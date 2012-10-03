Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
03/10/2012
Comunicato Cus Torino 7.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Dal Jersey Rugby Football Club al Ce.S.In. CUS Torino: ecco l'inglese Charlie Clyde-Smith. Domenica, alle ore 15,30 all'Albonico, prima di campionato in serie A contro il CUS Padova. Capitan Narcisi:«Siamo pronti a giocarcela conto chiunque». Ultima operazione di mercato per il Ce.S.In. CUS Torino, che si è rinforzato con l'ingaggio di Charlie Clyde-Smith. Il 23enne inglese, appena arrivato, ha disputato un tempo dell'amichevole contro il San Mauro e ha così iniziato ad ambientarsi nella sua nuova società. Viene dall'Isola di Jersey, situata nel Canale della Manica, è ha giocato nel Jersey Rugby Football Club, contribuendo nella scorsa stagione a portarlo dalla National League 1 alla Championship, la seconda serie dopo la Premiership. Clyde-Smith, che è alto 1,94 e pesa 104 kg, è un terza linea atletico e possente. Ha ottime doti di portatore di palla e di placcatore. In passato è stato impiegato anche come tallonatore. «Lo abbiamo accolto con grande calore - spiega il capitano Francesco Narcisi - come facciamo con tutti i nuovi arrivati e venerdì dopo l'allenamento, quando abbiamo organizzato una festa per chiudere la fase di pre-stagione, l'ho visto a suo agio in mezzo a noi. Si vede che è uomo di rugby. Ha dei fondamentali forti e sa cosa fare in campo. Contro il San Mauro, pur essendo a digiuno del nostro sistema di gioco, si è mosso bene. È alla prima esperienza fuori dal suo Paese e nella sua ex squadra era uno del gruppo. Qui con noi dovrà prendersi maggiori responsabilità e sono convinto che ce la farà». La squadra è pronta per il grande esordio in serie A di domenica, alle ore 15,30 all'Albonico, contro il CUS Padova:«I nuovi acquisti ci hanno dato una maggiore esperienza della categoria e attorno a me vedo tranquillità. Nell'amichevole di Recco abbiamo fatto bene quello che dovevamo e contro il Parabiago abbiamo sofferto all'inizio e poi siamo andati in crescendo. Complessivamente siamo maturati nella gestione della mischia chiusa e il reparto dei trequarti è certamente migliorato». Qual è lo standard del girone B? «Sento parlare bene del Colorno - afferma Narcisi - e il Capoterra si è rinforzato. Team come l'Alghero hanno notevole esperienza della categoria. Al di là di ciò non vedo fenomeni in circolazione, come non ci sono squadre materasso. Non mi sento inferiore o superiore agli avversari. Possiamo giocarcela con tutti e ci sarà da lottare ogni domenica. Abbiamo un buon gruppo che lavora insieme da agosto e non ci sono stati cali di tensione. A nostro favore abbiamo l'organizzazione di gioco e molto entusiasmo soprattutto da parte dei giovani, Non dimentichiamo che abbiamo un'età media di 22 anni». Si partirà dunque dal CUS Padova, già affrontato nei playoff. I patavini hanno perso l'apertura Giovanni Colleselli, che ha lasciato l'agonismo, e hanno inserito il mediano di apertura-estremo Angelo Pauletti, che arriva dal Tarvisium, e il centro-ala Alvise Frigo, ex Mogliano. Domenica alle 14,30 inizierà a Moncalieri anche la stagione ufficiale della cadetta del Ce.S.In. CUS Torino, che disputerà il girone territoriale di serie C Piemonte. Il team, reduce dal quarto posto del 2011-2012, è guidato da Antonio Campagna e Fabrizio Siviero, entrambi allenatori "fatti in casa", con esperienza nel settore giovanile e in propaganda, e già compagni di squadra sino al 2009 nelle fila cussine. In pre-campionato i biancoblu hanno vinto il triangolare contro la Under 20 del Rugby Novi e il Derthona Rugby, che si è svolto il 15 settembre a Pasturana (Alessandria), e domenica 30 settembre hanno battuto per 24-7 il Saluzzo, compagine di pari categoria (giunta terza lo scorso anno in serie C), che parteciperà al girone ligure-piemontese. La rosa è rimasta sostanzialmente invariata, con gli innesti di Paolo Barbera e Gianluca Solito e la defezione di alcuni giocatori di mischia che hanno deciso di rientrare a Rivoli. «L'obiettivo - afferma Campagna - è di migliorare i risultati dello scorso anno e mantenere il gruppo e lo spirito fin qui dimostrato, con l'obbligo di divertirsi». Prima del match della prima squadra a Grugliasco scenderanno in campo alle 11 l'Under 23 contro l'Asr Milano e alle 12,30 l'Under 20 contro il Rugby Lainate, nel girone 4 lombardo. Il Settore Propaganda andrà a Rovigo con un team Under 8, uno Under 10 e uno Under 12, per il "Torneo d'Autunno - Memorial Lodovico Goggia", in cui si confronterà con tutte le società venete. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 [email protected]
