Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
di Redazione
24/11/2013
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Weekend trionfale per il CUS Ad Maiora: sette vittorie su sette targate Under 18, Under 16 e Under 14.
Con la serie A ferma, il CUS Ad
Maiora Rugby 1951 si regala un weekend da record, grazie alle Under 18, alle
Under 16 e alle Under 14 che vincono sette partite su sette. Il centro sportivo
Angelo Albonico è teatro di una bella domenica
all'insegna dell'Under 18 Elite e dell'Under 16 Elite. L'Under 18 Elite travolge
l'Union Milano per 51-10. Andrea Oliva schiera Cremonini estremo, Maggi (st
Alessandrini) e Bracco ali, Bianco (st Maggi, st Saluta) e De Letteriis (st Mauro)
centri, Edward Reeves apertura, Romano mediano di mischia, Perrone, Gattiglio e
Cossolo (st Savarino) terze linee, Falcetta e Fede (st Carbone) seconde linee,
Mattia Racca (st D'Adamo) e Novello piloni e Nevio Racca tallonatore. A
disposizione Genitrini. I padroni di casa mettono subito al sicuro il risultato
e vanno in meta nel primo tempo cinque volte con Novello, Cremonini, Fede,
Reeves e Maggi, due delle quali trasformate da Bracco. Il punteggio al riposo è
di 29-5. Nella seconda frazione realizzano Falcetta, Maggi e due volte Novello,
per la tripletta personale, e Bracco inquadra i pali con un'addizionale. «Abbiamo
confermato la solidità del gruppo, che si era già vista a Calvisano, - spiega
coach Oliva - . La difesa è stata buona e in attacco siamo stati bravi ad
approfittare delle occasioni che si sono presentate. Sono cinque punti
importanti per la nostra classifica. Ora ci attendono due settimane di sosta e
ci alleneremo intensamente, per riprendere nel migliore modo possibile a metà
dicembre contro il Grande Milano».
S'impone anche l'Under 16 Elite di
Alejandro Eschoyez, per 14-10 ai danni del Rovato. Vanno in campo Girotto
estremo, Denunzio (st Mastrodonato) e Sacco alle ali, Giuliano e Gianusso ai
centri, George Reeves e Montaldo (st Ghezzo) in mediana, Cisi, Fissore e Pavone
(st Bussolino) in terza linea, Eschoyez e Nicoletti in seconda e Lacitignola
(st Leone), Vetturini e Ragazzini in prima. In panchina Campagna. Dopo un
piazzato, che al 5' porta in vantaggio gli ospiti, al 10' Reeves pareggia dalla
piazzola (3-3). Al quarto d'ora l'apertura cussina centra nuovamente i pali
(6-3) e al 19' fallisce il bersaglio. Prima del riposo Reeves calcia a destinazione
un'altra punizione (9-3). Al 3' del
secondo tempo i biancoblù allungano con una meta di capitan Cisi (14-3). Il
Rovato torna sotto al 25' con una meta trasformata (14-10), ma il CUS nel
finale tiene, anche dopo il cartellino giallo che lo priva di Sacco. La sfida
va in archivio così e la squadra di Eschoyez ottiene quattro punti, che le
consentono di scavalcare i bresciani in graduatoria.
L'Under 16 territoriale a Grugliasco s'impone
a tavolino per 20-0 sul Tre Rose, non in possesso del numero sufficiente di atleti.
Gioca e vince a San Mauro per 29-5 l'Under 18 territoriale di Dragos Bavinschi.
Fantastico fine settimana per le tre Under 14, che fanno filotto con punteggi
confortanti, affermandosi in casa per 48-12 sul Moncalieri e in trasferta a
Volpiano per 82-17 e a Settimo Torinese per 24-19. La migliore ricompensa per
il lavoro svolto in settimana dal dt Adriano Moro e dal suo staff tecnico.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione