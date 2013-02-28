Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

Il Ce.S.In. CUS Torino preparala prima delle due partite casalinghe consecutive contro un Paese in granforma. Il capitano Francesco Narcisi:«È una squadra molto ben organizzata, cheall'andata ci ha messo in difficoltà. Per vincere dovremo imporre il nostroritmo».Reduce dalla bella vittoria ottenuta a Capoterra, il Ce.S.In. CUS Torinosi sta preparando alla gara di domenica, alle ore 14,30 al centro sportivoAngelo Albonico, contro il Rugby Paese.«Il match contro l'Amatori Catania - spiega il capitano Francesco Narcisi- ci aveva riservato un bello schiaffone dal punto di vista del carattere.Siamo stati subito aggrediti dal loro gioco e non siamo riusciti a trovare lecontromisure. Non vediamo l'ora di poterci prendere la rivincita nei loroconfronti. Abbiamo disputato una brutta partita, ma quell'esperienza ci hainsegnato qualcosa, tanto è vero che in condizioni simili a Capoterra siamoriusciti a essere più compatti e determinati. Siamo venuti fuori bene da unapartita intensa, in cui nei punti d'incontro gli avversari si sono dimostratimolto fallosi. Abbiamo impostato bene la sfida tatticamente e in mischia chiusasiamo stati superiori. Ci siamo espressi ottimamente in difesa e in attacco,quando l'arbitraggio ci ha consentito di giocare con continuità, ci siamo fattivalere». Non rimane dunque che continuare e affrontare con la giusta caricaagonistica il Paese. All'andata gli universitari chiusero l'incontro nel primotempo, terminato sul 25-10, con le mete di Tinebra, Clyde-Smith ed Heymans edue trasformazioni e due piazzati di D'Angelo.«Come tutte le venete - afferma il seconda linea cussino - il Paese è unasquadra ben organizzata, capace di mettere in campo un bel gioco corale.All'andata ci misero in difficoltà sulle touche. Per vincere dovremo essere ingrado di mantenere alto il ritmo e imporre il nostro gioco. Sarà ancheimportante una buona gestione dei calci, per approfittare di qualsiasiopportunità ci si presenterà». Heymans, espulso a Capoterra è statosqualificato per tre settimane e dunque sarà assente. Coach Regan Sue riusciràcertamente a trovare una soluzione, che permetta lo stesso ai biancoblu di dareil massimo e sfruttare le proprie qualità migliori.I trevigiani sono in gran forma e vengono da cinque successi consecutivi.Il fiore all'occhiello del filotto è il 16-14 imposto al Vicenza secondo dellaclasse. Il Paese ha disputato una partita in meno e domenica scorsa eraprevisto il recupero contro l'Amatori Parma, saltato però per la neve. Classificaalla mano sarà un confronto molto equilibrato, perché il Ce.S.In. è quarto aquota 36 e il Paese è settimo a 32.A Grugliasco il programma di gare inizierà sabato con le due Under 14,che alle 15,30 e alle 16,30 ospiteranno l'Amatori Novara e il Cuneo Pedona. Domenicaalle 12 la cadetta di serie C territorialeaffronterà l'Orbassano. L'Under 23 alle 12,30 sarà impegnata a Cernuscoe l'Under 20 del girone lombardo alla stessa ora recupererà il match rinviato aCesano Boscone il 17 febbraio.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39)011.046.42.93