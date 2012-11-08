Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
08/11/2012
Comunicato Cus Torino 17.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Rinviata la partita del girone B della serie A di domenica fra il Ce.S.In. CUS Torino e l'Amatori Catania. All'Albonico sabato giocheranno l'Under 14 e l'Under 20 piemontese e domenica l'Under 20 del girone lombardo e l'Under 23. Non si giocherà domenica alle 14,30 al centro sportivo Angelo Albonico la partita fra il Ce.S.In. CUS Torino e l'Amatori Catania, valida per la sesta giornata di andata del girone B della serie A. In seguito alla chiusura dell'aeroporto di Fontanarossa dal 5 novembre al 5 dicembre per lavori di rifacimento della pista, i siciliani hanno chiesto il rinvio. Il match sarà recuperato domenica 9 febbraio, durante la pausa del campionato per il 6 Nazioni. Il programma agonistico a Grugliasco sarà comunque ricco nel fine settimana. Sabato alle ore 15,30 giocheranno l'Under 14 territoriale contro il Volvera e l'Under 20 del girone piemontese contro il Valledora. L'altra Under 20, che partecipa al girone lombardo, riceverà domenica alle 11 il Rho, seguita alle 12,30 dall'Under 23 contro il Cernusco. Saranno invece in trasferta domenica alle 11 l'Under 16 Elite ospite del Genova Rugby e alle 14,30 la cadetta di C territoriale, che farà visita all'Orbassano. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx [email protected] stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 [email protected]
