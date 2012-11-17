Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR - 16 NOVEMBRE

di Redazione 17/11/2012

COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR – 16 NOVEMBRE Roma - Si è svolta ieri presso la sede dello Stadio Olimpico di Roma la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Alfredo Gavazzi. Questi gli argomenti trattati dal Consiglio: Società Zebre Rugby In apertura di lavori, l’organo di governo del rugby italiano ha approvato lo statuto della Società Zebre Rugby che sarà pertanto costituita nelle prossime settimane. Lo statuto prevede un numero considerevole di membri del C.d.A. che verranno nominati tra i Presidenti delle Società dell’area Nord-Ovest con l’intento di massimizzare il coinvolgimento del territorio. Organi territoriali Il Consiglio ha nominato Francesco Silvestri delegato regionale del Friuli Venezia Giulia. Il Comitato Interregionale delle Venezie, essendo venuto meno il carattere dell’interregionalità, è stato pertanto rinominato Comitato Regionale Veneto. Michele Monteleone è stato confermato delegato regionale per la Valle d’Aosta, mentre Guido Rebesco e Mauro Martelli hanno rispettivamente mantenuto la guida delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio, in attuazione dei principi statutari e proseguendo nella politica di una capillare presenza su tutto il territorio nazionale di avvicinamento vertice-base, ha costituito le nuove delegazioni regionali di Molise e Basilicata, raggiungendo così una completa presenza istituzionale della FIR in tutte le Regioni del Paese. Deleghe ai Consiglieri Sono state attribuite le deleghe ai membri del Consiglio federale. Al vice-presidente vicario Nino Saccà, coadiuvato dal consigliere Fabrizio Gaetaniello, è stata affidato il compito di affiancare la Nazionale Maggiore in occasione delle trasferte internazionali. Il Consigliere Stefano Cantoni, coadiuvato dal collega Maurizio Zaffiri e da Daniele Reverberi sarà al fianco della Nazionale Emergenti durante l’attività sportiva internazionale mentre il consigliere Roberto Besio, insieme al collega Paolo Vaccari ed a Cesare Maia, ricoprirà lo stesso ruolo preso la Nazionale U20. Infine Zeno Zanandrea seguirà le Nazionali U18 ed U17. Nomina dei componenti delle Commissioni Federali Miste Il Consiglio ha proceduto poi alla nomina dei membri delle Commissioni Federali Miste che rappresentano un nuovo, importante progetto federale per garantire una sempre maggiore interazione tra l’istituzione e la base. Il Presidente Gavazzi dirigerà la commissione del Campionato d’Eccellenza insieme al vice-presidente vicario Saccà ed al consigliere sig.ra Susanna Vecchi. Le Società hanno invece indicato il Presidente del Petrarca Padova Enrico Toffano, il Presidente de I Cavalieri Prato Fabrizio Tonfoni ed il consigliere della Mantovani Lazio Fabio Gianni quali loro rappresentanti. Sono inoltre state completate, per la parte federale, le seguenti commissioni: - Campionati Nazionali: Presidente Stefano Cantoni, membri Andrea Nicotra, Susanna Vecchi - Campionati giovanili: Presidente Antonio Luisi, membri Zeno Zanandrea e Giovanni Atzori - Promozione, Scuola, Sviluppo: Presidente Antonio Luisi, membri Michele Manzo e Tullio Rosolen - Allenatori: Presidente Fabrizio Gaetaniello, membri Carlo Orlandi e Tiziano Casagrande. - Rugby femminile: Presidente Susanna Vecchi, membri Zeno Zanandrea e Andrea Nicotra - Rugby 7s: Presidente Michele Manzo, membri Roberto Besio e Alberto Villa - Club Virtuosi: Presidente Stefano Cantoni. Membri da definire. - Formazione: Presidente Stefano Cantoni. Membri da definire. L’Ufficio Tecnico federale coadiuverà ed assisterà i lavori di tutte le commissioni. La composizione definitiva di tutte le commissioni verrà completata in occasione del prossimo Consiglio Federale del 14 dicembre. Approvazione nuovo regolamento contributi impianti sportivi E’ stato approvato il nuovo regolamento per i contributi alle Società per l’impiantistica che prevede una più ampia gamma di interventi, con particolare riguardo all’illuminazione dei campi da gioco e strutture accessorie. Definizione sedi incontri interni 6 Nazioni U20 2013 Italia v Galles del 22 febbraio, terza giornata del 6 Nazioni U20, si giocherà a Viterbo mentre Italia v Irlanda – turno conclusivo del Torneo U20 - si giocherà ad Avezzano il 15 marzo. Resta in fase di definizione la sede di Italia v Francia del 2 febbraio, turno inaugurale del 6 Nazioni U20. Nomina manager Nazionale Italiana Seven Orazio Arancio è stato nominato manager della Nazionale Italiana 7s maschile.

