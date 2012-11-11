Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Comunicato Cus Torino 18.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Ferma la squadra di serie A, il Ce.S.In. CUS Torino conquista sette vittorie con le due Under 14, l'Under 16 Elite, le due Under 20, l'Under 23 e la cadetta. Pur senza giocare, per il rinvio della partita contro l'Amatori Catania, il Ce.S.In. CUS Torino limita i danni ed è secondo nella classifica del girone B della serie A, a un solo punto dal Colorno, sconfitto a sorpresa dal Cus Padova per 8-7. In casa biancoblu non mancano comunque le soddisfazioni sul campo, dal momento che sette squadre su sette ottengono il successo. Sabato, sotto la pioggia, iniziano l'Under 20 del girone piemontese, che infligge un sonoro 62-7 al Valledora e rimane a punteggio pieno, e le due Under 14, che battono a Grugliasco per 39-31 il Volvera (veri gladiatori i bambini del 2000, capaci di produrre ottime giocate in mezzo all'acqua) e a San Mauro per 34-0 i locali (saltato il triangolare per il ritiro del Novara). La domenica al centro sportivo Angelo Albonico, impreziosito dalla presenza della nuova tribuna con oltre 500 posti a sedere, il palcoscenico è tutto per l'altra Under 20, che partecipa al girone lombardo, e per l'Under 23. Il CUS Under 20 schiera Maggi estremo, Federico Di Tizio (28' st Kuli) e Brunello (34' st Giovetto) ali, Fava e Racca centri, Cremonini apertura, Romano mediano di mischia, Polla, Nepote Fus (34' st Genitrini) e Marenini terze linee, Bestini (31 st Aldi) e Alessandro Di Tizio seconde linee, Cutrupi (28' st Savarino) e Novello piloni e Zaccuri tallonatore. C'è sole, ma le copiose precipitazioni delle ore precedenti hanno lasciato tracce evidenti. Il terreno di gioco è fangoso e la palla viscida. Normale che il controllo della palla sia laborioso. Nonostante ciò l'inizio è veemente. I padroni di casa sono in vantaggio già al 1', quando Polla conquista l'ovale in uscita da una mischia e corre per 20 metri fino in meta. Romano trasforma ed è 7-0. Al 5' la difesa locale si fa sorprendere e Banfi scappa sulla fascia sinistra e va a realizzare (7-5). Di lì in poi rimane invariata solo la buona volontà, ma a prendere il sopravvento è l'imprecisione. Non conviene affidarsi troppo alle azioni manovrate e all'8 della ripresa il Ce.S.In. ha a disposizione una punizione e decide di piazzare: Romano è preciso e sigla il 10-5. Subito dopo Fava viene ammonito per placcaggio senza palla. Al 13' viene spedito fuori Novello per un placcaggio alto inesistente e la doppia inferiorità numerica si fa pesante. I torinesi, però, non soffrono e continuano a dettare il ritmo. Il finale è tutto loro. Maggi al 29' va via in slalom e viene fermato. A chiudere i giochi pensa Novello che di potenza sfonda e schiaccia a terra. Romano calcia in mezzo ai pali e i quattro punti sono in cassaforte. L'Under 20, infarcita di alcuni atleti della prima squadra, dilaga e impone un 65-5 al Cernusco. Gatto è l'estremo, con Carlalberto Lo Greco (st Mirante) e Valenti ali, Civita e Varricchio (st Fortunato) centri, Falasca (st Febbraro) e Lacicerchia mediani, Sebastiano Lo Greco, Valmori e Legnaioli in terza linea, Mamdouh e Campi in seconda, Nicita e Wadi (Varalda) piloni e Cassardo tallonatore. In panchina Montaldo, Collodoro e Picco. Al 7' la maul cussina fa il suo dovere e Nicita finalizza, per la successiva trasformazione di Falasca (7-0). Tre minuti dopo la mischia spinge e tocca a Sebastiano Lo Greco andare a punti. Bravo ancora Falasca dalla piazzola (14-0). Pur in 14, per l'ammonizione comminata a Wadi, il Ce.S.In. al 26' confeziona una deliziosa azione alla mano, che Cassardo conclude in meta. Falasca non fallisce l'addizionale (21-0). Irresistibile Varricchio sulla fascia al 29' e per gli ospiti è ancora notte fonda (26-0). Al 40' il Cernusco subisce il cartellino giallo a Michaelski e sessanta secondi più tardi incassa la meta di Falasca, ben servito da Lacicerchia. La trasformazione del numero 10 manda le squadre al riposo (33-0). Il secondo tempo si apre, al 2' e al 4', con una doppietta di Wadi. Falasca va a segno una volta (45-0). Al 7' Civita trova il suo momento di gloria. Raggiunta quota 50, gli universitari tirano un attimo il fiato e il Cernusco al 12' con Manzoni rompe il ghiaccio (50-5). Poi riprende la danza cussina con Varalda al 16' (55-5). Al 28' la palla passa in velocità attraverso le mani di Sebastiano Lo Greco, Fortunato, Civita e Valenti, con quest'ultimo fermato all'ultimo istante. Si riprende con una mischia che Carlalberto Lo Greco concretizza (60-5). Legnaioli si unisce al 34' al festival della meta. I ragazzi di Andrea Oliva colgono il quarto centro in cinque match. Vincente anche l'Under 16 Elite a Genova per 14-11. La compagine allenata da Nicola Compagnone mette subito le cose a posto con le mete di Gallo e Lozzi, trasformate da Cisi, e poi si siede, offrendosi alla grinta dei liguri, che riducono le distanze fino al 14-8 a metà gara. Nei secondi 30' si avvicinano ancora con un piazzato (14-11), ma non vanno oltre. Risultato prezioso per un gruppo che è molto diverso da quello che l'anno scorso raggiunse la Final 8 nazionale e dovrà ancora impegnarsi molto per trovare la sua identità. La cadetta di serie C territoriale si regala un'altra scorpacciata e dopo l'Amatori 1974 sommerge per 86-5 l'Orbassano. Dodici le mete segnate da Arnedo (3), Amadini, Bavinschi, Bertola, Catalfamo, Colombino, Di Iorio, Giancipoli, Favazzo e Ladavas, dieci delle quali trasformate (cinque da Di Iorio, che manda in mezzo ai pali anche due piazzati, e altrettante da Dell'Anna). Cauta la soddisfazione dei tecnici Antonio Campagna e Fabrizio Siviero. 