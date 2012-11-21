Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Comunicato Cus Torino 21.doc CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il Rugby Junior Club Torino dominatore del concentramento regionale disputato all'Albonico. Nel fine settimana torneranno i campionati: a Grugliasco giocheranno le due Under 14 sabato e l'Under 16 Elite e la cadetta domenica. Under 23 impegnata a Varese. Il Rugby Junior Club Torino ha dominato il concentramento regionale organizzato domenica scorsa al centro sportivo Angelo Albonico. Nell'Under 10 la squadra nera ha battuto la mista Rivoli/Aosta per 2 mete a 1, la squadra bianca per 5-3, l'Orbassano per 5-2, il VII per 3-0 e ha pareggiato per 5-5 contro la squadra verde. Ha chiuso al comando con 9 punti e uno di vantaggio sulla compagine bianca, capace di regolare l'Orbassano per 4-0, la verde per 4-3, il Rivoli/Aosta per 7-3 e il VII per 5-1. La verde con 7 punti si è piazzata terza, dopo aver sconfitto l'Orbassano per 5-3, il VII per 4-0 e il Rivoli/Aosta per 5-1. Quarto posto per il VII (4) e quinto a pari merito per Rivoli/Aosta e Orbassano (1). Nell'Under 12 il Rugby Junior Club Torino A ha superato il B per 3-1, il team C per 4-2, il VII per 6-0, l'Aosta per 7-2 e il Rivoli per 6-0. La compagine B ha prevalso sulla C per 2-1, sul Rivoli per 2-1, sul VII per 4-2 e sull'Aosta per 6-2 e ha conquistato la seconda posizione. Terzo il team C, che ha pareggiato per 2-2 contro il Rivoli e ha avuto la meglio sul VII per 8-2 e sull'Aosta per 6-3. Quarto il Rivoli, quinto l'Aosta e sesto il VII. Più equilibrato il torneo Under 8. Il Rugby Junior Club Torino Bianco ha impattato per 3-3 con il VII e si è imposto per 7-1 sul Rivoli/Orbassano, per 3-1 sull'Aosta e per 7-1 sul Rjct nero. Il VII non ha lasciato scampo all'Aosta (3-2), al Rivoli/Orbassano (7-1) e al Rjct nero (4-3). La lotta per il primato ha visto il Rjct bianco e il VII appaiati a 7 punti, con i cussini avanti in virtù del maggior numero di mete fatte (20 contro 17). Terzo con 4 punti si è classificato l'Aosta, quarto con 2 il Rjct nero (8-1 sul Rivoli e 3-4 dall'Aosta) e quinto con zero il Rivoli/Orbassano. Dopo la pausa, nel fine settimana riprenderanno i vari campionati. Le due Under 14 del Ce.S.In. CUS Torino sabato a Grugliasco ospiteranno alle ore 15,30 l'Asti e alle 16,30 l'Alessandria. Domenica l'Under 16 Elite riceverà alle 11 l'Asr Milano e la cadetta di serie C territoriale alle 14,30 il Piemonte Rugby. L'Under 23 farà visita al Rugby Varese alle 15. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 [email protected]
