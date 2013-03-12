Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:L'Italia Under 18, in vista della partenza per gli Europei di Grenoble, rifinisce la sua preparazione incontrando il Giappone all'Albonico, domani alle ore 16,30, e a Settimo Torinese, domenica alle 14,30.Il Ce.S.In. CUS Torino ospiterà al centro sportivo Angelo Albonico il primo dei due match contro il Giappone che l'Italia Under 18 sosterrà in vista degli Europei Fira di categoria, che inizieranno il 22 marzo a Grenoble. I 31 atleti convocati dal ct Fabio Roselli si sono radunati ieri a Settimo Torinese e hanno svolto il primo allenamento pomeridiano. Oggi doppia seduta e domani, alle ore 16,30 a Grugliasco, gara contro i nipponici. Seguiranno altre due sessioni di preparazione giovedì e altrettante venerdì a Settimo e sabato la rifinitura, che precederà la seconda sfida contro il Giappone, in programma domenica alle 14,30 nell'impianto di via Cascina Nuova 39.«Il percorso di questo gruppo - ricorda il team manager azzurro Matteo Ambrosini - è iniziato lo scorso agosto con i ritiri a Nevegal e a Settimo e due test contro la Francia. Gli impegni più recenti sono stati il confronto contro i pari età transalpini, vinto a Tirrenia per 13-12, e quello di Ashbourne, vicino Dublino, contro l'Irlanda, che il 23 febbraio si è concluso in parità sul 16-16. Due ottimi risultati, a conferma del buon lavoro che stiamo svolgendo. Questa rosa sta maturando molto dal punto di vista della disciplina. Si impegna intensamente e si diverte negli allenamenti. Esprime un'ottima conquista nelle touche e ha dei trequarti di qualità, che se ben serviti sono in grado di finalizzare le azioni con notevole efficacia».A pochi giorni dal via degli Europei, i due match contro il Giappone avranno un significato particolare per i nostri ragazzi. «Gli asiatici impiegheranno parecchi Under 19 e dunque rappresenteranno un bel banco di prova per noi. Tecnicamente sono una squadra rapida e capace di pungere davanti». Domenica 17, al termine della seconda gara, coach Roselli scremerà a 26 elementi l'organico che disputerà la rassegna continentale. Martedì 19 marzo l'Italia partirà per la Francia, dove venerdì 22 esordirà nella fascia 1, che comprende le prime otto nazioni, proprio contro i padroni di casa. La compagine che prevarrà affronterà la vincente fra l'Irlanda e la Georgia. «Il nostro obiettivo - spiega Ambrosini - è di giocarcela fino all'ultimo minuto contro la Francia, che è la favorita della manifestazione. Avendola però battuta recentemente, sappiamo che abbiamo le carte in regola per ripeterci».Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161