Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
18/01/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Dopo il turno di riposo, match verità per il Ce.S.In. CUS Torino in casa del Biella. Lucas D'Angelo dà la carica ai suoi:«Derby stimolante, vogliamo giocarlo da protagonisti» Nonostante il turno di riposo di domenica, la classifica del Ce.S.In. CUS Torino non è cambiata molto. Il Rovato, la più immediata inseguitrice, ha infatti pareggiato a Parabiago e ha sopravanzato i ragazzi di coach Regan Sue di un solo punto. Il Biella si è visto sospendere la partita sul campo dell'Asti per nebbia al 65', quando era in vantaggio per 24-0, ed è rimasto alle spalle degli universitari. Proprio gli Orsi di Callum McLean ospiteranno i biancoblu domenica alle ore 14,30, nella seconda giornata di ritorno, in una sfida il cui esito sarà certamente determinante in ottica playoff. All'andata finì 25-22 per i gialloverdi, che con una meta di Matteo Maia e i calci di Dimond riuscirono a rimontare dal 12-22. «In quella circostanza - spiega l'estremo Lucas D'Angelo - il Biella si confermò una squadra molto equilibrata, che in difesa concede pochissimo. Nel primo tempo con il vento a favore ci hanno permesso di battere solo una punizione nella loro metà campo. Sarà un incontro da affrontare con molta attenzione». Sarà anche l'occasione per riscattare l'opaca prestazione offerta contro il CUS Genova:«Dovremo imparare da quella gara e tornare a esibire il gioco che ci aveva dato molte soddisfazioni contro Lumezzane, Lecco, Alessandria e VII°. Vogliamo disputare un partita da protagonisti, con una presenza attiva in ogni parte del campo. Abbiamo dimostrato di saper imporre il nostro gioco e domenica l'obiettivo principale sarà di non lasciare il pallino in mano agli avversari». Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un duello vibrante. «Il Biella - osserva D'Angelo - ha un ottimo reparto di trequarti, che si conosce da tempo ed è molto stimolante da fronteggiare. I precedenti hanno detto che questo derby piemontese è molto sentito. Fra le due società c'è una sana rivalità e per entrambe il desiderio di superarsi è uno stimolo a dare sempre il massimo». Il fine settimana sarà molto intenso e sabato riprenderà anche l'attività delle Under 14, che alle 15 e alle 16 riceveranno all'Albonico le due compagini del San Mauro. Alle 16,30 l'Under 16 territoriale sarà di scena a San Mauro. Domenica alle 11 a Grugliasco l'imbattuta Under 16 Elite, che è seconda alle spalle del Viadana con un match da recuperare, se la vedrà con l'Asr Milano e alle 14,30 la cadetta di C territoriale sarà opposta alla capolista Rivoli. Alle 14,30 l'Under 20 Elite, rilanciata dal successo sulla Pro Recco, farà visita al Grande Milano, seconda forza del campionato dopo il Viadana. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
