Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
13/06/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Numeri in libertà per il Ce.S.In. CUS Torino: in serie B ha realizzato 459 punti e ne ha subiti 264. Sono andati in meta 22 uomini, su un totale di 38 impiegati. Top scorer: Lucas D'Angelo con 179 punti e Paolo Martina con 7 mete. Ottimi risultati per il Settore Propaganda al torneo internazionale di Chambery. Siamo ai titoli di coda stagionali ed è dunque arrivato il momento di fare un bilancio, numeri alla mano, di un campionato di serie B che ha visto il Ce.S.In. CUS Torino, grande protagonista, piazzarsi secondo al termine della regular season e contendere nei playoff fino all'ultimo al CUS Padova la promozione. I ragazzi di coach Regan Sue in ventidue partite complessive (venti di regular season e due di playoff) hanno vinto sedici volte e perso sei, in tre della quali però erano in vantaggio alla fine del primo tempo. In 17 occasioni su 22 capitan Narcisi e compagni erano avanti al termine dei primi 40' e contro il VII al ritorno pareggiavano per 3-3. Le statistiche parlano di 459 punti all'attivo e 264 al passivo. In ben otto match i biancoblu non hanno subìto mete e negli ultimi otto ne hanno incassate solo tre, due delle quali (una tecnica) nei playoff. Le mete realizzate sono state 59. I top scorer sono stati Paolo Martina (7) ed Edoardo Bandieri e Filippo Maso (6), seguiti da Lucas D'Angelo e George Iacob (4), Cristiano Colavito, Fabrizio Falasca, Carlo Febbraro e Alexandru Mariut (3), Salvatore Fusco, Willem Heymans, Manuel Musso, Francesco Narcisi, Dario Palmero e Walter Tinebra (2) e Alessandro Alparone, Demetrio Calluso, Alberto Cavallero, Elio Giacoma, Nicolas Jaluf, Andrea Merlino e Stefano Valsania (1). Il conteggio è completato da una meta tecnica contro il Sondrio al ritorno. In tutto sono andati in meta 22 uomini sui 38 impiegati. In termini di punti il miglior marcatore è stato D'Angelo con 179, frutto di 4 mete, 36 trasformazioni e 29 calci piazzati. Nel 2010-2011, primo campionato in cadetteria, a parità di match (22 tutti di regular season) i punti realizzati furono 471 punti e quelli subiti 293. Le mete furono 61, con Stefano Amadio a quota 9 davanti a Narcisi (7). D’Angelo collezionò 169 punti, con 2 mete, 33 trasformazioni, 29 piazzati e 2 drop. A segno 24 atleti sui 38 utilizzati. Dal presente al futuro del Ce.S.In., nell'ultimo fine settimana le Under 14 e il Settore Propaganda hanno strappato sorrisi. Un'Under 14 a Rivoli ha dominato il suo triangolare, regolando per 22-0 i padroni di casa e per 65-0 Le Tre Rose. L'altra a Levone ha travolto il Volpiano per 62-0. Il Settore Propaganda domenica nel torneo internazionale di Chambery, in Francia, ha confermato di essere molto competitivo. Nell'Under 7 il Rugby Junior Club Torino ha battuto nel girone il Montmelian per 5 mete a 3, il Motterain per 8-0 e il Vizille per 2-0. Nella fase successiva si è ripetuto ai danni del Montmelian (4-2) e ha ceduto per 1-0 ai futuri vincitori del Nuit St. George, piazzandosi al sesto posto. L'Under 9 ha perso in apertura contro il Nuit St. George (0-3) e ha poi superato il Motterain (2-1) e il Montmelian 1 (3-1). Nel prosieguo il 3-0 sull'Aix-Les-Bains 2 e lo 0-4 per mano del Vif Monestier l'hanno classificata settima assoluta. L'Under 11 ha collezionato l'1-0 sull'Aix-Les-Bains, l'1-0 sul Vizille, lo 0-3 dal Nuiton e il 7-0 sul Montmelian, poi lo 0-1 a opera dello Chambery e lo 0-0 con il Gresivaudan. Nona posizione al termine. L'Under 15 si è imposta per 2-0 sul Cam, per 1-0 sul Vizille e per 2-0 sul Montmelian ed è stata fermata (0-2) dallo Chambery. Sono seguiti lo 0-0 con il Nuit St. George e lo 0-2 contro l'Fca, che sono valsi il nono posto. L'Under 13 ha infine chiuso dodicesima. Sabato 16 giugno (inizio alle ore 15,30) il centro sportivo Angelo Albonico ospiterà la seconda edizione del "Torneo della finta dello zoppo" per Over 35, che sarà organizzato dagli Highlanders zero11 e coinvolgerà anche i Chicken Rozzano (Milano), i Marì Garsoun di Cuneo e i Thaka ' Tani di Asti. Sarà l'occasione per ritrovarsi, affrontarsi in modo leale, ma senza risparmiare l'agonismo, e poi concludere in bellezza la giornata con un bel terzo tempo. Buon divertimento!!!! Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
