Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
23/09/2012
Comunicato Cus Torino 5.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Esordio all'Albonico del Ce.S.In. CUS Torino Rugby: in amichevole batte in rimonta il Parabiago per 33-17. Debutta davanti al suo pubblico, anche se solo in amichevole, il Ce.S.In CUS Torino, che in rimonta prevale per 33-17 sul Parabiago. Riescono a imporre la superiorità di categoria i ragazzi di coach Regan Sue, ma faticano, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra ben organizzata e destinata a recitare un ruolo da protagonista in serie B. Già al 5' i milanesi vanno in vantaggio, grazie a un pasticcio biancoblu e a un intercetto di Baudo, che corre in metà indisturbato. Schlecht trasforma per il 7-0. I cussini riequilibrano la situazione al 7' sugli sviluppi di una touche e di una poderosa spinta della maul. D'Angelo centra i pali sull'addizionale da posizione decentrata (7-7). Il Parabiago continua la sua generosa partita e mette alla frusta la difesa locale, che al 32' si fa trovare scoperta sulla sinistra da una penetrazione di Ceaprazaru (7-12). Si va al riposo così e al ritorno in campo gli ospiti insistono. Il Ce.S.In. però non ci sta a subire e all'8', su un'iniziativa alla mano insistita, Jaluf trova lo spazio giusto per andare a schiacciare (12-12). Intorno al quarto d'ora una maul lombarda sfonda e il tallonatore Musazzi marca ancora punti (12-17). Stessa azione, ma a parti invertite, al 23' e il CUS va a segno. D'Angelo non fallisce il calcio e per capitan Narcisi e compagni arriva il primo vantaggio (19-17). Di lì in poi il match cambia completamente volto e i padroni di casa prendono largamente il sopravvento. Alla mezz'ora il Parabiago introduce una mischia in zona difensiva, la palla esce e Jaluf è lesto a finalizzare. Agevole la trasformazione di D'Angelo (26-17). Lo stesso mediano di mischia potrebbe poco dopo fare tripletta, ma un "in avanti" vanifica l'ottima intesa corale. Nel finale c'è ancora tempo al 38' per premiare la mischia universitaria. I gialli di Massimo Mamo la fermano fallosamente e la meta tecnica è la naturale conseguenza. Il piede di D'Angelo non perdona e il 33-17 è servito. Il Ce.S.In. esce dunque alla distanza e si regala un sorriso, anche se nelle prossime due settimane bisognerà lavorare molto, per arrivare pronti all'inizio del campionato. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 [email protected]
Redazione