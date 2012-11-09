COMUNICATO STAMPA CROCIATI RUGBY
di Redazione
09/11/2012
COMUNICATO STAMPA CROCIATI RUGBY PRESENTAZIONE SESTA GIORNATA DI CAMPIONATO I CROCIATI SFIDANO I CAVALIERI MAZZARIOL: “PRATO E’ IN FORMA, CERCHEREMO DI FARE UN ALTRO PASSO IN AVANTI” Archiviata la gara intensa e combattuta disputata contro la Lazio tra le mura amiche di Noceto, all'ombra del patrono S.Martino, è maturata la consapevolezza che con un po' più di esperienza, lucidità e freddezza, i Crociati possono competere alla pari con molte realtà del campionato di Eccellenza. In quest'ottica la gara interna di Domenica 11 Novembre, che si disputerà al Maini 2 di Colorno, a causa dei lavori di manutenzione al manto erboso del XXV Aprile di Parma, sarà un match di fuoco contro una delle formazioni più agguerrite del campionato e candidata di lusso alle fasi finali del campionato, già finalista la scorsa stagione. La squadra dei Cavalieri Prato, infatti, guidata dal " nostro Pippo Frati," si è presa una bella rivincita il turno scorso contro i campioni d'Italia del Calvisano, e sale nel territorio del Ducato con l'intenzione di continuare il ruolino di marcia che la vede nei piani alti della classifica provvisoria del campionato; ma l'aria che si è respirata durante la settimana di allenamenti sul campo sintetico di Moletolo tra i ragazzi del coach "Cocco" Mazzariol non è certo quella di chi scenderà in campo per contenere l'avversario. L'enorme mole di lavoro, svolta sul nuovo tappeto erboso di ultima generazione, ha contribuito a ricompattare il gruppo intorno a capitan Mandelli, autore di una prova di grande commitment. L'allenatore Mazzariol si dice soddisfatto della reazione dei ragazzi e della serietà con cui hanno preparato l'incontro con i vicecampioni d'Italia ed aggiunge: "Domenica affronteremo la squadra che ha battuto i campioni in carica dell'Eccellenza nello scorso match, probabilmente la più in forma del campionato e con la nostra giovane squadra andiamo in campo per imparare a vincere. Dopo aver messo in difficoltà una squadra solida come la Lazio e non aver centrato il successo solamente nel finale per un calcio che non ha voluto saperne di entrare, proveremo a vincere coscienti che forse non accadrà subito, ma succederà. Abbiamo cercato in settimana di migliorare tutti quegli aspetti che hanno compromesso il risultato della scorsa partita e come sempre il gruppo ha risposto alla grande con disponibilità e dedizione, di sicuro faremo un altro passo in avanti. Ringrazio Noceto che ci ha ospitato per allenamenti e nelle due ultime gare e i nostri tifosi che ci hanno supportato nel nostro primo successo stagionale contro San Donà nel Trofeo d'Eccellenza e che con calore ci hanno quasi portato alla vittoria proprio contro la Lazio in campionato. Ringrazio anche Colorno che ci ha più volte permesso di usufruire delle sue strutture e speriamo di poter ricambiare l'affetto in campo giocando un buon rugby e combattendo un po' anche per loro”. Uscendo "dalle righe" del campo, la maglia ufficiale dei Crociati, disegnata dal guru parmigiano Luca "Bongo " Corradi, che continua a riscuotere grande successo ed a piacere per la grafica innovativa e dinamica, sarà oggetto domenica prossima, di cortesia nei confronti delle due società, Rugby Noceto e Rugby Colorno, nella figura dei due Presidenti; infatti, poco prima del fischio d’inizio, saranno consegnate da due giovani giocatori provenienti dai vivai parmensi le maglie originali in simbolico ringraziamento alle due storiche società parmensi, per il sostegno continuo e fondamentale, (soprattutto nella fase di inizio stagione, legata all'andamento dei lavori della cittadella di Moletolo) al progetto di franchigia provinciale dei Crociati Rugby ed al nascente consorzio di "TerraOvale". L'appuntamento è quindi alle 15 al Maini di Colorno ma per chi volesse approfittare dell'ottima cucina del Travacon, l'accogliente Club House della Rugby Colorno, è possibile riservare un tavolo per degustare i piatti "invernali" della cucina tradizionale, a partire dagli ottimi cappeletti. Ecco la probabile formazione che scenderà in campo: 15 Gennari; 14 Carritiello, 13 En Naour, 12 Castle, 11 Alberghini; 10 Farolini, 9 Zucconi; 8 Mandelli (cap), 7 Sciacca, 6 Rimpelli; 5 Dell’Acqua, 4 Contini; 3 ferrari, 2 Goegan, 1 Singh. A disposizione: 16 Manghi 17 Grassotti 18 Marazzi 19 Giovanelli 20 Michel 21 Casalini 22 Ferrini 23 Lemkus. 