Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Il CUS Ad Maiora piange la scomparsa di Massimo Spagnoli, sincero appassionatodella palla ovale.Il CUS Ad Maiora rugby 1951 è in lutto e piange costernato la scomparsaimprovvisa di Massimo Spagnoli. Ci ha lasciati troppo presto, a soli 50 anni, echissà quanto avrebbe ancora potuto fare per la palla ovale, che ha amato contutto se stesso prima da giocatore e poi da allenatore. Ancora negli occhidegli appassionati cussini sono le partite a viso aperto della sua Under 16Elite, che tre stagioni fa, concedendo un anno di esperienza a tutti gliavversari, sfiorò la qualificazione storica alla Final 8 Nazionale di categoria.Solo un calcio piazzato all'ultimo minuto contro Genova fece tramontare ilsogno, che quegli stessi ragazzi furono però in grado di trasformare in realtàl'anno successivo. Max si era poi messo a disposizione dell'Under 14 e moltiatleti ancora in erba avevano così potuto apprezzare le sue capacità di uomo edi tecnico. Nella scorsa stagione aveva preso in mano, coadiuvato da AndreaGranata, la compagine femminile impegnata nell'affascinante avventura dellaCoppa Italia a sette e l'aveva guidata, fra una vittoria e l'altra, fino altrionfo nella fase finale di Parma. Quest'anno, per allargare le sueesperienze, Spagnoli aveva deciso di andare al San Mauro per occuparsidell'Under 16, che sta volando in testa alla classifica del campionatoterritoriale Piemonte. Il CUS Torino perde uno di famiglia, un caro fratello, etutti, dai ragazzi ai loro genitori, dai tecnici alla dirigenza, gli sono gratiper i bei momenti trascorsi insieme. Il Comitato Regionale ha disposto che nelfine settimana sui campi piemontesi sarà osservato un minuto di raccoglimentoin suo ricordo e le squadre cussine giocheranno con il lutto al braccio.Rimarrai sempre uno di noi Max, grazie ancora di tutto.Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161