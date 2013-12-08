Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Il CUS Ad Maiora vince ancora in serie C: all'Albonico l'Ivrea è battutoper 10-7. Successo anche per l'Under 18 territoriale, che espugna Biella per25-18.Ancora un successo per la cadetta del CUS Ad Maiora Rugby 1951, che nel girone 2della serie C Piemonte batte all'Albonico per 10-7 l'Ivrea. Nicola Catalfamo eNicola Compagnone mandano in campo Amadini estremo, Lissandro (24 st Valenti) eKuli (1' st Vergnano) ali, Michele Listone (24'st Vincenzo Listone) e Falcettocentri, Bianco apertura, Oddone mediano di mischia, Sebastiano Lo Greco, Amadioe Maso terze linee, Marchisio e Spinelli (17' st Polla) seconde linee, Nicita eGarbet piloni e Dell'Anna tallonatore. A disposizione Trogolo Got, Mamdouh eFantin. Gli ospiti, allenati da Giulio Mingione, oppongono Rosso estremo,Romano (11' st Candellieri) e Campo alle ali, Tola e Sanfilippo ai centri,Valsecchi e Ghitalla in mediana, Redolfi (28' st Paolo Benzi), Strumia e Guelpain terza linea, Bertoldo e Pizzanelli in seconda, Pierobon e De Lise piloni eZilioli tallonatore. In panchina Valenzuela, Bonafide, Gianola, Davide Benzi eValenti.S'inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare Massimo Spagnoli,mancato prematuramente in settimana per un infarto. I padroni di casa giocanocon il lutto al braccio. Gli eporediesi partono in avanti e al 1' suglisviluppi di una touche giocano una veloce azione alla mano sulla destra conValsecchi, Ghitalla, Tola e Sanfilippo. Il CUS la blocca e quando si sviluppasulla fascia opposta è Garbet a spingere fuori Romano. I biancoblù al 4' hannoa disposizione una touche sui 22 metri avversari, ma non la sfruttano. Le duesquadre sono più brave a fronteggiarsi in mischia chiusa che a proporrequalcosa d'interessante al largo e le occasioni da meta latitano. Ci si devecosì affidare ai calci e al 17' Bianco fallisce il piazzato del possibilevantaggio. Tre minuti dopo Nicita viene ammonito e Mamdouh lo sostituisce inprima linea, entrando al posto di Amadio. L'Ivrea approfitta della superioritànumerica e preme. Da una mischia all'altezza dei 5 metri esce palla perStrumia, che serve Romano. Oddone all'ultimo respiro sospinge l'ala sullabandierina e impedisce la realizzazione. Al 40' tocca ai verdeblù rimanere in 14, per il cartellinogiallo a De Lise. Questa volta sono i Nicos' Boys a spingere, ma un paio dimischie a favore ai 22 non sortiscono effetto. Sulla seconda, quasi alloscadere, il raggruppamento gira e l'Ivrea ne conquista l'introduzione. Riesceanche a vincerla, ma il direttore di gara rileva un fallo e Bianco dallapiazzola rompe l'equilibrio (3-0).Il bel gioco è merce rara anche nel secondo tempo. Una punizione diValsecchi al 13' manca il pareggio. Al 19' Amadini viene ammonito e i cussinitornano a soffrire. Valsecchi al 26' noninquadra nuovamente i pali su punizione. Corre il 29' quando Lo Greco calcial'ovale e lo segue fino a schiacciarlo in meta. L'arbitro non convalidasanzionando un "in avanti" inesistente. Lo Greco sembra il piùconvinto dei Bulls e al 31' un'avanzata costringe i rivali agli straordinariper stopparlo. Il festival dei cartellini gialli al 32' coinvolge anche Guelpae il CUS è lesto a sfruttare l'occasione. Calcio in touche e, su rimessa dallalinea laterale di capitan Dell'Anna, Amadio arpiona la palla e innesca latouche, che sfonda e manda in meta Lo Greco. Bianco trasforma ed è 10-0.La partita dei locali, in chiaro vantaggio e in 15 contro 14, sembra indiscesa, ma mai fidarsi delle apparenze. L'Ivrea ci crede e, nonostantel'ennesimo errore di Valsecchi dalla piazzola al 38', insiste. La difesacussina invece sonnecchia e al 39' De Lise non crede ai suoi occhi quando sitrova da solo con un corridoio spalancato verso la meta. Solo una ricorsa alladisperata di Amadini evita la segnatura, che arriva però al 41' grazie aCandellieri, abile a schiacciare dopo essere stato placcato. FinalmenteValsecchi manda un calcio a destinazione e fissa il 10-7 conclusivo. L'Ivreaporta a casa un punto, ma vede avvicinarsi gli universitari, che con i quattroconquistati si issano a tre lunghezze dal secondo posto. Nello stessocampionato l'Amatori cede a La Drola. Nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugnofinisce 47-12 per i detenuti, che chiudono il primo tempo sul 21-7 e amplianoil vantaggio nella ripresa.Bella vittoria per l'Under 18 territoriale cussina , che a Biellas'impone per 25-18, con due mete di Fede, una a testa di Maggi e Perrone, unatrasformazione di Alessandrini e un piazzato di Romano. L'Under 16 Eliteinterrompe la striscia di tre successi di fila e a Calvisano si arrende per 34-5.Alejandro Eschoyez si affida a Bartoletti (st Massano) estremo, Denunzio (stMoro) e Sacco ali, Bussolino e Gianusso (st Villalba) centri, Reeves apertura,Mastrodonato mediano di mischia, Cisi, Ghezzo e Pavone (st Ilucas) in terzalinea, Eschoyez (st Pedrotti) e Nicoletti in seconda, Ragazzini e Degrandi (stLacitignola) piloni e Vetturini (st Leone) tallonatore. Primi 30' in archiviosul 12-0 per i bresciani, che nella seconda parte di gara ampliano il marginefino al 29-0. Solo a quel momento arriva la meta non trasformata di Massano.