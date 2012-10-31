Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Comunicato Cus Torino 15.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il Ce.S.In. CUS Torino ancora in trasferta in Veneto: domenica alle 14,30 esame serio sul campo dello Zhermack Badia. Capitan Francesco Narcisi:«Possiamo ancora migliorare, commettendo meno falli e giocando delle maul più incisive». Dopo aver espugnato Paese il Ce.S.In. CUS Torino ha iniziato un'altra settimana di duri allenamenti. Il morale è alto, perché con quattro giornate dietro le spalle i ragazzi di coach Regan Sue continuano a guidare la classifica del girone B della serie A. Domenica alle ore 14,30 a dare l'assalto alla capolista sarà lo Zhermack Badia, che è terzo con Paese e Vicenza a otto punti dai biancoblu. «Alla vigilia del campionato - spiega il capitano Francesco Narcisi - sapevamo di avere un buon gruppo e rimaneva l'incognita di quale sarebbe stato l'adattamento alla nuova categoria. I risultati ci dicono che siamo maturati molto. Abbiamo un sistema di gioco che ci garantisce un'ottima organizzazione, ma ognuno va oltre, prendendosi in campo delle responsabilità importanti. La nota saliente è che ciascuno svolge il suo ruolo con grande efficacia. I nuovi ci stanno dando stabilità ed eseguono bene le disposizioni del tecnico. L'ultimo arrivato Clyde-Smith non è appariscente, ma è molto intelligente rugbysticamente. Siamo una squadra umile, che dal punto di vista fisico concede sempre qualcosa agli avversari». A colmare il gap finora sta pensando lo spirito di gruppo. «C'è una grande disponibilità a mettersi in discussione - fa notare il seconda linea - . Tinebra era mediano di mischia e ha accettato di essere spostato all'ala, dove sta sfruttando benissimo le sue doti di velocità. È anche un implacabile placcatore. Forte potrebbe fungere da 12 e si sta disimpegnando bene come apertura. Ha cambiato ruolo anche D'Angelo, il più esperto di noi, che sembra un ragazzino e in allenamento è un esempio per tutti. Heymans è in formissima. L'anno scorso aveva sofferto al rientro dopo 18 mesi d'inattività e ora sembra rinato. E che dire di coloro che si sono formati al CUS? Musso da estremo dà un'enorme sicurezza dietro. Rimanendo ai trequarti, Baire ha ripreso da poco dopo un infortunio e ci darà moltissimo. Jaluf, il mediano di mischia, è bravo tatticamente e legge bene le situazioni. Sembrava che stessimo cercando un numero 8 e invece Merlino sta andando benissimo. La prima linea con Modonutto, Martina, sollecitato dalla concorrenza di Lo Faro, e Iacob, ci spinge alla grande in mischia. In seconda linea con Bandieri e Malvagna formiamo un terzetto di potenziali titolari. Regan Sue dice sempre a tutta la rosa che ci giochiamo la maglia ogni settimana. Vedo in tutti la voglia di aiutarsi. È come se andassimo in campo in 30 e non in 15. Questo aspetto in uno sport di contatto e di sacrificio come il nostro fa la differenza>. Finora il Ce.S.In. ha la migliore difesa del girone, con 49 punti, e ha subito solo tre mete. Anche l'attacco si fa rispettare ed è il secondo con 104 punti, alle spalle solo del Colorno.
. Prossimo avversario sarà dunque lo Zhermack Badia, società di grande esperienza che sta disputando il suo settimo campionato consecutivo in serie A e ha allestito una compagine giovane e di qualità. Si giocherà al campo di via Martiri di Villamarzana. La stella del mercato estivo biancoazzurro è stata il 23enne terza centro britannico Benjamin Luke Davey, che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione con il Rugby Palermo di serie B. In carriera è stato per due anni nella formazione Espoir del Montpellier (Top 14) e successivamente nell'Academy dei Sale Sharks e nella squadra cadetta dei Jets, con cui ha disputato la Premiership A. È molto veloce (qualità affinata nel rugby a 7, in forza al Middle Sevens e alla selezione dei Samurai) e bravo in touche e come portatore di palla. Ha fatto parte delle Nazionali irlandesi Under 18 e Under 20. L'altro straniero è il 19enne pilone sudafricano Eduard Bezuidenhout, proveniente dalla Shark Academy di Durban. I rodigini hanno acquisito sei atleti dal Rovigo di Eccellenza: il mediano di mischia Marco Zanirato, l'ala Gianmarco Canato, il seconda/terza linea Giovanni Marchetto, il pilone Alex Baldoni, l'estremo Cristiano Gioie e l'ala/estremo Jacopo Badocchi. Il terza linea Niccolò Chimera, nato a Rovigo nel 1993, è arrivato dall’Under 20 del Petrarca. La guida tecnica è stata affidata a Vincenzo Spaccamonte, che è stato vice nelle ultime tre stagioni di Pierpaolo Tellarini e poi di Stefano Bordon, e a Dario Dardani, promosso dall'Under 20. Il Badia lo scorso anno ha chiuso il campionato di A2 al quarto posto con 61 punti, alle spalle di Capitolina, Romagna e Rubano e a pari merito con l'Amatori Capoterra, che è stato anche il primo avversario di questa stagione, battuto in casa per 27-20. Sono seguite due sconfitte contro il CUS Padova (22-28) e il Rugby Paese (36-40) e il successo di Avezzano (15-7), con Davey "man of the match". La battuta d'arresto contro il Paese ha interrotto un'imbattibilità casalinga che durava dall'aprile del 2011. Finora lo Zhermack ha segnato otto mete, due a testa con Chimera e con l'ala Sgarbi, una con Davey, il seconda linea Michelotto e l'ala Sacco e una tecnica. Il calciatore è l'apertura Fratini, che ha realizzato sei trasformazioni e ben sedici piazzati. «Davey e Fratini - afferma Narcisi - sono i loro uomini più pericolosi, ma non sono gli unici. Il Badia è una squadra ben organizzata e sarà un avversario ostico. Dovremo essere molto disciplinati e non lasciare loro troppe chance per calciare». Nel fine settimana l'unica squadra cussina impegnata all'Albonico sarà la cadetta di serie C territoriale, guidata da Antonio Campagna e Fabrizio Siviero, che domenica alle 14,30 riceverà l'Amatori 1974. L'Under 20 che disputa il girone piemontese dovrebbe giocare a Ivrea sabato pomeriggio, mentre quella del girone lombardo farà visita al Rugby Union Milano domenica alle 12,30. Alle 14,30 l'Under 23 di Andrea Oliva sarà ospite del Rugby Brescia.
