci aspetta una sfida dura - afferma Regan Sue - e saremo pronti ad affrontarla. All'andata non siamo mai riusciti a imporre il nostro ritmo e questa volta cercheremo, con tutte le nostre forze, di fare meglio». Domenica sarà in trasferta anche l'Under 16 Elite. I giovani guidati da Alejandro Eschoyez, hanno dimostrato, pur perdendo, di saper tenere testa al Viadana, e alle 12,30, nella seconda giornata della Final 8, faranno visita al Rangers Vicenza, che al debutto ha ceduto per 24-0 alla Benetton Treviso. A Grugliasco giocheranno le due Under 14, che sabato alle 15,30 e alle 16,30 riceveranno il Volpiano e l'Ivrea, e la cadetta di serie C territoriale, che domenica alle 14,30 sarà opposta al Vercelli. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
