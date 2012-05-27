Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
27/05/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Ce.S.In. CUS Torino battuto per un soffio: al Piovego finisce 10-3 per il CUS Padova, che va in serie A per differenza punti. Rugby Junior Club Torino da applausi a Piacenza nel Torneo Marco Sanfelici. Duecento tifosi torinesi al seguito inondano di biancoblu la tribuna del campo del Piovego. Sono arrivati con pullman e auto per non far mancare al Ce.S.In. CUS Torino il loro sostegno nel momento decisivo della stagione, la sfida di ritorno della finale per l'approdo in serie A contro il CUS Padova. Sugli spalti c'è anche l'Under 16 Elite, reduce da Viadana. Viene esposto un grande striscione beneaugurante che recita "CoroniAmo il sogno". L'impresa non va in porto, perché i patavini s'impongono per 10-3, ma il sogno non tramonta, semplicemente viene rimandato. Una squadra che disputa un campionato del genere e cede di misura solo all'ultimo ostacolo non può smettere di sognare. Coach Regan Sue schiera lo stesso XV titolare di sette giorni fa, con l'unica eccezione del rientrante Iacob al posto di Cavallero come pilone sinistro. In campo dunque Musso (st Falasca) estremo, Bizzotto (st Monfrino) e Tinebra (Febbraro) ali, Colavito e Heymans centri, D'Angelo apertura, Jaluf mediano di mischia, Merlino, Calluso (st Maso) e Amadio (st Alparone) in terza linea, Narcisi e Bandieri in seconda, Iacob e Agnetta (st Cavallero) piloni e Martina tallonatore. A disposizione Modonutto. I biancoblu partono convinti e al 5' D'Angelo sfrutta a dovere una punizione (3-0). Per i primi 20' il CUS Padova subisce la pressione avversaria ed è costretto nella sua metà campo. Ne esce con un lampo intorno al 25' e va in meta con la mischia, sugli sviluppi un'insistita azione all'altezza dei 5 metri. Colleselli trasforma e nel prosieguo si dimostra preciso anche su calcio piazzato (10-3). Al 39' i veneti rimangono in 14 per un'ammonizione comminata dall'arbitro Stefano Roscini di Milano per falli ripetuti. Si va al riposo così, con lo stesso punteggio dell'andata a parti invertite. Questa volta, però, nella ripresa capitan Narcisi e compagni non riescono a impattare neppure temporaneamente, come avevano fatto i rivali all'Albonico. Ce la mettono tutta e obbligano i padroni di casa a difendersi, sospinti da una notevole superiorità nelle touche e nelle maul. Nei minuti conclusivi per due volte il direttore di gara annulla la meta ai biancoblu. La prima di Bandieri pareva proprio esserci. È comunque inutile attaccarsi agli episodi. Rimane l'amarezza per non avercela fatta per differenza punti e la consapevolezza di avere dato tutto. «Questo esito - commenta il direttore sportivo Salvo Lo Greco - esalta, se possibile, ancora di più la nostra grande stagione. Prima di noi nessuna compagine torinese era venuta a dettare legge in Veneto. Ci sono state fatali due mischie, una all'andata, che ha propiziato la loro meta tecnica, e l'altra oggi». Anche il responsabile di sezione Paolo Sacco non può dimenticare il lavoro fatto per arrivare fin qui:«Peccato, perché siamo andati vicini all'obiettivo, al termine di due partite giocate benissimo. Il mio ringraziamento va allo staff tecnico guidato da Regan Sue e a tutti i ragazzi, che hanno profuso passione e impegno in un campionato lungo e ricco di difficoltà. Abbiamo comunque fatto i calcoli e siamo la migliore delle squadre sconfitte in questi playoff. Possiamo sperare in un eventuale ripescaggio». La già citata Under 16 Elite perde per 20-15 a Viadana l'incontro nella penultima giornata della Final 8. I cussini chiudono il primo tempo in vantaggio per 10-5, con una meta di Fede, trasformata da Porporato, che manda a segno anche un piazzato. Nella seconda frazione il margine aumenta, grazie a una meta di Novello (15-5), prima della rimonta bresciana. Scendendo di categoria, l'Under 14 fa il rullo compressore a Rivoli e batte i locali per 53-12. Il Settore Propaganda è travolgente a Piacenza nel XVIII Torneo Marco Sanfelici. Le due Under 12 si piazzano prima e seconda, le Under 10 terza e ottava, le Under 8 terza e undicesima e l'Under 6 terza. Impossibile fare meglio. Avanti così ragazziiiiii!!! Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
