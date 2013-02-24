Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:L'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino travolge in trasferta il Lainate per 32-0. L'Under 16 Elite cede per un punto (12-13) al VII Rugby, mentre vince a tavolino (20-0) l'Under 23 sul Brescia, che non si presenta.Nevicava intensamente a Lainate, ma il recupero della categoria Under 20 fra i locali e il Ce.S.In. CUS Torino non ha subìto un ulteriore rinvio. La squadra allenata da Dragos Bavinschi ha dominato in lungo e in largo e si è imposta per 32-0, con le mete di Cremonini, Maggi Miotti, Bianco, Kulj e una di mischia e una trasformazione di Porporato.Ancora una volta un piccolo punto è stato invece decisivo per sancire la sconfitta dell'Under 16 Elite, che nel derby ha ceduto per 13-12 al VII Rugby. Nicola Compagnone ha schierato Gallo estremo, Giuliani e Lozzi ali, Whaara e Ciarambino centri, Carosso (st Gianusso) apertura, Monfrino (st Reeves) mediano di mischia, Cisi, Foresta e Scarlata in terza linea, Bosco e Campo in seconda, Del Grosso e D'Aveni piloni e Nicocia tallonatore. A disposizione Serra, Atzeni, Ragazzini, Fissore e Sacco. I cussini, dopo aver fallito un piazzato, hanno subito al 5' una meta trasformata (0-7). La meta di Giuliani, non trasformata, al 12' ha accorciato le distanze (5-7). Al 27' i padroni di casa hanno incrementato il margine su punizione (5-10). Nel secondo tempo all'8', ancora dalla piazzola, i settimesi si sono portati sul 13-5. Un'ammonizione comminata ai padroni di casa al 24' ha consentito ai biancoblu di giocare in superiorità numerica, prontamente sfruttata con una pressione che al 25' ha propiziato la meta tecnica trasformata da Whaara (12-13). Gli ultimi 5' hanno visto gli ospiti all'arrembaggio e al 27' è arrivata la punizione che avrebbe potuto consentire il sorpasso. Whaara l'ha però calciata di un nulla a lato dei pali e i gialloazzurri hanno conquistato il successo.L'Under 23 cussina non ha disputato il match contro il Brescia, che non si è presentato all'Albonico. Il campo imbiancato è stato tracciato regolarmente e alle ore 13, allo scadere della canonica mezz'ora successiva all'inizio programmato del match, l'arbitro ha constatato l'assenza dei lombardi. Vittoria dunque a tavolino per 20-0 per i ragazzi di Andrea Oliva.Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.046.42.93