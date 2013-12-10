Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
di Redazione
10/12/2013
Comunicato-Cus-Torino-32.doc
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Domani i funerali di Massimo Spagnoli.
Sono
stati fissati per domani i funerali di Massimo Spagnoli, mancato prematuramente per un infarto la scorsa settimana. L'appuntamento per tutti coloro
che vorranno dare l'ultimo saluto al caro Max, sarà dalle ore 14 alle 15 al
centro sportivo Angelo Albonico di strada del Barocchio a Grugliasco, la casa
del CUS Ad Maiora Rugby 1951 che lo ha visto per anni protagonista delle
vicende agonistiche biancoblù. Alle 15 il feretro partirà alla volta del
Cimitero Monumentale di Torino.
Nel ricordo di Max, per
chi lo desidera, sarà possibile lasciare un contributo all'associazione Emergency.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Domani i funerali di Massimo Spagnoli.
Sono
stati fissati per domani i funerali di Massimo Spagnoli, mancato prematuramente per un infarto la scorsa settimana. L'appuntamento per tutti coloro
che vorranno dare l'ultimo saluto al caro Max, sarà dalle ore 14 alle 15 al
centro sportivo Angelo Albonico di strada del Barocchio a Grugliasco, la casa
del CUS Ad Maiora Rugby 1951 che lo ha visto per anni protagonista delle
vicende agonistiche biancoblù. Alle 15 il feretro partirà alla volta del
Cimitero Monumentale di Torino.
Nel ricordo di Max, per
chi lo desidera, sarà possibile lasciare un contributo all'associazione Emergency.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO
Articolo Successivo
[FIAMME ORO RUGBY] LUTTO IN CASA FIAMME ORO
Redazione