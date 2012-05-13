Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
13/05/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: L'Under 16 Elite del Ce.S.In. CUS Torino nulla può contro la Benetton Treviso, che all'Albonico s'impone per 56-0. Storico terzo posto dell'Under 12 al "Trofeo Topolino". Mai fermarsi alle apparenze. Nella Final 8 dell'Under 16 Elite, la Benetton Treviso si è dimostrata troppo forte per il Ce.S.In. CUS Torino e ha vinto in modo indiscutibile per 56-0. Sarebbe sbagliato, però, leggendo semplicemente il risultato, pensare che non ci sia stata partita, perché per almeno 20' nel corso del primo tempo i ragazzi di coach Alejandro Eschoyez hanno tenuto il pallino del gioco e nel finale del secondo, seppur in inferiorità numerica, sono andati vicino alla realizzazione. Sconfitta insomma troppo netta, perché in campo non si è visto tutto quel divario, anche se sarebbe impossibile negare i meriti degli ospiti, artefici di un gioco corale rapido e preciso e di una velocità individuale che i cussini non hanno potuto che subire. Una squadra da applausi quella biancoverde, che all'Albonico ha offerto uno spettacolo di altissimo livello. A fronte di ciò i padroni di casa hanno commesso troppi errori di placcaggio e di controllo del pallone, che hanno facilitato la cavalcata avversaria. Eschoyez ha schierato Gallo (17' st Bianco) estremo, Cremonini e Lozzi (10' st Montagnino) ali, Porporato e Ravera centri, Reeves apertura, Romano (3' st Ciarambino) mediano di mischia, Carbone, Don e Cossolo (19' st Stefanuto) in terza linea, Fede (10' st Miotti) e Perrone in seconda, Cutrupi e Novello (14' st Zaccuri, 25' st D'Adamo) piloni e Zaccuri tallonatore (3' st Vaccari). I trevigiani si sono affidati a Russo (24' st Buzzan) estremo, Geromel e Riato all'ala, Bellio e Bordini al centro, Iannone (4' st Casellato) e Masato (7' st Balzi) in mediana, Bottaro, Carraretto e Cavallo terze linee, Bianchini (20' st Bianchini) e Matteazzi (13' st Bison) seconde linee e Makelara (15' st Osuji), Ferraro (9' st Gerotto) e Ceccato prime linee. Anche se la pioggia era sostanzialmente cessata (il vento invece ha tenuto duro), il match è iniziato con una doccia fredda per il Ce.S.In. Già al 2' Masato ha operato un affondo, ma ha fallito lo scarico e Porporato ha potuto intercettare. Pochi secondi dopo Bellio è però andato in meta vanificando il tentativo ritardato di placcaggio di Reeves. Masato sulla trasformazione ha colpito il palo esterno (0-5). La Benetton ha insistito a ritmo forsennato e al 6' un'avvolgente azione alla mano ha mandato in meta Russo (0-10). Una partenza del genere avrebbe potuto scoraggiare i giovani cussini, che invece si sono riversati nella metà campo ospite. All'8' e al 12' due touche da posizioni invitanti non sono state sfruttate. Al 13' prima Perrone e poi Zaccuri e Fede si sono proiettati in avanti con decisione e hanno messo in affanno la retroguardia veneta. Capitan Carbone e compagni, in superiorità numerica dal 14' per l'ammonizione di Ferraro, sono andati in meta al 14' su azione di touche con Novello, ma l'ottimo arbitro Francesco Russo di Milano aveva già fischiato per un mancato rispetto dei 5 metri dalla linea laterale. Quando la Benetton ha rimesso il naso fuori al 22' Reeves è stato bravo a correre e a precedere un rivale su una palla calciata in zona a rischio. Al 28' il CUS era in pressione e ha avuto una mischia a favore. Gli ospiti hanno conquistato l'ovale e sono ripartiti. I locali hanno fallito due placcaggi e la rincorsa di Lozzi ha fermato in extremis il portatore. Il sostegno di Russo è stato però perfetto e la meta è arrivata naturale (0-15). In pieno recupero al 32' la Benetton ha calciato in diagonale e un errore di controllo cussino ha propiziato la corsa in meta di Geromel (0-20). Prima del riposo, al 38' c'è stato ancora tempo per una discesa forsennata di Russo, che è andato a schiacciare, e per la trasformazione di Bordini (0-27). Al rientro in campo i trevigiani hanno continuato a martellare e in un quarto d'ora sono andati a segno con Makelara, Bellio e due volte Bordini, che ha anche trasformato in due occasioni (0-49). La gara in salita dei torinesi è diventata un sesto grado a testa in giù dopo l'uscita per 10' di Bianco al 23'. Proprio nel momento di difficoltà, invece, il CUS ha stretto i ranghi e ha spinto in avanti. Avrebbe meritato anche una meta, non fosse stato per le solite incertezze che hanno fatto cadere la palla quando meno avrebbe dovuto. Al 27' la meta di Bison e Bordini al calcio hanno chiuso i conti (0-56). La lezione servirà certamente ai biancoblu, che nel prosieguo della manifestazione avranno altre opportunità per muovere la classifica. Sconfitta anche per l'Under 16 territoriale, che ha completato la sua stagione perdendo per 37-19 contro il Mac Rugby. Sono andati in meta Bracco, Foresta e Monfrino, che ha calciato a destinazione due trasformazioni. Beffa amara per la cadetta di C territoriale, che alle Vallette ha ceduto all'ultimo minuto per 17-16 alla compagine di detenuti de La Drola. Fatale un piazzato quando sembrava che la meta di Allisiardi, la trasformazione di Di Iorio e le punizioni degli stessi Di Iorio (2) e Allisiardi potessero fruttare una bella vittoria. Il Settore Propaganda e l'Under 14 hanno vissuto un fine settimana sensazionale e al "Trofeo Topolino", vero e proprio Campionato Italiano del minirugby, hanno conquistato un filotto di risultati fantastici. A Treviso erano presenti ben 80 società e l'Under 12 ha scritto una pagina indimenticabile della storia cussina, piazzandosi terza. Nel girone ha battuto per 4 mete a 0 l'Ortolina Rugby Parma Young "A", per 1-0 la Benetton Treviso "B", per 5-0 il Cus Ferrara e per 4-0 il Lanuvio Rugby. Nella fase successiva i ragazzini terribili hanno sconfitto il Roccia Rubano per 1-0, il Rovigo per 3-1 e hanno impattato per 0-0 contro il Rugby Perugia Junior, approdando alle finali dal primo al quarto posto. La sconfitta in semifinale (0-2) contro il Petrarca Padova ha preceduto l'1-0 sul Villorba, che ha regalato un meritatissimo terzo gradino del podio. L'Under 10 non è stata da meno e ha dominato per 9-0 l'Amatori Vicenza "B", per 6-0 il Venjulia Rugby Trieste, per 7-0 il Rugby Casale "B" e per 9-0 il Rugby Milano "A", chiudendo il girone in prima posizione. Nel prosieguo ha ceduto di misura (1-2) alla Benetton e ha pareggiato per 1-1 contro Perugia e Paese. Ancora un 1-1 contro il Parma, il 3-0 sul Valpolicella e lo 0-1 per mano dell'Amatori Milano sono valsi il decimo posto conclusivo. L'Under 8 ha perso per 1-0 a opera del San Donà e si è prontamente riscattato con il 4-1 sul G.S. San Domenico "B", il 3-0 sul Convitto Nazionale Foscarini e il 4-1 sul Roccia Santo Stefano. Nella seconda fase sono arrivate solo vittorie (1-0 su Udine, e 3-0 su Cus Padova e Firenze) e in quella conclusiva due pareggi (1-1 con Conegliano e C'è l'Este) e una battuta d'arresto (1-2 con il Colorno). Risultato anche qui ottimo, con la diciannovesima piazza. L'Under 14 ha giocato a Silea e in dieci partite ha collezionato sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta contro il Villorba. Notizie strepitose anche in prospettiva, perché le categorie più giovani che crescono illuminano il presente e gettano grande ottimismo sul futuro cussino. 