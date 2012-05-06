Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
06/05/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il Ce.S.In. CUS Torino chiude la regular season di serie B cedendo per 6-3 alla capolista CUS Genova L'Under 16 Elite pareggia a Vicenza per 14-14 e conquista i primi due punti nella Final 8. Al campo Carlini va in scena il match clou dell'ultima giornata di regular season. Il derby universitario mette di fronte la prima e la seconda della classifica e ci sarebbero tutte le condizioni per assistere a una bella partita, perché Ce.S.In. CUS Torino e CUS Genova sono già qualificate per i playoff e possono giocare tranquille. A dispetto di ciò il 6-3 che premia i liguri non ha nulla a che vedere con un match spettacolare. Coach Regan Sue manda in campo Musso estremo, Antonio Febbraro (st Fusco) e Monfrino (st Falasca) ali, Colavito e Heymans centri, D'Angelo apertura, Tinebra mediano di mischia, Maso, Amadio e Alparone (st Calluso) in terza linea, Narcisi e il rientrante Malvagna in seconda, Iacob (st Cavallero) e Agnetta (st Modonutto) piloni e Martina tallonatore. In panchina Lo Greco e Spalivero. Per una serie di motivi pare di assistere alla gara contro il Befed VII di sette giorni fa, in cui gli unici a realizzare punti erano stati i calciatori. Ancora una volta il Ce.S.In. non riesce a imporre il suo ritmo e si fa bloccare in una sfida molto spezzettata e prevalentemente statica. Mischia e maul non fanno danni. Come domenica scorsa i torinesi devono fronteggiare tre cartellini gialli e disputano buona parte degli 80' in inferiorità numerica. Nella prima frazione escono per 10' Iacob, per placcaggio alto, e Maso. Nella seconda li segue Monfrino, per fallo su un avversario senza palla. Il CUS Genova passa in vantaggio al 6' con una punizione di Marco D'Agostini (3-0) e all'8' sempre dalla piazzola D'Angelo pareggia i conti (3-3). Bisogna aspettare il 32' per vedere un'altra palla in mezzo ai pali ed è ancora D'Agostini a recapitarla su piazzato (6-3). Poi il punteggio non si muove più. I locali controllano la situazione e i biancoblu solo nel secondo tempo esibiscono qualche minuto di pressione convinta, che però non sortiscono risultati concreti. Anche le forze fresche non garantiscono all'azione maggior vigore. Archiviata la stagione regolare, ci si può concentrare completamente sul doppio confronto dei playoff contro il CUS Padova. Primo atto domenica 20 maggio all'Albonico. E a proposito di post season, conforta la bella prestazione dell'Under 16 Elite, che nella seconda giornata della Final 8 pareggia per 14-14 in casa del Rangers Vicenza. I ragazzi di Alejandro Eschoyez vanno in vantaggio con una meta di capitan Carbone, trasformata da Porporato, vengono raggiunti e superati dai padroni di casa e nel finale riescono a conquistare i due punti, grazie a una meta di Gattiglio e al calcio addizionale ancora di Porporato. Ottimo il primo tempo dei cussini, che invece calano un po' nella ripresa. Nell'altra partita del girone la Benetton Treviso passa per 28-0 a Viadana, rimane al comando a punteggio pieno e si candida per un posto in finale. Tornando al fine settimana biancoblu, la cadetta di serie C territoriale brilla all'Albonico e mette sotto il Vercelli per 25-20, con due mete di Pisacane e una a testa di Curto e Allisiardi, che piazza anche una punizione e una trasformazione. Sempre a Grugliasco le due Under 14 chiudono con un successo per 46-5 sul Pedona e una sconfitta per 17-12 contro il Volpiano. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
