Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
03/05/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Rugby Junior Club Torino protagonista al "Trofeo Bottacin" di Padova. Gli Under 14 contribuiscono al successo del Piemonte nel Trofeo Paolo Rossi a Piacenza. Quarte le ragazze in Coppa Italia a Casale sul Sile. Il 1° maggio è stato un giorno d'intensa attività per i talenti del Settore Giovanile del Ce.S.In. CUS Torino. A Piacenza ben nove cussini hanno partecipato con la Selezione 1998 del Piemonte al IV "Torneo Under 14 delle Province Emilia Romagna - Memorial Melchiorre Dadati - Trofeo Paolo Rossi". Al campo Walter Beltrametti la nostra rappresentativa si è imposta nel Trofeo "Paolo Rossi", pareggiando per 2-2 contro Bologna-Ferrara e battendo per 1-0 Parma 2 nel girone 2. Nel prosieguo ha superato in semifinale per 2-0 Parma 1 e in finale per 4-0 la Liguria. Nel "Memorial Dadati" il Piemonte si è classificato quinto, dietro ai francesi del Comitè du Var e a Lombardia Ovest, Bologna-Ferrara e Lombardia Est. Il Rugby Junior Club Torino, Settore Propaganda del CUS, ha presentato ben due squadre per categoria nel prestigioso "Trofeo Bottacin", che si è svolto a Padova. Nell'Under 8 si è giocato il derby nella finale per l'11°e il 12° posto e la compagine B ha sconfitto la A per 5 mete a 2. L'Under 10 B si è piazzata decima e la A venticinquesima. Nell'Under 12 il team B è arrivato quindicesimo e l'A ventunesimo. Grande soddisfazione anche per il risultato ottenuto dalle ragazze del Rjct, che a Casale sul Sile hanno conquistato la quarta posizione nella finale nazionale di Coppa Italia e si sono messe alle spalle nove avversarie. Nel girone hanno sconfitto il Livorno e il Mantova per 15-5, il Capua per 25-0 e il Jesolo per 5-0, cedendo a L'Aquila per 20-5. In semifinale il Casale sul Sile ha prevalso per 15-0. Estremo equilibrio nella finale per il terzo e quarto posto, conclusa sul 5-5 e vinta poi dal Modena per 1-0 alle trasformazioni. Nella finale per il titolo L'Aquila ha avuto la meglio sul Casale sul Sile. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
