Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Il CUS Ad Maiora torna in campo all'Albonico domenica alle 14,30 controi Rangers Vicenza. Il capitano Andrea Merlino:«Dovremo cercare d'imporre il nostrogioco e di esser disciplinati per offrire poche occasioni di calciare allospecialista Strumpher». Incasa anche le ragazze della serie A e l'Under 16 Elite.Torna dopo un weekend di pausa ilgirone B della serie A e domenica, alle ore 14,30 al centro sportivo AngeloAlbonico, il CUS Ad Maiora Rugby 1951 ospiterà i Rangers Vicenza, con cuicondivide il terzo posto in classifica, anche se i veneti hanno disputato unapartita in meno.«Avevamo iniziato con una bellavittoria contro il Benevento - ricorda il capitano cussino Andrea Merlino - poile quattro sconfitte di fila ci avevano mandato un po' giù di morale, anche sesapevamo che stavamo facendo un buon lavoro e prima o poi i risultati sarebberoarrivati. Gli ultimi due successi ci hanno dato ragione, ci volevamo proprioprima della sosta. Analizzando partita per partita avremmo potuto portare acasa anche i match che abbiamo perso. Abbiamo sempre conquistato un punto equindi gli avversari non ci erano stati molto superiori. Ho ancora negli occhila gara in casa del Gran Sasso: abbiamo sbagliato due mete praticamente fatte,quando ci è caduta la palla davanti alla linea».Per interrompere la serie negativagli universitari hanno fatto una scelta di umiltà. «Abbiamo intensificato illavoro sui fondamentali, che avevamo dato erroneamente per scontato, - spiegail capitano - e tutto il nostro sistema di gioco ne ha avuto un giovamento.Anche il modo di stare in campo è migliorato. All'Albonico contro il Capoterrae a Genova ho visto una squadra con più voglia di giocare e meno paura disbagliare, proprio perché c'erano maggiori sicurezze di base. Il momentodecisivo è stato il secondo tempo contro il Capoterra, in cui ci stiamosbloccati e abbiamo ripreso fiducia. La maggiore tranquillità ci ha ancheconsentito di essere più disciplinati e di lasciare meno calci piazzati aglispecialisti avversari. In un campionato così combattuto qualsiasi occasione inpiù concessa può essere determinante. Non pensavo che ci fosse così tantoequilibrio fra le compagini aventi già esperienza della categoria e leparecchie neopromosse. Che non ci siamo formazioni imbattibili è un vantaggio,perché le sconfitte pesano meno, ma anche un problema, perché ogni settimanabisogna affrontare sfide durissime, in pratica senza pronostico».La scorsa è stata per i biancoblù unasettimana di scarico, in cui chi non si era fermato da agosto ha svolto seduteindividuali e gli altri hanno effettuato un numero ridotto di allenamenti digruppo. Da ieri è ripreso il ritmo normale, per preparare al meglio il matchcontro i Rangers Vicenza. Negli unici due precedenti fra le due squadre, cherisalgono alla stagione passata, si sono imposti i vicentini. Nell'andataall'Albonico, però, gli universitari andarono vicini al colpaccio, perché eranoavanti per 17-9, quando al 23' della ripresa l'espulsione per doppiaammonizione di D'Angelo invertì l'inerzia della gara, che gli ospiti siaggiudicarono per 26-17, con l'americano Louis Stanfill migliore in campo. Nelritorno il Vicenza s'impose per 13-6, con una meta di maul e i calci di Pavin. «IRangers sono una bella compagine - osserva Merlino - e l'anno scorso avrebberopotuto giocarsi con il Valpolicella e il Colorno la promozione e l'accesso aiplayoff . Anche loro, come noi, puntano molto sul movimento locale, con qualcheinnesto qua e là, e il risultato è veramente ottimo. Per noi sarebbe importantecontinuare a vincere, per confermare il momento positivo e la bontà del lavoroche svolgiamo quotidianamente».I veneti partecipano per la secondavolta nella loro storia alla terza serie e sono reduci dalla terza piazzaottenuta proprio alle spalle diValpolicella e Colorno. Finora nel campionato in corso gli uomini affidati alconfermato coach Roberto Rampazzo hanno battuto in trasferta il CUS Perugia per23-8 e il Gran Sasso per 33-31 e in casa il Cus Genova per 22-20 e il Beneventoper 49-5 e hanno ceduto a domicilio al Capoterra per 27-29 e sul campo delBadia per 15-27. L'ala Tommaso Iotti è l'atleta che ha segnato più mete (5),seguito dal terza linea Ludovico Torregiani (4). Ispiratore della squadra e trascinatorecon i suoi calci (finora ha messo a segno 14 piazzati e 5 trasformazioni) è il20enne sudafricano Jannie Strumpher, che è stato il colpo di mercato deiveneti. Originario di Bloemfontein, 186centimetri di altezza per 87 chili di peso, si è segnalato nelle fila della selezioneUnder 21 dei Cheetahs, prestigiosa franchigia sudafricana. Veloce, ottimotatticamente e dotato di un piede quasi infallibile, il mediano d'aperturabiancorosso sogna di arrivare in Nazionale. Il suo idolo è Jonny Wilkinson echissà che un giorno non riesca a imitare le gesta del fenomeno inglese.«Dovremo cercare - afferma Merlino - d'imporre il nostro sistema di gioco emantenere la miglior disciplina possibile, per offrire poche occasioni dicalciare a Strumpher, che è uno che non perdona».A Grugliasco, sempre domenica alle14,30, saranno di scena anche le ragazze della serie A, che affronteranno ilRugby Casale. Le cussine allenate da Fabrizio Siviero e Andrea Granata finorahanno subìto la qualità e l'esperienza di Benetton, Monza, Riviera del Brenta eValsugana, il fantastico quartetto che ultimamente si è sempre qualificato perle semifinali scudetto, e hanno poi dominato il Gerundi. «Sono molto contento -afferma Siviero - perché il gruppo sta crescendo, si sta abituando al rugby a15, dopo aver vinto la Coppa Italia a 7, e sta iniziando ad avere un piano digioco ben definito. Affrontare le prime quattro squadre d'Italia non è facile einvece le ragazze si sono dimostrate capaci di non pensare alla forza dell'avversarioe di cercare di dare il massimo del loro potenziale in ogni momento. Anche latenuta atletica è molto migliorata e ora dobbiamo continuare a lavorare perriuscire a essere competitivi in tutti gli 80' della partita. La sfida controil Casale è alla nostra portata e andremo in campo per vincere».Il resto del programma vedrà sabato alle16,30 l'Under 18 regionale in casa contro il Cuneo Pedona e alla stessa ora l'Under16 regionale ad Acqui Terme. Domenica alle 11 l'Under 16 Elite ospiterà ilRugby Union e alle 14,30 la cadetta cussina di serie C farà visita al Novara.Il Settore Propaganda disputerà un concentramento regionale a Biella.