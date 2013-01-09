Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Ilcampionato del Ce.S.In. CUS Torino riprende all'insegna di Alex Leo: è lui ilsostituto dell'infortunato Charlie Clyde Smith. Il ds Salvo Lo Greco:«Giocaflanker ed è un ottimo portatore di palla e placcatore». I biancoblu domenica alleore 14,30 chiuderanno il girone di andata ad Avezzano.Dopo la pausa natalizia l'attività del Ce.S.In. CUS Torino èripresa giovedì 3 gennaio al centro sportivo Angelo Albonico. Il periodo disosta è servito allo staff tecnico per recuperare almeno in parte gliinfortunati e, in accordo con la dirigenza, per sondare il mercato alla ricercadel sostituto di Charlie Clyde-Smith, che si è infortunato a fine ottobre e nonsarà disponibile per il resto della stagione.La scelta è caduta sul 24enne Alex Leo, che è nato inInghilterra ed è stato selezionato per le Nazionali Under 16 e 18. Essendofiglio di emigrati ha poi scelto di rispondere al richiamo della magliaazzurra, che ha vestito agli ordini di Andrea Cavinato e Stefano Romagnoli. Nel2007 ha vinto il gruppo B dei Mondiali Under 19 di Belfast, in Irlanda delNord, e successivamente ha disputato il 6 Nazioni Under 20. «Leo - spiega il dsSalvo Lo Greco - gioca flanker ed è dotato di un gran fisico (è alto 187centimetri e pesa 102 kg). È un ottimo portatore di palla e bravo negliscarichi e nei placcaggi. Fisicamente è in buone condizioni, perché ha giocatoancora ultimamente in Francia. Ha già iniziato ad allenarsi con i nostri e, senon riusciremo a tesserarlo per domenica ad Avezzano, sarà certamentedisponibile per la trasferta di Padova del 20 gennaio».Dopo essere cresciuto nel vivaio dei London Wasp, Leo hadisputato la Premiership con gli Halequins A e la National League 1 con ilBlackheath. Ha militato anche nell'Hertford Rfc , in National League 2, e neiSaracens Storm, la squadra riserve dei Sarries campioni d'Inghilterra. Hainiziato la stagione in corso con l'Olympique Creusot, nel secondo campionatofrancese. È dunque uomo in grado di dare un contributo importante e di aiutareil Ce.S.In. a raggiungere l'obiettivo stagionale, ovvero la salvezza nel gironeB della serie A. Le cinque sconfitte consecutive hanno fatto scendere inclassifica gli universitari, che sono stati risucchiati in zona playout.L'imperativo è dunque tornare a fare punti, a partire dal match di domenicaalle ore 14,30, allo Stadio di via dei Gladioli ad Avezzano, che chiuderà ilgirone di andata.L'AutoSonia Avezzano Rugby, a dispetto dall'ultima posizione,è avversario da prendere con le molle. Gli abruzzesi hanno vissuto negli ultimianni le esperienze più esaltanti di una storia che affonda le sue radiciall'inizio del 1977. Nel 2005-2006 approdarono ai playoff per andare in serie Ae li vinsero contro il Viterbo in un doppio confronto che si concluse solo aicalci piazzati. Retrocessero in B nella stagione successiva, per poi risalirein A2 nel 2010-2011: primo posto nel girone A della B e successo nei playoffcontro il Capoterra. L'anno scorso i marsicani si piazzarono noni e andarono aiplayout, dove eliminarono il Livorno, ultimo della serie A1, battendolo per36-28 in casa e 24-7 in trasferta.Il loro trascinatore in campo è senza dubbio il sudafricanoMartin Thomsen, arrivato l'anno scorso. Gioca mediano di apertura o estremo edè molto abile al piede e solido in difesa. Prima di venire in Italia disputòtre campionati di First Division della Currie Cup, la principale competizionenazionale sudafricana. In patria Thomsen ha anche militato negli SpringboksUnder 19. Il 25enne di Springs è il cannoniere dell'Avezzano, avendo segnatodue mete, 17 piazzati e 5 trasformazioni: 71 punti sui 107 totali. È stato luia firmare l'impresa stagionale, il 31-26 inflitto all'Alghero, con 8 punizionie una trasformazione. Per il resto gli abruzzesi hanno sempre perso, contro ilColorno (5-62), l'Amatori Catania (13-30), il Valpolicella (3-51), il Capoterra(5-60) e l'Amatori Parma (6-22) in trasferta e il Badia (7-15), il Vicenza(9-26), il CUS Padova (18-32) e il Paese (10-18) in casa. Gli altri marcatori dimete sono stati le ali Taccone (2) e Colaiuda, i centri Pulsoni e Guardiano eil seconda linea Bartolomei. L'apertura Maurizio Babbo e Guardiano hanno messoa segno un piazzato a testa.In estate è cambiata la guida in panchina e Alberto Santucci,diventato direttore tecnico (incarico da cui recentemente si è dimesso), èstato sostituito da Carlo Pratichetti, l'anno scorso suo collaboratore comeallenatore degli avanti. Pratichetti prima che come coach è noto per la sua lungacarriera da giocatore, come tallonatore nel Rugby Roma, con cui vinse unoscudetto nel 2000 e una Coppa Italia nel 1999. Fra il 1986 e il 1990 haindossato la maglia della Nazionale.Domenica riprenderà anche il campionato Under 16 Elite.Scatterà il girone di ritorno e il Ce.S.In. alle 12,30 farà visita al Calvisano.