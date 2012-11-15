Comunicato stampa Ce.S.In. Cus Torino Rugby
di Redazione
15/11/2012
Comunicato Cus Torino 19.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Campionati fermi per il test match di sabato a Roma dell'Italia contro la Nuova Zelanda. Domenica a Grugliasco il Rugby Junior Club Torino organizzerà un concentramento regionale. Sarà praticamente azzerata l'attività rugbystica del fine settimana, a causa del secondo test match che l'Italia disputerà sabato, alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma, contro i campioni del mondo della Nuova Zelanda. Tutti i campionati saranno fermi. Domenica, però, al centro sportivo Angelo Albonico si disputerà un concentramento regionale organizzato dal Rugby Junior Club Torino, che coinvolgerà anche l'Aosta, l'Orbassano, il Rivoli e il VII Rugby. Dalle ore 10 alle 13 si giocheranno tornei delle categorie Under 6 , Under 8, Under 10 e Under 12. Dopo aver partecipato a quattro tornei nazionali, il 30 settembre a Parma, il 7 ottobre a Rovigo (secondo posto dell'Under 12, dopo aver battuto Benetton Treviso, Petrarca Padova, Mogliano Veneto, Badia e Rovigo), il 14 ottobre allo Stadio Primo Nebiolo di Torino (Torneo Amici nel Rugby) e il 21 ottobre a Prato, il Settore Propaganda del Ce.S.In. CUS Torino il 4 novembre ad Asti è stato impegnato nel primo di tre concentramenti regionali. Il secondo sarà appunto domenica e il terzo il 2 dicembre a Settimo Torinese. Il Rugby Junior Club Torino ha aperto da poche settimane una filiale alla Colletta, in via Aleramo 24, grazie alla collaborazione con la Circoscrizione 7 del Comune di Torino. Gli allenamenti si svolgono il mercoledì e il venerdì dalle 17,30 alle 19. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 [email protected]
Articolo Precedente
ITALIA, OTTO CAMBI NEL XV DI BRUNEL PER LA SFIDA AGLI ALL BLACKS
Articolo Successivo
"GARA FISICA, INTORNO AGLI AZZURRI TANTA PASSIONE"
Redazione