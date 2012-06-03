Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Si chiude con una sconfitta la splendida stagione dell'Under 16 Elite del Ce.S.In. CUS Torino: all'Albonico il Rangers Vicenza s'impone per 33-12. L'ultima partita stagionale va in archivio con una sconfitta troppo severa per l'Under 16 Elite del Ce.S.In. CUS Torino, penalizzata sensibilmente dai propri errori. All'Albonico il Rangers Vicenza prevale per 33-12 nel match che chiude il quadrangolare di Final 8, ma coach Alejandro Eschoyez riceve indicazioni confortanti se valutate in ottica futura. Con la rosa decimata dagli infortuni, il tecnico argentino manda in campo tre ragazzi nati nel 1997 e ne porta altri sei in panchina, ben deciso a impiegarli tutti. Il XV iniziale è composto da Gallo estremo, Bracco (14' st Foresta) e Ciarambino ali, Porporato e Montagnino (22' st Lozzi) centri, Reeves apertura, Romano (14 st' Monfrino) mediano di mischia, Carbone, Don e Perrone in terza linea, Fede (32' st Bosco) e Miotti (st Atzeni) in seconda, Cutrupi (32' st Del Grosso) e Vaccari piloni e Zaccuri (10' st Novello) tallonatore. I veneti schierano Meneghello estremo, Antonello e Biasolo all'ala, Andriollo (st Trapani) e Cielo al centro, Camerra e Tarussio (st Boscolo) in mediana, Dal Martello, Meneguzzo e Crisci (st Zambonin) terze linee, Baggio e Candiago seconde linee, Cossalter (st Zatton) e Filipozzi piloni e Di Gioia (st Zoga) a tallonare. A disposizione Toffanin e Casarotto. Si parte all'insegna dell'equilibrio e a sbloccare il risultato sono due incertezze locali. Al 9' i cussini commettono un "in avanti" difensivo, i biancorossi battono rapidamente la punizione e Antonello vola in meta. Tarussio trasforma (0-7). Passano tre minuti e un controllo difettoso dell'ovale da parte dei padroni di casa innesca Tarussio, che s'inserisce e non perdona, prima di calciare fra i pali un altro addizionale (0-14). I biancoblu dimezzano le distanze al 18', quando Vaccari rimette da touche e va a sfruttare la spinta della maul per schiacciare a terra. Porporato è preciso e il match si riapre (7-14). In chiusura di tempo Fede viene fermato a un metro dalla linea di meta. Si cambia campo e il Ce.S.In. potrebbe avvicinarsi ulteriormente, ma all'8' e al 10' perde in pratica le prime due touche della partita da posizione molto propizia e viene rispedito indietro. Il Rangers, al contrario, sbaglia poco e al 13' Tarussio serve Cielo , che trova un buco centrale e va a segno. Ancora Tarussio dalla piazzola non fallisce (7-21). La meta di Fede al 17' (12-21) attesta che il CUS è ancora vivo e deciso a giocarsela. Un fallo di Novello su un avversario senza palla lascia però i compagni in inferiorità numerica al 20'. La conseguente punizione viene calciata dal solito Tarussio, che colpisce il palo. I vicentini sono bravi a conquistare la palla e a rialimentare l'azione, che manda in meta Biasolo. La trasformazione di Tarussio porta il parziale sul 12-28. Quasi allo scadere Foresta perde palla su un'intesa Reeves-Carbone che pare destinata a miglior sorte. Poi capitan Carbone viene ammonito dall'arbitro Carlo Dabusti di Lainate. In un tourbillon di sostituzioni c'è ancora il tempo per uno slalom di Dal Martello, che al 32' fissa il punteggio finale (12-33). Successo legittimo per il ragazzi guidati da Giuseppe Meneghello, che in tal modo terminano il girone al secondo posto, alle spalle della corazzata Benetton Treviso. I torinesi, dal canto loro, si tengono stretta una stagione che li ha visti sempre protagonisti e che ha fatto la storia del rugby piemontese. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
