Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
23/01/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Non
c'è il due senza il tre? Dopo i successi di Avezzano e Padova, il Ce.S.In. CUS
Torino ci prova ospitando, domenica alle ore 14,30, l'Amatori Parma. Lo
stakanovista Andrea Merlino:«Sarebbe importante arrivare con una vittoria alla
pausa per il Sei Nazioni. Non m'illudo, ci sarà da soffrire».
Domeniche come quella appena trascorsa, capaci si dispensare
solo successi (ha vinto anche l'Under 14 per 36-34 sul Volpiano) non sono
facilmente ripetibili, anche se sul campo durante la settimana tutte le
compagini del Ce.S.In. CUS Torino si allenano per ottenere sempre il massimo
risultato possibile. La prima squadra sta preparando il match di domenica, alle
ore 14,30 al centro sportivo Angelo Albonico, contro l'Amatori Parma, galvanizzata
dalle ultime due vittorie ottenute ad Avezzano e a Padova. Erano due confronti
diretti, che hanno opposto i ragazzi di coach Regan Sue ad altrettanti
concorrenti nella lotta per la salvezza, e gli otto punti conquistati hanno
dato ossigeno alla classifica degli universitari, che è tornata a sorridere. In
particolare in Veneto le condizioni in cui si è giocato si sono rivelate
piuttosto ostiche.
«Abbiamo incontrato il Cus Padova già quattro volte - ricorda
il 21enne terza linea Andrea Merlino - e per lo più si è trattato di partite
dure. Domenica poi ci si è messa anche la pioggia a rendere il nostro compito
ancora più impegnativo. Ragionando a mente fredda ho capito che abbiamo
veramente rischiato di perdere la gara per colpa nostra. Abbiamo concesso agli
avversari troppe punizioni, soprattutto nella nostra metà campo. L'intervento
che è costato il cartellino giallo a Jaluf ci ha evitato una meta, però la
maggior parte dei falli era evitabile. Sono stati dovuti alla foga del gioco,
come per esempio l'avanzamento anticipato o il mancato rispetto della linea del
fuorigioco».
Nel corso degli 80' l'arma in più dei cussini è stata la
mischia. «Sono soddisfatto del lavoro
svolto dal nostro pacchetto e in effetti le due mete sono nate da una mischia e
da una maul. Nelle fasi statiche siamo riusciti a esprimere il meglio di noi
stessi. Un altro aspetto molto confortante è che stiamo risistemando la difesa,
che è sempre stata uno dei nostri punti di forza. Ad Avezzano e a Padova non
abbiamo concesso mete e abbiamo subìto punti solo su calci piazzati». Tornando
alla mischia, Merlino, soprannominato dai compagni "Il Mago", è
l'unico con capitan Francesco Narcisi e George Iacob a essere partito sempre
nel XV titolare quest'anno (fra i mediani è sempre stato presente Nicolas Jaluf
e fra i trequarti Walter Tinebra). Nato a Ciriè, l'avanti cussino abita Rivoli,
dove ha iniziato a giocare a rugby nell'Under 12. È arrivato al Cus Torino
cinque anni fa ed è stato seguito da Mattia Basile nell'Under 19. Soprattutto nelle
ultime due stagioni è diventato un elemento imprescindibile nello schieramento
biancoblu.
«Potrei dare sicuramente di più - afferma Andrea, che è studente
al terzo anno di Economia, - dal punto
di vista fisico. Tra gli aspetti positivi, sono contento di come sto giocando
in touche, soprattutto in difesa. Anche fuori dai raggruppamenti sto cercando
di dare il mio contributo. La mia visione di gioco sta migliorando e con la
palla in mano sto acquisendo maggiore sicurezza». Domenica dunque il
Ce.S.In. tornerà a disputare una partita
a Grugliasco, dove finora si è esibito solo quattro volte sulle undici totali.
«In quest'ultima parte di gennaio e poi a febbraio e a marzo
- sottolinea Merlino - saremo quasi sempre in casa e speriamo che il fattore
campo ci porti fortuna». Dopo il match contro l'Amatori Parma, ci saranno il 9
febbraio il recupero della sfida a domicilio con l'Amatori Catania rinviata
l'11 novembre, la trasferta a Capoterra e poi le due gare interne contro Paese
e Badia. L'Amatori Parma occupa il penultimo posto in classifica con 14 punti e
domenica ha rinviato la partita contro il Paese per neve. «Sarebbe bello -
osserva il terza linea cussino - ottenere un altro risultato positivo prima
della pausa per il Sei Nazioni. L'Amatori è una squadra giovane come la nostra
e in casa loro abbiamo sofferto molto. Mi aspetto una partita simile anche al
ritorno. Ci sarà da lottare».
Sabato alle 14,30 all'Albonico l'Under 23 cercherà di
riscattare la sconfitta dell'andata contro il Lyons Piacenza. Alle 16,30 le
Under 14 giocheranno a Volvera e a Settimo Torinese. Domenica a Grugliasco alle
11,30 la cadetta di serie C territoriale affronterà il Valle Airasca. Alle 11
l'Under 16 Elite sarà ospite del Fiumicello e alle 11,30 e alle 12,30 le Under
20 dei gironi piemontese e lombardo faranno visita al Biella e al Rugby
Lainate.
