Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
26/09/2012
Comunicato Cus Torino 6.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il successo in amichevole sul Parabiago nelle parole di coach Regan Sue:«Ho visto una maggiore concentrazione rispetto al match di Recco, ma abbiamo ancora commesso troppi errori». Domani alle ore 19 ultimo test all'Albonico contro il San Mauro. Il successo per 33-17 sul Parabiago in amichevole è la nota più lieta del primo match stagionale del Ce.S.In. CUS Torino disputato al centro sportivo Angelo Albonico. Impossibile aspettarsi troppo, considerata la fase attuale di preparazione, e infatti coach Regan Sue ha avuto riscontri di segno opposto. La squadra nel primo tempo ha stentato a carburare. «Abbiamo trascorso troppo tempo nella nostra metà campo - spiega il tecnico neozelandese - e ci siamo fatti chiudere eccessivamente da un Parabiago che si è dimostrato una squadra molto ben organizzata. A parziale attenuante c'è che stiamo provando qualcosa di nuovo nel sistema difensivo e stiamo cercando di inserire al meglio nel gruppo i nuovi arrivati. Oltre a ciò i duri carichi di lavori sostenuti nelle scorse settimane devono ancora essere smaltiti. Nella seconda frazione siamo riusciti ad alzare il ritmo di gioco e alla distanza è uscita la nostra migliore tenuta atletica». Troppi gli errori commessi dagli universitari:«È vero, continuiamo ancora a sbagliare eccessivamente nell'abc. Le incertezze nel controllo del pallone, per esempio, hanno vanificato il buon lavoro di costruzione esibito in certi frangenti. L'insegnamento in vista dell'inizio del campionato deve essere di fare bene le cose semplici. D'altro canto rispetto alla prima uscita a Recco ho visto una maggiore concentrazione e applicazione da parte di tutti». Domani sera alle ore 19, sempre a Grugliasco, capitan Narcisi e compagni riceveranno il San Mauro di C1 nell'ormai tradizionale sfida che chiuderà le amichevoli. «Quando andiamo in campo - afferma Sue - non mi preoccupo mai della categoria degli avversari. Dobbiamo sempre pensare soprattutto a noi stessi e impegnarci a fare bene ciò che proviamo in allenamento. Anche questo match non farà eccezione». Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 [email protected]
