Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
di Redazione
27/11/2013
Comunicato-Cus-Torino-26.doc
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Il CUS Ad Maiora torna in campo all'Albonico domenica alle 14,30 contro
i Rangers Vicenza. Il capitano Andrea Merlino:«Dovremo cercare d'imporre il nostro
gioco e di esser disciplinati per offrire poche occasioni di calciare allo
specialista Strumpher». In
casa anche le ragazze della serie A e l'Under 16 Elite.
Torna dopo un weekend di pausa il
girone B della serie A e domenica, alle ore 14,30 al centro sportivo Angelo
Albonico, il CUS Ad Maiora Rugby 1951 ospiterà i Rangers Vicenza, con cui
condivide il terzo posto in classifica, anche se i veneti hanno disputato una
partita in meno.
«Avevamo iniziato con una bella
vittoria contro il Benevento - ricorda il capitano cussino Andrea Merlino - poi
le quattro sconfitte di fila ci avevano mandato un po' giù di morale, anche se
sapevamo che stavamo facendo un buon lavoro e prima o poi i risultati sarebbero
arrivati. Gli ultimi due successi ci hanno dato ragione, ci volevamo proprio
prima della sosta. Analizzando partita per partita avremmo potuto portare a
casa anche i match che abbiamo perso. Abbiamo sempre conquistato un punto e
quindi gli avversari non ci erano stati molto superiori. Ho ancora negli occhi
la gara in casa del Gran Sasso: abbiamo sbagliato due mete praticamente fatte,
quando ci è caduta la palla davanti alla linea».
Per interrompere la serie negativa
gli universitari hanno fatto una scelta di umiltà. «Abbiamo intensificato il
lavoro sui fondamentali, che avevamo dato erroneamente per scontato, - spiega
il capitano - e tutto il nostro sistema di gioco ne ha avuto un giovamento.
Anche il modo di stare in campo è migliorato. All'Albonico contro il Capoterra
e a Genova ho visto una squadra con più voglia di giocare e meno paura di
sbagliare, proprio perché c'erano maggiori sicurezze di base. Il momento
decisivo è stato il secondo tempo contro il Capoterra, in cui ci stiamo
sbloccati e abbiamo ripreso fiducia. La maggiore tranquillità ci ha anche
consentito di essere più disciplinati e di lasciare meno calci piazzati agli
specialisti avversari. In un campionato così combattuto qualsiasi occasione in
più concessa può essere determinante. Non pensavo che ci fosse così tanto
equilibrio fra le compagini aventi già esperienza della categoria e le
parecchie neopromosse. Che non ci siamo formazioni imbattibili è un vantaggio,
perché le sconfitte pesano meno, ma anche un problema, perché ogni settimana
bisogna affrontare sfide durissime, in pratica senza pronostico».
La scorsa è stata per i biancoblù una
settimana di scarico, in cui chi non si era fermato da agosto ha svolto sedute
individuali e gli altri hanno effettuato un numero ridotto di allenamenti di
gruppo. Da ieri è ripreso il ritmo normale, per preparare al meglio il match
contro i Rangers Vicenza. Negli unici due precedenti fra le due squadre, che
risalgono alla stagione passata, si sono imposti i vicentini. Nell'andata
all'Albonico, però, gli universitari andarono vicini al colpaccio, perché erano
avanti per 17-9, quando al 23' della ripresa l'espulsione per doppia
ammonizione di D'Angelo invertì l'inerzia della gara, che gli ospiti si
aggiudicarono per 26-17, con l'americano Louis Stanfill migliore in campo. Nel
ritorno il Vicenza s'impose per 13-6, con una meta di maul e i calci di Pavin. «I
Rangers sono una bella compagine - osserva Merlino - e l'anno scorso avrebbero
potuto giocarsi con il Valpolicella e il Colorno la promozione e l'accesso ai
playoff . Anche loro, come noi, puntano molto sul movimento locale, con qualche
innesto qua e là, e il risultato è veramente ottimo. Per noi sarebbe importante
continuare a vincere, per confermare il momento positivo e la bontà del lavoro
che svolgiamo quotidianamente».
I veneti partecipano per la seconda
volta nella loro storia alla terza serie e sono reduci dalla terza piazza
ottenuta proprio alle spalle di
Valpolicella e Colorno. Finora nel campionato in corso gli uomini affidati al
confermato coach Roberto Rampazzo hanno battuto in trasferta il CUS Perugia per
23-8 e il Gran Sasso per 33-31 e in casa il Cus Genova per 22-20 e il Benevento
per 49-5 e hanno ceduto a domicilio al Capoterra per 27-29 e sul campo del
Badia per 15-27. L'ala Tommaso Iotti è l'atleta che ha segnato più mete (5),
seguito dal terza linea Ludovico Torregiani (4). Ispiratore della squadra e trascinatore
con i suoi calci (finora ha messo a segno 14 piazzati e 5 trasformazioni) è il
20enne sudafricano Jannie Strumpher, che è stato il colpo di mercato dei
veneti. Originario di Bloemfontein, 186
centimetri di altezza per 87 chili di peso, si è segnalato nelle fila della selezione
Under 21 dei Cheetahs, prestigiosa franchigia sudafricana. Veloce, ottimo
tatticamente e dotato di un piede quasi infallibile, il mediano d'apertura
biancorosso sogna di arrivare in Nazionale. Il suo idolo è Jonny Wilkinson e
chissà che un giorno non riesca a imitare le gesta del fenomeno inglese.
«Dovremo cercare - afferma Merlino - d'imporre il nostro sistema di gioco e
mantenere la miglior disciplina possibile, per offrire poche occasioni di
calciare a Strumpher, che è uno che non perdona».
A Grugliasco, sempre domenica alle
14,30, saranno di scena anche le ragazze della serie A, che affronteranno il
Rugby Casale. Le cussine allenate da Fabrizio Siviero e Andrea Granata finora
hanno subìto la qualità e l'esperienza di Benetton, Monza, Riviera del Brenta e
Valsugana, il fantastico quartetto che ultimamente si è sempre qualificato per
le semifinali scudetto, e hanno poi dominato il Gerundi. «Sono molto contento -
afferma Siviero - perché il gruppo sta crescendo, si sta abituando al rugby a
15, dopo aver vinto la Coppa Italia a 7, e sta iniziando ad avere un piano di
gioco ben definito. Affrontare le prime quattro squadre d'Italia non è facile e
invece le ragazze si sono dimostrate capaci di non pensare alla forza dell'avversario
e di cercare di dare il massimo del loro potenziale in ogni momento. Anche la
tenuta atletica è molto migliorata e ora dobbiamo continuare a lavorare per
riuscire a essere competitivi in tutti gli 80' della partita. La sfida contro
il Casale è alla nostra portata e andremo in campo per vincere».
Il resto del programma vedrà sabato alle
16,30 l'Under 18 regionale in casa contro il Cuneo Pedona e alla stessa ora l'Under
16 regionale ad Acqui Terme. Domenica alle 11 l'Under 16 Elite ospiterà il
Rugby Union e alle 14,30 la cadetta cussina di serie C farà visita al Novara.
Il Settore Propaganda disputerà un concentramento regionale a Biella.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Il CUS Ad Maiora torna in campo all'Albonico domenica alle 14,30 contro
i Rangers Vicenza. Il capitano Andrea Merlino:«Dovremo cercare d'imporre il nostro
gioco e di esser disciplinati per offrire poche occasioni di calciare allo
specialista Strumpher». In
casa anche le ragazze della serie A e l'Under 16 Elite.
Torna dopo un weekend di pausa il
girone B della serie A e domenica, alle ore 14,30 al centro sportivo Angelo
Albonico, il CUS Ad Maiora Rugby 1951 ospiterà i Rangers Vicenza, con cui
condivide il terzo posto in classifica, anche se i veneti hanno disputato una
partita in meno.
«Avevamo iniziato con una bella
vittoria contro il Benevento - ricorda il capitano cussino Andrea Merlino - poi
le quattro sconfitte di fila ci avevano mandato un po' giù di morale, anche se
sapevamo che stavamo facendo un buon lavoro e prima o poi i risultati sarebbero
arrivati. Gli ultimi due successi ci hanno dato ragione, ci volevamo proprio
prima della sosta. Analizzando partita per partita avremmo potuto portare a
casa anche i match che abbiamo perso. Abbiamo sempre conquistato un punto e
quindi gli avversari non ci erano stati molto superiori. Ho ancora negli occhi
la gara in casa del Gran Sasso: abbiamo sbagliato due mete praticamente fatte,
quando ci è caduta la palla davanti alla linea».
Per interrompere la serie negativa
gli universitari hanno fatto una scelta di umiltà. «Abbiamo intensificato il
lavoro sui fondamentali, che avevamo dato erroneamente per scontato, - spiega
il capitano - e tutto il nostro sistema di gioco ne ha avuto un giovamento.
Anche il modo di stare in campo è migliorato. All'Albonico contro il Capoterra
e a Genova ho visto una squadra con più voglia di giocare e meno paura di
sbagliare, proprio perché c'erano maggiori sicurezze di base. Il momento
decisivo è stato il secondo tempo contro il Capoterra, in cui ci stiamo
sbloccati e abbiamo ripreso fiducia. La maggiore tranquillità ci ha anche
consentito di essere più disciplinati e di lasciare meno calci piazzati agli
specialisti avversari. In un campionato così combattuto qualsiasi occasione in
più concessa può essere determinante. Non pensavo che ci fosse così tanto
equilibrio fra le compagini aventi già esperienza della categoria e le
parecchie neopromosse. Che non ci siamo formazioni imbattibili è un vantaggio,
perché le sconfitte pesano meno, ma anche un problema, perché ogni settimana
bisogna affrontare sfide durissime, in pratica senza pronostico».
La scorsa è stata per i biancoblù una
settimana di scarico, in cui chi non si era fermato da agosto ha svolto sedute
individuali e gli altri hanno effettuato un numero ridotto di allenamenti di
gruppo. Da ieri è ripreso il ritmo normale, per preparare al meglio il match
contro i Rangers Vicenza. Negli unici due precedenti fra le due squadre, che
risalgono alla stagione passata, si sono imposti i vicentini. Nell'andata
all'Albonico, però, gli universitari andarono vicini al colpaccio, perché erano
avanti per 17-9, quando al 23' della ripresa l'espulsione per doppia
ammonizione di D'Angelo invertì l'inerzia della gara, che gli ospiti si
aggiudicarono per 26-17, con l'americano Louis Stanfill migliore in campo. Nel
ritorno il Vicenza s'impose per 13-6, con una meta di maul e i calci di Pavin. «I
Rangers sono una bella compagine - osserva Merlino - e l'anno scorso avrebbero
potuto giocarsi con il Valpolicella e il Colorno la promozione e l'accesso ai
playoff . Anche loro, come noi, puntano molto sul movimento locale, con qualche
innesto qua e là, e il risultato è veramente ottimo. Per noi sarebbe importante
continuare a vincere, per confermare il momento positivo e la bontà del lavoro
che svolgiamo quotidianamente».
I veneti partecipano per la seconda
volta nella loro storia alla terza serie e sono reduci dalla terza piazza
ottenuta proprio alle spalle di
Valpolicella e Colorno. Finora nel campionato in corso gli uomini affidati al
confermato coach Roberto Rampazzo hanno battuto in trasferta il CUS Perugia per
23-8 e il Gran Sasso per 33-31 e in casa il Cus Genova per 22-20 e il Benevento
per 49-5 e hanno ceduto a domicilio al Capoterra per 27-29 e sul campo del
Badia per 15-27. L'ala Tommaso Iotti è l'atleta che ha segnato più mete (5),
seguito dal terza linea Ludovico Torregiani (4). Ispiratore della squadra e trascinatore
con i suoi calci (finora ha messo a segno 14 piazzati e 5 trasformazioni) è il
20enne sudafricano Jannie Strumpher, che è stato il colpo di mercato dei
veneti. Originario di Bloemfontein, 186
centimetri di altezza per 87 chili di peso, si è segnalato nelle fila della selezione
Under 21 dei Cheetahs, prestigiosa franchigia sudafricana. Veloce, ottimo
tatticamente e dotato di un piede quasi infallibile, il mediano d'apertura
biancorosso sogna di arrivare in Nazionale. Il suo idolo è Jonny Wilkinson e
chissà che un giorno non riesca a imitare le gesta del fenomeno inglese.
«Dovremo cercare - afferma Merlino - d'imporre il nostro sistema di gioco e
mantenere la miglior disciplina possibile, per offrire poche occasioni di
calciare a Strumpher, che è uno che non perdona».
A Grugliasco, sempre domenica alle
14,30, saranno di scena anche le ragazze della serie A, che affronteranno il
Rugby Casale. Le cussine allenate da Fabrizio Siviero e Andrea Granata finora
hanno subìto la qualità e l'esperienza di Benetton, Monza, Riviera del Brenta e
Valsugana, il fantastico quartetto che ultimamente si è sempre qualificato per
le semifinali scudetto, e hanno poi dominato il Gerundi. «Sono molto contento -
afferma Siviero - perché il gruppo sta crescendo, si sta abituando al rugby a
15, dopo aver vinto la Coppa Italia a 7, e sta iniziando ad avere un piano di
gioco ben definito. Affrontare le prime quattro squadre d'Italia non è facile e
invece le ragazze si sono dimostrate capaci di non pensare alla forza dell'avversario
e di cercare di dare il massimo del loro potenziale in ogni momento. Anche la
tenuta atletica è molto migliorata e ora dobbiamo continuare a lavorare per
riuscire a essere competitivi in tutti gli 80' della partita. La sfida contro
il Casale è alla nostra portata e andremo in campo per vincere».
Il resto del programma vedrà sabato alle
16,30 l'Under 18 regionale in casa contro il Cuneo Pedona e alla stessa ora l'Under
16 regionale ad Acqui Terme. Domenica alle 11 l'Under 16 Elite ospiterà il
Rugby Union e alle 14,30 la cadetta cussina di serie C farà visita al Novara.
Il Settore Propaganda disputerà un concentramento regionale a Biella.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII GIORNATA
Articolo Successivo
RBS 6 NAZIONI 2014, DAL 27.11 IN VENDITA LE GARE ESTERNE DELL'ITALIA
Redazione