Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
28/02/2013
Il Ce.S.In. CUS Torino prepara
la prima delle due partite casalinghe consecutive contro un Paese in gran
forma. Il capitano Francesco Narcisi:«È una squadra molto ben organizzata, che
all'andata ci ha messo in difficoltà. Per vincere dovremo imporre il nostro
ritmo».
Reduce dalla bella vittoria ottenuta a Capoterra, il Ce.S.In. CUS Torino
si sta preparando alla gara di domenica, alle ore 14,30 al centro sportivo
Angelo Albonico, contro il Rugby Paese.
«Il match contro l'Amatori Catania - spiega il capitano Francesco Narcisi
- ci aveva riservato un bello schiaffone dal punto di vista del carattere.
Siamo stati subito aggrediti dal loro gioco e non siamo riusciti a trovare le
contromisure. Non vediamo l'ora di poterci prendere la rivincita nei loro
confronti. Abbiamo disputato una brutta partita, ma quell'esperienza ci ha
insegnato qualcosa, tanto è vero che in condizioni simili a Capoterra siamo
riusciti a essere più compatti e determinati. Siamo venuti fuori bene da una
partita intensa, in cui nei punti d'incontro gli avversari si sono dimostrati
molto fallosi. Abbiamo impostato bene la sfida tatticamente e in mischia chiusa
siamo stati superiori. Ci siamo espressi ottimamente in difesa e in attacco,
quando l'arbitraggio ci ha consentito di giocare con continuità, ci siamo fatti
valere». Non rimane dunque che continuare e affrontare con la giusta carica
agonistica il Paese. All'andata gli universitari chiusero l'incontro nel primo
tempo, terminato sul 25-10, con le mete di Tinebra, Clyde-Smith ed Heymans e
due trasformazioni e due piazzati di D'Angelo.
«Come tutte le venete - afferma il seconda linea cussino - il Paese è una
squadra ben organizzata, capace di mettere in campo un bel gioco corale.
All'andata ci misero in difficoltà sulle touche. Per vincere dovremo essere in
grado di mantenere alto il ritmo e imporre il nostro gioco. Sarà anche
importante una buona gestione dei calci, per approfittare di qualsiasi
opportunità ci si presenterà». Heymans, espulso a Capoterra è stato
squalificato per tre settimane e dunque sarà assente. Coach Regan Sue riuscirà
certamente a trovare una soluzione, che permetta lo stesso ai biancoblu di dare
il massimo e sfruttare le proprie qualità migliori.
I trevigiani sono in gran forma e vengono da cinque successi consecutivi.
Il fiore all'occhiello del filotto è il 16-14 imposto al Vicenza secondo della
classe. Il Paese ha disputato una partita in meno e domenica scorsa era
previsto il recupero contro l'Amatori Parma, saltato però per la neve. Classifica
alla mano sarà un confronto molto equilibrato, perché il Ce.S.In. è quarto a
quota 36 e il Paese è settimo a 32.
A Grugliasco il programma di gare inizierà sabato con le due Under 14,
che alle 15,30 e alle 16,30 ospiteranno l'Amatori Novara e il Cuneo Pedona. Domenica
alle 12 la cadetta di serie C territoriale
affronterà l'Orbassano. L'Under 23 alle 12,30 sarà impegnata a Cernusco
e l'Under 20 del girone lombardo alla stessa ora recupererà il match rinviato a
Cesano Boscone il 17 febbraio.
Redazione