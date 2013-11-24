Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Weekend trionfale per il CUS Ad Maiora: sette vittorie su sette targate Under 18, Under 16 e Under 14.Con la serie A ferma, il CUS AdMaiora Rugby 1951 si regala un weekend da record, grazie alle Under 18, alleUnder 16 e alle Under 14 che vincono sette partite su sette. Il centro sportivoAngelo Albonico è teatro di una bella domenicaall'insegna dell'Under 18 Elite e dell'Under 16 Elite. L'Under 18 Elite travolgel'Union Milano per 51-10. Andrea Oliva schiera Cremonini estremo, Maggi (stAlessandrini) e Bracco ali, Bianco (st Maggi, st Saluta) e De Letteriis (st Mauro)centri, Edward Reeves apertura, Romano mediano di mischia, Perrone, Gattiglio eCossolo (st Savarino) terze linee, Falcetta e Fede (st Carbone) seconde linee,Mattia Racca (st D'Adamo) e Novello piloni e Nevio Racca tallonatore. Adisposizione Genitrini. I padroni di casa mettono subito al sicuro il risultatoe vanno in meta nel primo tempo cinque volte con Novello, Cremonini, Fede,Reeves e Maggi, due delle quali trasformate da Bracco. Il punteggio al riposo èdi 29-5. Nella seconda frazione realizzano Falcetta, Maggi e due volte Novello,per la tripletta personale, e Bracco inquadra i pali con un'addizionale. «Abbiamoconfermato la solidità del gruppo, che si era già vista a Calvisano, - spiegacoach Oliva - . La difesa è stata buona e in attacco siamo stati bravi adapprofittare delle occasioni che si sono presentate. Sono cinque puntiimportanti per la nostra classifica. Ora ci attendono due settimane di sosta eci alleneremo intensamente, per riprendere nel migliore modo possibile a metàdicembre contro il Grande Milano».S'impone anche l'Under 16 Elite diAlejandro Eschoyez, per 14-10 ai danni del Rovato. Vanno in campo Girottoestremo, Denunzio (st Mastrodonato) e Sacco alle ali, Giuliano e Gianusso aicentri, George Reeves e Montaldo (st Ghezzo) in mediana, Cisi, Fissore e Pavone(st Bussolino) in terza linea, Eschoyez e Nicoletti in seconda e Lacitignola(st Leone), Vetturini e Ragazzini in prima. In panchina Campagna. Dopo unpiazzato, che al 5' porta in vantaggio gli ospiti, al 10' Reeves pareggia dallapiazzola (3-3). Al quarto d'ora l'apertura cussina centra nuovamente i pali(6-3) e al 19' fallisce il bersaglio. Prima del riposo Reeves calcia a destinazioneun'altra punizione (9-3). Al 3' delsecondo tempo i biancoblù allungano con una meta di capitan Cisi (14-3). IlRovato torna sotto al 25' con una meta trasformata (14-10), ma il CUS nelfinale tiene, anche dopo il cartellino giallo che lo priva di Sacco. La sfidava in archivio così e la squadra di Eschoyez ottiene quattro punti, che leconsentono di scavalcare i bresciani in graduatoria.L'Under 16 territoriale a Grugliasco s'imponea tavolino per 20-0 sul Tre Rose, non in possesso del numero sufficiente di atleti.Gioca e vince a San Mauro per 29-5 l'Under 18 territoriale di Dragos Bavinschi.Fantastico fine settimana per le tre Under 14, che fanno filotto con punteggiconfortanti, affermandosi in casa per 48-12 sul Moncalieri e in trasferta aVolpiano per 82-17 e a Settimo Torinese per 24-19. La migliore ricompensa peril lavoro svolto in settimana dal dt Adriano Moro e dal suo staff tecnico.