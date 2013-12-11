Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:All'Albonico domenica torneranno in campo il CUS Ad Maiora di serieA, contro il Prato Sesto, e l'Under 18 Elite, opposta al GrandeMilano. Giocheranno entrambe nel ricordo di Massimo Spagnoli.È una giornata triste per il CUS AdMaiora Rugby 1951. Oggi infatti si sono svolti i funerali di Massimo Spagnoli,scomparso prematuramente la scorsa settimana per un infarto improvviso. Alcentro sportivo Angelo Albonico sono arrivati in moltissimi per dargli l'ultimosaluto. Domenica a Grugliasco andranno in campo alle ore 11,30 l'Under 18 Elitedi Dragos Bavinschi e Andrea Oliva contro il Grande Milano e alle 14,30 iragazzi di coach Regan Sue opposti all'Unione Rugby Prato Sesto. Come le altre compaginicussine giocheranno con il lutto al braccio e cercheranno, con tutte le loroforze, di vincere nel ricordo di Max.La prima squadra ha assistito allafinestra al nono turno di andata del campionatoed è stata raggiunta al terzo posto da Rangers Vicenza e Zhermack Badia.Ci sarà da lottare per difendere la posizione, ma gli universitari sono nellacondizione psico-fisica giusta per farcela. «Ora le nostre parole d'ordine -spiega il direttore sportivo Salvo Lo Greco - sono sicurezza e certezza e ibenefici si sentono. Siamo più certi e sicuri dei nostri mezzi e questo fa sìche abbiamo un altro atteggiamento in campo. Siamo certi che abbiamo allespalle una realtà solidissima, grazie al progetto Ad Maiora, che è partitol'altro giorno in maniera ufficiale con l'acquisto delle prime quote. Tuttiquanti sanno che non c'è nulla di precario e che tutto il lavoro è volto arendere ancora più grande questa società. La seconda sicurezza è data dal fattoche abbiamo un settore giovanile alle spalle, che è la nostra"cantera", che ci fa guardare in termini ottimistici al futuro.Abbiamo tre ragazzi Under 18, Alberto Carbone, Mauro Porporato ed EdwardReeves, convocati in Nazionale di categoria, e l'Under 18 Elite che è in testaal suo girone ed è stata capace di andare a vincere anche a Calvisano. Anchel'Under 16 Elite, dopo un inizio difficile e qualche altalenanza di rendimento perinevitabili motivi d'inesperienza, se la sta giocando con tutti».Le tre vittorie consecutive allespalle su Amatori Capoterra, CUS Genova e Rangers Vicenza sono per capitanAndrea Merlino e compagni uno stimolo forte a continuare a far bene. «Genova -racconta il ds cussino - è stata la svolta. Allo Stadio Carlini i ragazzi hannoproprio dato l'impressione di aver acquisito la piena consapevolezza dei proprimezzi, con una mischia poderosa e i trequarti che partivano puntuali eoccupavano il vantaggio. La stessa situazione si è ripetuta contro il Vicenza,una squadra che l'anno scorso abbiamo sofferto molto e che ha un pacchettosolido come il nostro. Ci siamo fronteggiati, testa a testa, per tutto il primotempo e nel secondo è venuta fuori la nostra tenuta fisica. I nostri giovanifanno dell'allenamento e del sacrificio le ragioni della loro vita sportiva econ le sicurezze che hanno alle spalle, non hanno timore di nulla e affrontanotutti a testa alta e a viso aperto».Il prossimo avversario sarà dunque ilPrato Sesto, noto anche come "Cavalesto", la franchigia nata nel 2009dalla collaborazione fra i Cavalieri Prato e il Sesto Rugby Club. L'annosuccessivo è stata promossa in serie B e alla prima esperienza si è piazzataquarta. Nella scorsa stagione ha raggiunto il punto più alto della sua brevestoria con il salto in A2 (battendo nei playoff il Biella), grazie alcontributo di Rima Wakarua e Luis Otano, arrivati proprio dai Cavalieri.Wakarua, classe 1976, è neozelandese di padre e scozzese di mamma ed è statonaturalizzato nel 2002. Può giocare come estremo o mediano di apertura. Il ctazzurro JohnKirwan lo convocò per la Coppa del Mondo 2003 in Australiae lo fece esordire contro Tonga. Wakaruafu utilizzato anche da Pierre Berbizier nel SeiNazioni 2004 e poi in un’altra serie di test autunnali del 2004 e 2005. In tutto con la maglia dell'Italia hadisputato 11 incontri, segnando 99 punti, frutto di 15 trasformazioni, un drop e 22 calci piazzati. Come squadredi club ha militato dal 1999 al 2004 nel Rovato, poi diventato Leonessa, e dal2005 al 2008 nel Grande Parma in Super 10. Dal 2008 al 2012 ha fatto parte deiCavalieri Prato e poi è passato al Prato Sesto in B, come giocatore eallenatore.L'argentino Luis Otano,classe 1971, ha giocato come terza linea fino alla scorsa stagione e poi haappeso le scarpette al chiodo per raggiunti limiti d'età, concentrandosi sulsuolo di coach degli avanti. In entrata dai Cavalieri sono anche Fabio Nannini, e David"Bruno" Stefani. Finora i fiorentini hanno battuto in casa il CUSPerugia per 57-17 e il Benevento per 49-15 e in trasferta l'Amatori Capoterraper 49-39 e hanno ceduto al Valsugana per 8-45, al CUS Genova per 3-41, alVicenza per 10-20 e sul proprio campo a Gran Sasso per 18-20 e al Badia per16-22. Wakarua è stato il mattatore con 4 mete, 21 trasformazioni, 11 piazzatie un drop, per un totale di 98 punti. Sono andati in meta quattro volte ancheil terza linea Emiliano Ciolli e il centro Alessandro Conti. «Dovremo essere bravi - osserva LoGreco - a interrompere la comunicazione, perché Wakarua dimostra tutte le suequalità se ha palloni da giocare, in caso contrario diventa meno determinante.Grazie alla mischia dovremo cercare di limitare i suoi rifornimenti e partendoda lì costruire la nostra partita. Non sarà comunque una sfida facile, perché ifiorentini sono nel loro complesso una bella matricola, giovane e con moltavoglia di fare. Vivono in un ambiente che è abituato all'alto livello e chesforna atleti di talento, tutti aspetti importanti per creare un movimento conbasi solide».I primi a scendere in campo saranno iragazzini terribili della tre Under 14, che sabato alle 16 saranno impegnati aSan Mauro, a Rivoli e in casa contro il Chieri. L'Under 18 territoriale alle16,30 ospiterà l'Asti. Domenica a Grugliasco alle 14,30 l'Amatori Torino se lavedrà sul campo secondario con il Verbania. Alla stessa ora saranno intrasferta le ragazze della serie A in casa del Valsugana e la cadetta di serieC ad Aosta, nella tana dello Stade Valdotain.Sarà un weekend di riposo per il Settore Propaganda, che è reduce dal 4°Torneo Telethon, nel quale ha presentato due Under 12, due Under 10 e una Under 8, oltre anumerosi piccoli della Under 6 a carattere dimostrativo. A Settimo Torinese icussini si sono piazzati primi nelle categorie Under 10 e Under 12 e secondifra gli Under 8, aggiudicandosi la classifica per società. Eccezionale, inparticolare, il percorso dell'Under 12, che ha disputato tre partite da 20'ciascuna e ha inflitto 16 mete a zero alla mista Giuco/San Mauro e 14-1 alRivoli, vincendo poi la finale per il primoe secondo posto contro il Settimo per 10-0.Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161