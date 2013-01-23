Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Nonc'è il due senza il tre? Dopo i successi di Avezzano e Padova, il Ce.S.In. CUSTorino ci prova ospitando, domenica alle ore 14,30, l'Amatori Parma. Lostakanovista Andrea Merlino:«Sarebbe importante arrivare con una vittoria allapausa per il Sei Nazioni. Non m'illudo, ci sarà da soffrire».Domeniche come quella appena trascorsa, capaci si dispensaresolo successi (ha vinto anche l'Under 14 per 36-34 sul Volpiano) non sonofacilmente ripetibili, anche se sul campo durante la settimana tutte lecompagini del Ce.S.In. CUS Torino si allenano per ottenere sempre il massimorisultato possibile. La prima squadra sta preparando il match di domenica, alleore 14,30 al centro sportivo Angelo Albonico, contro l'Amatori Parma, galvanizzatadalle ultime due vittorie ottenute ad Avezzano e a Padova. Erano due confrontidiretti, che hanno opposto i ragazzi di coach Regan Sue ad altrettanticoncorrenti nella lotta per la salvezza, e gli otto punti conquistati hannodato ossigeno alla classifica degli universitari, che è tornata a sorridere. Inparticolare in Veneto le condizioni in cui si è giocato si sono rivelatepiuttosto ostiche.«Abbiamo incontrato il Cus Padova già quattro volte - ricordail 21enne terza linea Andrea Merlino - e per lo più si è trattato di partitedure. Domenica poi ci si è messa anche la pioggia a rendere il nostro compitoancora più impegnativo. Ragionando a mente fredda ho capito che abbiamoveramente rischiato di perdere la gara per colpa nostra. Abbiamo concesso agliavversari troppe punizioni, soprattutto nella nostra metà campo. L'interventoche è costato il cartellino giallo a Jaluf ci ha evitato una meta, però lamaggior parte dei falli era evitabile. Sono stati dovuti alla foga del gioco,come per esempio l'avanzamento anticipato o il mancato rispetto della linea delfuorigioco».Nel corso degli 80' l'arma in più dei cussini è stata lamischia. «Sono soddisfatto del lavorosvolto dal nostro pacchetto e in effetti le due mete sono nate da una mischia eda una maul. Nelle fasi statiche siamo riusciti a esprimere il meglio di noistessi. Un altro aspetto molto confortante è che stiamo risistemando la difesa,che è sempre stata uno dei nostri punti di forza. Ad Avezzano e a Padova nonabbiamo concesso mete e abbiamo subìto punti solo su calci piazzati». Tornandoalla mischia, Merlino, soprannominato dai compagni "Il Mago", èl'unico con capitan Francesco Narcisi e George Iacob a essere partito semprenel XV titolare quest'anno (fra i mediani è sempre stato presente Nicolas Jalufe fra i trequarti Walter Tinebra). Nato a Ciriè, l'avanti cussino abita Rivoli,dove ha iniziato a giocare a rugby nell'Under 12. È arrivato al Cus Torinocinque anni fa ed è stato seguito da Mattia Basile nell'Under 19. Soprattutto nelleultime due stagioni è diventato un elemento imprescindibile nello schieramentobiancoblu.«Potrei dare sicuramente di più - afferma Andrea, che è studenteal terzo anno di Economia, - dal puntodi vista fisico. Tra gli aspetti positivi, sono contento di come sto giocandoin touche, soprattutto in difesa. Anche fuori dai raggruppamenti sto cercandodi dare il mio contributo. La mia visione di gioco sta migliorando e con lapalla in mano sto acquisendo maggiore sicurezza». Domenica dunque ilCe.S.In. tornerà a disputare una partitaa Grugliasco, dove finora si è esibito solo quattro volte sulle undici totali.«In quest'ultima parte di gennaio e poi a febbraio e a marzo- sottolinea Merlino - saremo quasi sempre in casa e speriamo che il fattorecampo ci porti fortuna». Dopo il match contro l'Amatori Parma, ci saranno il 9febbraio il recupero della sfida a domicilio con l'Amatori Catania rinviatal'11 novembre, la trasferta a Capoterra e poi le due gare interne contro Paesee Badia. L'Amatori Parma occupa il penultimo posto in classifica con 14 punti edomenica ha rinviato la partita contro il Paese per neve. «Sarebbe bello -osserva il terza linea cussino - ottenere un altro risultato positivo primadella pausa per il Sei Nazioni. L'Amatori è una squadra giovane come la nostrae in casa loro abbiamo sofferto molto. Mi aspetto una partita simile anche alritorno. Ci sarà da lottare».Sabato alle 14,30 all'Albonico l'Under 23 cercherà diriscattare la sconfitta dell'andata contro il Lyons Piacenza. Alle 16,30 leUnder 14 giocheranno a Volvera e a Settimo Torinese. Domenica a Grugliasco alle11,30 la cadetta di serie C territoriale affronterà il Valle Airasca. Alle 11l'Under 16 Elite sarà ospite del Fiumicello e alle 11,30 e alle 12,30 le Under20 dei gironi piemontese e lombardo faranno visita al Biella e al RugbyLainate.