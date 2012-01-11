Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Delusione al Ce.S.In CUS Torino per la sconfitta contro il CUS Genova. Il ds Lo Greco:«Dobbiamo smetterla di pensare di essere figli di un rugby minore» Doveva essere la partita della svolta definitiva nella stagione del Ce.S.In. CUS Torino e invece la sconfitta per 20-15 patita all'Albonico nel derby universitario contro il CUS Genova ha segnalato che per fare il tanto atteso salto di qualità bisogna ancora lavorare molto. Contrariato è il direttore sportivo Salvo Lo Greco. «Ho detto ai ragazzi - sbotta - che dobbiamo smetterla di pensare di essere figli di un rugby minore. Devono essere consapevoli della loro forza e che sono sprecati in questa categoria per l'enorme mole di lavoro che svolgono in settimana. Domenica siamo stati noi a fare il match e abbiamo costantemente tenuto i genovesi nella loro metà campo. Abbiamo subìto le loro due mete a causa di nostre disattenzioni e in attacco non siamo riusciti a concretizzare il gioco che abbiamo creato». Il ds è un fiume in piena:«Abbiamo accettato le loro cadenze bassissime, mentre in altre occasioni eravamo sempre stati noi a imporre il nostro ritmo infernale. I nostri atleti hanno nelle gambe non ottanta ma cento minuti e devono dimostrarlo. Bisogna solo essere preoccupati di vincere le gare e non degli avversari. Sono gli altri che devono temerci. A gennaio e a febbraio ci giocheremo l'approdo ai playoff. Affronteremo prima il Biella e poi il Rovato e se non acquisiremo questa mentalità vincente saranno dolori. In caso contrario la post season sarà assolutamente alla nostra portata». Intanto domenica scatterà il girone di ritorno e i biancoblu sosterranno il turno di riposo. Non ci sarà però pausa effettiva perché nel fine settimana coach Regan Sue (palpabile il suo disappunto per il ko di domenica:«Il CUS Genova ha commesso pochi errori e svolto un match molto territoriale, noi abbiamo cercato di giocare ma senza un senso logico») sottoporrà la squadra a un super training-day di grandissima intensità». Nel weekend saranno impegnate invece sabato la cadetta di serie C territoriale nel recupero contro il team di detenuti de La Drola (ore 14,30 alle Vallette) e domenica alle 12,30 l'Under 20 Elite a Grugliasco opposta alla Pro Recco e l'Under 16 Elite a Fiumicello. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
