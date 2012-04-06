Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR

di Redazione 06/04/2012

COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR Roma – Si è riunito oggi a Parma il Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. Il Consiglio, in apertura di lavori, ha respinto all’unanimità le dimissioni del vice-presidente Barzoni. L’organo di governo del rugby italiano ha successivamente esaminato la situazione degli Aironi Rugby, ritenendo suo malgrado di non poter accettare le richieste economiche della franchigia – oltre quanto già messo a disposizione dalla FIR - per proseguire l’attività. Il Consiglio ha pertanto disposto all’unanimità la revoca della licenza di partecipazione alla franchigia Aironi Rugby dal Rabodirect PRO12 al termine della stagione sportiva in corso. E’ stato conseguentemente approvato un nuovo bando di partecipazione volto ad identificare una nuova entità sportiva per la partecipazione al Rabodirect PRO12. Il bando, di imminente pubblicazione, prevede come termine ultimo per la manifestazione di interesse il 25 aprile 2012. Il Consiglio ha altresì deliberato che in mancanza di adeguate candidature, la FIR per ottemperare agli impegni assunti nei confronti del Rabodirect PRO12, parteciperà temporaneamente con una squadra a gestione federale.

