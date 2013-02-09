Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Un piazzato nel recupero costa la vittoria al Ce.S.In. CUS Torino,che fallisce il calcio del successo all'ultimo secondo: l'Amatori Cataniaespugna l'Albonico per 13-11.Si decide ai calci la sfida fra il Ce.S.In. CUS Torino e l'AmatoriCatania, valida come recupero della sesta giornata di andata. Al 41' dellaripresa, con i padroni di casa in vantaggio per 11-10, Borina ha a disposizioneun piazzato piuttosto centrale e lo mette a segno (11-13). I ragazzi di coachRegan Sue si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del successo euna discesa sull'ala di Baire viene fermata con un fallo. Al 45', da posizionenon proprio agevole, D'Angelo ha la chance di operare il sorpasso, ma la suatraiettoria sfiora il palo sinistro. Alle volte nello sport sono i centimetri afare la differenza e questa volta fruttano la prima vittoria in trasferta aisiciliani, autori soprattutto di un ottimo primo tempo con un gioco aggressivo,a volte ai limiti.Partono bene gli ospiti, subito in pressing, e già al 1' un'intesa fraRechichi e Parisi pare destinata ad andare in meta. Il Ce.S.In. chiude bene esi ripete sulla successiva percussione di Zappalà. I biancoblu subiscono leazioni in velocità dei rivali e stentano a mettere la testa fuori dalla lorometà campo. Al 20', però, sono loro ad andare in vantaggio, grazie a una punizionedi D'Angelo (3-0). Tre minuti dopo un calcio in avanti piuttosto innocuo deicatanesi non viene controllato dall'ex Forte, che commette "inavanti". Si riparte da mischia e l'Amatori preme fino alla meta meritatadi Borina, che poi effettua anche la trasformazione (3-7). Al 29' Di Paola siporta avanti la palla al piede e vienefermato in touche.I cussini, per guadagnare terreno, si affidano ai calci di spostamento, che perònon sortiscono effetto. Borina realizza dalla piazzola al 36' e incrementa ilvantaggio (3-10). Di lì alla fine del tempo è solo CUS per 7'. I localirimangono per lunghi tratti all'altezza dei 5 metri difensivi dei rossoneri, manon sono capaci di dare la spallata decisiva. Proprio allo scadere Iacob entranella zona di meta e non riesce a schiacciare.Il secondo tempo vede un Ce.S.In. migliore e un Amatori che accusa lastanchezza e commette molti falli. Spesso non visti i fuorigioco e leirregolarità in mischia, fondamentale in cui capitan Narcisi e compagni sononettamente superiori. Al 9' Borina si prende il cartellino giallo e D'Angelo accorciale distanze su punizione (6-10). La superiorità numerica degli universitaridura soltanto due minuti, perché all'11' viene ammonito anche Iacob. Al 18' aForte viene sanzionato un fuorigioco inesistente, quando è lanciato nel belmezzo della retroguardia isolana. Un brivido corre lungo la schiena dei tifosicussini al 20', con Corona e Rechichi a dialogare e quest'ultimo contratoall'altezza della bandierina.I torinesi rimangono ancora con un uomo in più al 23', per l'ammonizionecomminata a Gabriele Guglielmino. Al 25' Amadio "ruba" una touche, maviene placcato e scarica male l'ovale. Seguono molte touche a favore del CUS,che anche per i falli ospiti non riesce mai a mettere in moto il carrettino. Lameta di D'Angelo al 36' sembra la definitiva boccata d'ossigeno, anche se latrasformazione non va a buon fine (11-10). Il finale già descritto frustrainvece le speranze biancoblu. Pur non giocando bene, con tutte le attenuanti delcaso legate agli atteggiamenti fallosi dell'Amatori molto speso tollerati, sisarebbe potuto vincere e queste sono sconfitte che lasciano innegabilmentel'amaro in bocca. Il Ce.S.In frena dunque dopo tre successi consecutivi e portaa casa un punto che è magra consolazione.Migliore in campo è il terza linea siciliano Cristian Rechichi, che cosìcommenta il risultato:«Abbiamo conquistato una vittoria sofferta, fruttodell'ottima tattica messa in campo. Siamo stati belli aggressivi e siamo andatisubito in pressing. Siamo una squadra con una mischia leggera e abbiamo puntatosu un gioco agile e dinamico. Abbiamo iniziato molto bene nel primo tempo, poinel secondo siamo un po' calati, salvo tornare avanti con qualche buon calcio.Siamo contenti della prima vittoria esterna dell'anno. Questa volta, rispettoalle precedenti, ci abbiamo creduto di più ed è andata bene».TABELLINOCe.S.In. CUS Torino - Amatori Catania11-13 (primo tempo 3-10) (1-4)Ce.S.In. CUS Torino: 15D'Angelo, 14 Baire (45' st Musso), 13 Monfrino, 12 Heymans, 11 Carlalberto LoGreco (5' st Falasca), 10 Forte, 9 Tinebra, 8 Leo, 7 Alparone (5' st Amadio), 6Merlino, 5, Narcisi, 4 Malvagna (13' st Nicita, 21' Malvagna), 3 Iacob, Lo Faro(5' st Martina), Modonutto. A disposizione: Garbet, Sebastiano Lo Greco eValenti. All.: Regan SueAmatori Catania: st Leonardi), 5 Ferrara (33' st Ardito), 3 FabrizioGuglielmino, 2 Delfino, 1 Gabriele Guglielmino. A disposizione: Vinti, Fassari,Ruscica, Gravagna e Montedoro. All.: Ignazio VittorioArbitro: Diego Bono(Brescia)Assistenti: Moreno Borsetto (Varese) e Salvatore Vassallo (Genova)Marcatori:Primo tempo: 20' c.p. D'Angelo (3-0); 23' meta Borina, trasf. Borina (3-7); 36'c.p. Borina (3-10). Secondo tempo: 9' c.p.D'Angelo (6-10); 36' meta D'Angelo (11-10); 41' c.p. Borina (11-13).Ammonizioni: Secondotempo: 9' Borina (Amatori), 11' Iacob (Ce.S.In.), 23' Gabriele Guglielmino(Amatori).Man of the match: Cristian Rechichi(Amatori)