Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Domani i funerali di Massimo Spagnoli.Sonostati fissati per domani i funerali di Massimo Spagnoli, mancato prematuramente per un infarto la scorsa settimana. L'appuntamento per tutti coloroche vorranno dare l'ultimo saluto al caro Max, sarà dalle ore 14 alle 15 alcentro sportivo Angelo Albonico di strada del Barocchio a Grugliasco, la casadel CUS Ad Maiora Rugby 1951 che lo ha visto per anni protagonista dellevicende agonistiche biancoblù. Alle 15 il feretro partirà alla volta delCimitero Monumentale di Torino.Nel ricordo di Max, perchi lo desidera, sarà possibile lasciare un contributo all'associazione Emergency.