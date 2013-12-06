Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
di Redazione
06/12/2013
Comunicato-Cus-Torino-30.doc
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Il CUS Ad Maiora piange la scomparsa di Massimo Spagnoli, sincero appassionato
della palla ovale.
Il CUS Ad Maiora rugby 1951 è in lutto e piange costernato la scomparsa
improvvisa di Massimo Spagnoli. Ci ha lasciati troppo presto, a soli 50 anni, e
chissà quanto avrebbe ancora potuto fare per la palla ovale, che ha amato con
tutto se stesso prima da giocatore e poi da allenatore. Ancora negli occhi
degli appassionati cussini sono le partite a viso aperto della sua Under 16
Elite, che tre stagioni fa, concedendo un anno di esperienza a tutti gli
avversari, sfiorò la qualificazione storica alla Final 8 Nazionale di categoria.
Solo un calcio piazzato all'ultimo minuto contro Genova fece tramontare il
sogno, che quegli stessi ragazzi furono però in grado di trasformare in realtà
l'anno successivo. Max si era poi messo a disposizione dell'Under 14 e molti
atleti ancora in erba avevano così potuto apprezzare le sue capacità di uomo e
di tecnico. Nella scorsa stagione aveva preso in mano, coadiuvato da Andrea
Granata, la compagine femminile impegnata nell'affascinante avventura della
Coppa Italia a sette e l'aveva guidata, fra una vittoria e l'altra, fino al
trionfo nella fase finale di Parma. Quest'anno, per allargare le sue
esperienze, Spagnoli aveva deciso di andare al San Mauro per occuparsi
dell'Under 16, che sta volando in testa alla classifica del campionato
territoriale Piemonte. Il CUS Torino perde uno di famiglia, un caro fratello, e
tutti, dai ragazzi ai loro genitori, dai tecnici alla dirigenza, gli sono grati
per i bei momenti trascorsi insieme. Il Comitato Regionale ha disposto che nel
fine settimana sui campi piemontesi sarà osservato un minuto di raccoglimento
in suo ricordo e le squadre cussine giocheranno con il lutto al braccio.
Rimarrai sempre uno di noi Max, grazie ancora di tutto.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Il CUS Ad Maiora piange la scomparsa di Massimo Spagnoli, sincero appassionato
della palla ovale.
Il CUS Ad Maiora rugby 1951 è in lutto e piange costernato la scomparsa
improvvisa di Massimo Spagnoli. Ci ha lasciati troppo presto, a soli 50 anni, e
chissà quanto avrebbe ancora potuto fare per la palla ovale, che ha amato con
tutto se stesso prima da giocatore e poi da allenatore. Ancora negli occhi
degli appassionati cussini sono le partite a viso aperto della sua Under 16
Elite, che tre stagioni fa, concedendo un anno di esperienza a tutti gli
avversari, sfiorò la qualificazione storica alla Final 8 Nazionale di categoria.
Solo un calcio piazzato all'ultimo minuto contro Genova fece tramontare il
sogno, che quegli stessi ragazzi furono però in grado di trasformare in realtà
l'anno successivo. Max si era poi messo a disposizione dell'Under 14 e molti
atleti ancora in erba avevano così potuto apprezzare le sue capacità di uomo e
di tecnico. Nella scorsa stagione aveva preso in mano, coadiuvato da Andrea
Granata, la compagine femminile impegnata nell'affascinante avventura della
Coppa Italia a sette e l'aveva guidata, fra una vittoria e l'altra, fino al
trionfo nella fase finale di Parma. Quest'anno, per allargare le sue
esperienze, Spagnoli aveva deciso di andare al San Mauro per occuparsi
dell'Under 16, che sta volando in testa alla classifica del campionato
territoriale Piemonte. Il CUS Torino perde uno di famiglia, un caro fratello, e
tutti, dai ragazzi ai loro genitori, dai tecnici alla dirigenza, gli sono grati
per i bei momenti trascorsi insieme. Il Comitato Regionale ha disposto che nel
fine settimana sui campi piemontesi sarà osservato un minuto di raccoglimento
in suo ricordo e le squadre cussine giocheranno con il lutto al braccio.
Rimarrai sempre uno di noi Max, grazie ancora di tutto.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
ITALIA UNDER 20. LA FORMAZIONE PER L'AMICHEVOLE DI PRIVASCAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI
Articolo Successivo
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Redazione