Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
09/02/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Un piazzato nel recupero costa la vittoria al Ce.S.In. CUS Torino,
che fallisce il calcio del successo all'ultimo secondo: l'Amatori Catania
espugna l'Albonico per 13-11.
Si decide ai calci la sfida fra il Ce.S.In. CUS Torino e l'Amatori
Catania, valida come recupero della sesta giornata di andata. Al 41' della
ripresa, con i padroni di casa in vantaggio per 11-10, Borina ha a disposizione
un piazzato piuttosto centrale e lo mette a segno (11-13). I ragazzi di coach
Regan Sue si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del successo e
una discesa sull'ala di Baire viene fermata con un fallo. Al 45', da posizione
non proprio agevole, D'Angelo ha la chance di operare il sorpasso, ma la sua
traiettoria sfiora il palo sinistro. Alle volte nello sport sono i centimetri a
fare la differenza e questa volta fruttano la prima vittoria in trasferta ai
siciliani, autori soprattutto di un ottimo primo tempo con un gioco aggressivo,
a volte ai limiti.
Partono bene gli ospiti, subito in pressing, e già al 1' un'intesa fra
Rechichi e Parisi pare destinata ad andare in meta. Il Ce.S.In. chiude bene e
si ripete sulla successiva percussione di Zappalà. I biancoblu subiscono le
azioni in velocità dei rivali e stentano a mettere la testa fuori dalla loro
metà campo. Al 20', però, sono loro ad andare in vantaggio, grazie a una punizione
di D'Angelo (3-0). Tre minuti dopo un calcio in avanti piuttosto innocuo dei
catanesi non viene controllato dall'ex Forte, che commette "in
avanti". Si riparte da mischia e l'Amatori preme fino alla meta meritata
di Borina, che poi effettua anche la trasformazione (3-7). Al 29' Di Paola si
porta avanti la palla al piede e viene
fermato in touche.
I cussini, per guadagnare terreno, si affidano ai calci di spostamento, che però
non sortiscono effetto. Borina realizza dalla piazzola al 36' e incrementa il
vantaggio (3-10). Di lì alla fine del tempo è solo CUS per 7'. I locali
rimangono per lunghi tratti all'altezza dei 5 metri difensivi dei rossoneri, ma
non sono capaci di dare la spallata decisiva. Proprio allo scadere Iacob entra
nella zona di meta e non riesce a schiacciare.
Il secondo tempo vede un Ce.S.In. migliore e un Amatori che accusa la
stanchezza e commette molti falli. Spesso non visti i fuorigioco e le
irregolarità in mischia, fondamentale in cui capitan Narcisi e compagni sono
nettamente superiori. Al 9' Borina si prende il cartellino giallo e D'Angelo accorcia
le distanze su punizione (6-10). La superiorità numerica degli universitari
dura soltanto due minuti, perché all'11' viene ammonito anche Iacob. Al 18' a
Forte viene sanzionato un fuorigioco inesistente, quando è lanciato nel bel
mezzo della retroguardia isolana. Un brivido corre lungo la schiena dei tifosi
cussini al 20', con Corona e Rechichi a dialogare e quest'ultimo contrato
all'altezza della bandierina.
I torinesi rimangono ancora con un uomo in più al 23', per l'ammonizione
comminata a Gabriele Guglielmino. Al 25' Amadio "ruba" una touche, ma
viene placcato e scarica male l'ovale. Seguono molte touche a favore del CUS,
che anche per i falli ospiti non riesce mai a mettere in moto il carrettino. La
meta di D'Angelo al 36' sembra la definitiva boccata d'ossigeno, anche se la
trasformazione non va a buon fine (11-10). Il finale già descritto frustra
invece le speranze biancoblu. Pur non giocando bene, con tutte le attenuanti del
caso legate agli atteggiamenti fallosi dell'Amatori molto speso tollerati, si
sarebbe potuto vincere e queste sono sconfitte che lasciano innegabilmente
l'amaro in bocca. Il Ce.S.In frena dunque dopo tre successi consecutivi e porta
a casa un punto che è magra consolazione.
Migliore in campo è il terza linea siciliano Cristian Rechichi, che così
commenta il risultato:«Abbiamo conquistato una vittoria sofferta, frutto
dell'ottima tattica messa in campo. Siamo stati belli aggressivi e siamo andati
subito in pressing. Siamo una squadra con una mischia leggera e abbiamo puntato
su un gioco agile e dinamico. Abbiamo iniziato molto bene nel primo tempo, poi
nel secondo siamo un po' calati, salvo tornare avanti con qualche buon calcio.
Siamo contenti della prima vittoria esterna dell'anno. Questa volta, rispetto
alle precedenti, ci abbiamo creduto di più ed è andata bene».
TABELLINO
Ce.S.In. CUS Torino - Amatori Catania
11-13 (primo tempo 3-10) (1-4)
Ce.S.In. CUS Torino: 15
D'Angelo, 14 Baire (45' st Musso), 13 Monfrino, 12 Heymans, 11 Carlalberto Lo
Greco (5' st Falasca), 10 Forte, 9 Tinebra, 8 Leo, 7 Alparone (5' st Amadio), 6
Merlino, 5, Narcisi, 4 Malvagna (13' st Nicita, 21' Malvagna), 3 Iacob, Lo Faro
(5' st Martina), Modonutto. A disposizione: Garbet, Sebastiano Lo Greco e
Valenti. All.: Regan Sue
Amatori Catania: st Leonardi), 5 Ferrara (33' st Ardito), 3 Fabrizio
Guglielmino, 2 Delfino, 1 Gabriele Guglielmino. A disposizione: Vinti, Fassari,
Ruscica, Gravagna e Montedoro. All.: Ignazio Vittorio
Arbitro: Diego Bono
(Brescia)
Assistenti: Moreno Borsetto (Varese) e Salvatore Vassallo (Genova)
Marcatori:
Primo tempo: 20' c.p. D'Angelo (3-0); 23' meta Borina, trasf. Borina (3-7); 36'
c.p. Borina (3-10). Secondo tempo: 9' c.p.
D'Angelo (6-10); 36' meta D'Angelo (11-10); 41' c.p. Borina (11-13).
Ammonizioni: Secondo
tempo: 9' Borina (Amatori), 11' Iacob (Ce.S.In.), 23' Gabriele Guglielmino
(Amatori).
Man of the match: Cristian Rechichi
(Amatori)
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39)
011.046.42.93
[email protected]
Redazione