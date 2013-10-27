Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
di Redazione
27/10/2013
Comunicato-Cus-Torino-17.doc
CS - CUS AD MAIORA RUGBY 1951:
CUS Torino generoso in serie A, ma non basta: all'Albonico il
Valsugana vince per 16-11. Successi cussini per l'Under 18 regionale, la cadetta
e le Under 14.
Una sconfitta non può mai lasciare soddisfatti. Quella per 11-16 subita
dal CUS Ad Maiora Rugby 1951 all'Albonico contro il Valsugana, però, conforta
per l'atteggiamento mostrato in campo dai ragazzi di coach Regan Sue, che commettono
molti errori, ma lottano fino all'ultimo secondo al cospetto di una delle
formazioni di riferimento del campionato. Martin Thomsen è in Sudafrica per il
matrimonio del papà e allora il ruolo di apertura spetta al 19enne Filippo
Bianco, all'esordio nel XV titolare. I calci sono affidati invece a Luca
Bestetti.
Partono bene i padroni di casa e costringono gli avversari nella loro
metà campo. I padovani, abituati a portare lo scompiglio con i loro trequarti,
faticano e solo al 10' una bella iniziativa di Piazza, Benettin, Dell'Antonio e
Rigo mette in affanno la difesa biancoblù. Favaretto al 14' calcia in touche e
dopo la rimessa gli ospiti commettono "in avanti", concedendo una mischia
ai locali. Al 18' Bestetti piazza fra i pali e sblocca il risultato (3-0). Il
CUS è arrembante in mischia e anche in touche si dimostra efficace. Bestetti al
21' concede il bis dalla piazzola e sospinge avanti i suoi (6-0). In retroguardia
gli universitari reggono bene, ma al 26' si fanno sorprendere da un'azione
larga, che manda in meta Scapin (6-5). Alla mezz'ora Martina rimette da touche
all'altezza dei 22 metri. Palla a Ursache, che guida la maul, e poi fuori
attraverso le mani di Bianco, Bestetti, Monfrino e Jaluf, ma un "in avanti" vanifica
tutto. Al 32' Bestetti fallisce di poco un drop e al 37' è imitato da Favaretto
su punizione. Subito dopo Catelan salta due placcaggi e innesca i compagni, ma un
intercetto di Bestetti salva la situazione. Al riposo i cussini sono
meritatamente in vantaggio, seppur di misura.
Al 9' della ripresa l'arbitro Masini sanziona un fuorigioco e il piazzato
di Favaretto porta in vantaggio il Valsugana (6-8). Passa un minuto e il CUS Torino è in attacco.
Touche di Lo Faro per Bandieri e palla persa in uscita da maul, con conseguente
arretramento di trenta metri. Favaretto al 13' inquadra i pali su punizione e i
veneti allungano (6-11). Il Valsu insiste e al 14' Bestetti chiude
provvidenzialmente la porta sulla fascia. Al 19' Favaretto pecca di altruismo e
invece di entrare in meta personalmente serve Catelan, che perde palla a un
metro dalla linea. I biancoblù, scampato il pericolo, vanno in pressing, ma la
lucidità non è loro alleata e nelle zone calde dal campo l'ovale non arriva mai
a destinazione con la fluidità necessaria. Il Valsugana, al contrario, è più
efficace e al 36' i suoi trequarti fanno ancora male: Arigò concretizza
un'azione alla mano e firma il 6-16. Pare finita e invece il CUS riapre i
giochi al 40' con una bella incursione finalizzata da Lo Greco (11-16). C'è
ancora il tempo per tentare il miracolo e capitan Merlino e compagni gettano
nella mischia tutte le energie residue. La generosità è da lacrime agli occhi e
i padovani un po' tremano, ma non cedono. Peccato per il forcing ritardato, che
peraltro rimane a sancire una prestazione da applausi, che vale ben più del
punto conquistato. Il Valsugana ne porta a casa quattro e continua a veleggiare
nei quartieri alti.
TABELLINO
CUS Torino - Valsugana Rugby 11-16
(primo tempo 6-5) (1-4)
CUS Torino: Monfrino, Carlalberto
Lo Greco, Bestetti, Perju, Tinebra, Bianco, Jaluf (20' st Civita), Ursache,
Alparone, Merlino, Bandieri (20' st Spaliviero), Malvagna (11' st Amadio),
Iacob (23' st Nicita), Martina (5' st Lo Faro), Modonutto (23' st Montaldo). A
disposizione: De Letteriis e Murgia. All.: Regan Sue
Valsugana Rugby: Favaretto,
Frezza, Dell'Antonio, Pauletti (32' st Ferro), Rigo, Benettin (38' st Andreaggi),
Piazza (32' st Memo), Catelan (40' st Masala), Rizzo (38' st Matteo Betteto),
Arigò, Scapin, Fornea, Boccalon (20' st Pintonello), Pivetta, Tambone (38' st Paparone).
A disposizione: Alvise Betteto. All.: Alessandro Battistin
Arbitro: Leonardo Masini
(Roma)
Assistenti: Salvatore Vassallo e Giacomo Giovanelli (Genova)
Marcatori:
primo tempo: 18' c.p. Bestetti (3-0); 21' c.p. Bestetti (6-0); 26' meta Scapin
(6-5). Secondo tempo: 9' c.p. Favaretto (6-8);
13' c.p. Favaretto (6-11); 36' meta Arigò (6-16); 40' meta Lo Greco (11-16).
Nel resto del weekend cussini si segnalano i successi della cadetta di
serie C, dell'Under 18 regionale e delle Under 14. La compagine allenata da
Nicola Compagnone e Nicola Catalfamo sommerge in trasferta il Borgomanero per
63-9, con undici mete a segno e quattro trasformazioni di Michele Listone. Continua
dunque la marcia trionfale di un gruppo molto giovane, che presenta 11 atleti
su 22 nati fra il 1990 e il 1994. Debutto da titolare per Mattia Racca, classe
'95, che sigla una meta e contribuisce a un'altra realizzazione di maul. Man of
the match è il mediano di mischia Lorenzo Alotto, che al rientro da un lungo
infortunio dimostra di reggere bene gli 80'. I banchi di prova più impegnativi per
i "Nicos' boys" devono ancora arrivare, ma i risultati già ottenuti
attestano la validità del lavoro svolto in settimana. Nello stesso girone, l'Amatori
Torino è battuto per 29-0 dal Novara. L'Under 18 regionale di Dragos Bavinschi
e Andrea Oliva supera per 24-5 il Valledora, con due mete di Ciarambino, una di
Romano e una di maul e due trasformazioni di Carosso. Si arrendono invece le
due Under 16: l'Elite per 57-5 all'Asr Milano e la regionale per 48-0 al
Genova.
L'Under
14 schiera ancora una volta tre squadre, per un totale di 48 ragazzi impegnati.
Vanno in campo un team del 2000, uno del 2001 e una mista di nuovi atleti col
supporto di ragazzi del 2001 e 2000. Il punteggio dei 2000 parla da sé:
vittoria per 56 a 7 sul Biella, riscattando la sconfitta patita dai 2001 due
settimane fa. I 2001 disputano un triangolare ad Asti, pareggiando contro il
Moncalieri e perdendo di poco contro l'Asti, ma uscendo dal terreno di gioco a
testa alta. La mista in casa contro l'Alessandria perde per 8 mete a 3,
dimostrando comunque un buon miglioramento rispetto alla precedente uscita di
Volpiano sia in fase di attacco sia di difesa. Decisiva la maggiore fisicità
degli alessandrini. Un ringraziamento particolare va a Vittorino Tosatto, che
per cause personali dovrà lasciare l'incarico di allenatore Under 14. Per anni
ha contribuito, con la passione e la dedizione, a migliorare le capacità
tecniche e attitudinali dei ragazzi di questa categoria.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - CUS AD MAIORA RUGBY 1951:
CUS Torino generoso in serie A, ma non basta: all'Albonico il
Valsugana vince per 16-11. Successi cussini per l'Under 18 regionale, la cadetta
e le Under 14.
Una sconfitta non può mai lasciare soddisfatti. Quella per 11-16 subita
dal CUS Ad Maiora Rugby 1951 all'Albonico contro il Valsugana, però, conforta
per l'atteggiamento mostrato in campo dai ragazzi di coach Regan Sue, che commettono
molti errori, ma lottano fino all'ultimo secondo al cospetto di una delle
formazioni di riferimento del campionato. Martin Thomsen è in Sudafrica per il
matrimonio del papà e allora il ruolo di apertura spetta al 19enne Filippo
Bianco, all'esordio nel XV titolare. I calci sono affidati invece a Luca
Bestetti.
Partono bene i padroni di casa e costringono gli avversari nella loro
metà campo. I padovani, abituati a portare lo scompiglio con i loro trequarti,
faticano e solo al 10' una bella iniziativa di Piazza, Benettin, Dell'Antonio e
Rigo mette in affanno la difesa biancoblù. Favaretto al 14' calcia in touche e
dopo la rimessa gli ospiti commettono "in avanti", concedendo una mischia
ai locali. Al 18' Bestetti piazza fra i pali e sblocca il risultato (3-0). Il
CUS è arrembante in mischia e anche in touche si dimostra efficace. Bestetti al
21' concede il bis dalla piazzola e sospinge avanti i suoi (6-0). In retroguardia
gli universitari reggono bene, ma al 26' si fanno sorprendere da un'azione
larga, che manda in meta Scapin (6-5). Alla mezz'ora Martina rimette da touche
all'altezza dei 22 metri. Palla a Ursache, che guida la maul, e poi fuori
attraverso le mani di Bianco, Bestetti, Monfrino e Jaluf, ma un "in avanti" vanifica
tutto. Al 32' Bestetti fallisce di poco un drop e al 37' è imitato da Favaretto
su punizione. Subito dopo Catelan salta due placcaggi e innesca i compagni, ma un
intercetto di Bestetti salva la situazione. Al riposo i cussini sono
meritatamente in vantaggio, seppur di misura.
Al 9' della ripresa l'arbitro Masini sanziona un fuorigioco e il piazzato
di Favaretto porta in vantaggio il Valsugana (6-8). Passa un minuto e il CUS Torino è in attacco.
Touche di Lo Faro per Bandieri e palla persa in uscita da maul, con conseguente
arretramento di trenta metri. Favaretto al 13' inquadra i pali su punizione e i
veneti allungano (6-11). Il Valsu insiste e al 14' Bestetti chiude
provvidenzialmente la porta sulla fascia. Al 19' Favaretto pecca di altruismo e
invece di entrare in meta personalmente serve Catelan, che perde palla a un
metro dalla linea. I biancoblù, scampato il pericolo, vanno in pressing, ma la
lucidità non è loro alleata e nelle zone calde dal campo l'ovale non arriva mai
a destinazione con la fluidità necessaria. Il Valsugana, al contrario, è più
efficace e al 36' i suoi trequarti fanno ancora male: Arigò concretizza
un'azione alla mano e firma il 6-16. Pare finita e invece il CUS riapre i
giochi al 40' con una bella incursione finalizzata da Lo Greco (11-16). C'è
ancora il tempo per tentare il miracolo e capitan Merlino e compagni gettano
nella mischia tutte le energie residue. La generosità è da lacrime agli occhi e
i padovani un po' tremano, ma non cedono. Peccato per il forcing ritardato, che
peraltro rimane a sancire una prestazione da applausi, che vale ben più del
punto conquistato. Il Valsugana ne porta a casa quattro e continua a veleggiare
nei quartieri alti.
TABELLINO
CUS Torino - Valsugana Rugby 11-16
(primo tempo 6-5) (1-4)
CUS Torino: Monfrino, Carlalberto
Lo Greco, Bestetti, Perju, Tinebra, Bianco, Jaluf (20' st Civita), Ursache,
Alparone, Merlino, Bandieri (20' st Spaliviero), Malvagna (11' st Amadio),
Iacob (23' st Nicita), Martina (5' st Lo Faro), Modonutto (23' st Montaldo). A
disposizione: De Letteriis e Murgia. All.: Regan Sue
Valsugana Rugby: Favaretto,
Frezza, Dell'Antonio, Pauletti (32' st Ferro), Rigo, Benettin (38' st Andreaggi),
Piazza (32' st Memo), Catelan (40' st Masala), Rizzo (38' st Matteo Betteto),
Arigò, Scapin, Fornea, Boccalon (20' st Pintonello), Pivetta, Tambone (38' st Paparone).
A disposizione: Alvise Betteto. All.: Alessandro Battistin
Arbitro: Leonardo Masini
(Roma)
Assistenti: Salvatore Vassallo e Giacomo Giovanelli (Genova)
Marcatori:
primo tempo: 18' c.p. Bestetti (3-0); 21' c.p. Bestetti (6-0); 26' meta Scapin
(6-5). Secondo tempo: 9' c.p. Favaretto (6-8);
13' c.p. Favaretto (6-11); 36' meta Arigò (6-16); 40' meta Lo Greco (11-16).
Nel resto del weekend cussini si segnalano i successi della cadetta di
serie C, dell'Under 18 regionale e delle Under 14. La compagine allenata da
Nicola Compagnone e Nicola Catalfamo sommerge in trasferta il Borgomanero per
63-9, con undici mete a segno e quattro trasformazioni di Michele Listone. Continua
dunque la marcia trionfale di un gruppo molto giovane, che presenta 11 atleti
su 22 nati fra il 1990 e il 1994. Debutto da titolare per Mattia Racca, classe
'95, che sigla una meta e contribuisce a un'altra realizzazione di maul. Man of
the match è il mediano di mischia Lorenzo Alotto, che al rientro da un lungo
infortunio dimostra di reggere bene gli 80'. I banchi di prova più impegnativi per
i "Nicos' boys" devono ancora arrivare, ma i risultati già ottenuti
attestano la validità del lavoro svolto in settimana. Nello stesso girone, l'Amatori
Torino è battuto per 29-0 dal Novara. L'Under 18 regionale di Dragos Bavinschi
e Andrea Oliva supera per 24-5 il Valledora, con due mete di Ciarambino, una di
Romano e una di maul e due trasformazioni di Carosso. Si arrendono invece le
due Under 16: l'Elite per 57-5 all'Asr Milano e la regionale per 48-0 al
Genova.
L'Under
14 schiera ancora una volta tre squadre, per un totale di 48 ragazzi impegnati.
Vanno in campo un team del 2000, uno del 2001 e una mista di nuovi atleti col
supporto di ragazzi del 2001 e 2000. Il punteggio dei 2000 parla da sé:
vittoria per 56 a 7 sul Biella, riscattando la sconfitta patita dai 2001 due
settimane fa. I 2001 disputano un triangolare ad Asti, pareggiando contro il
Moncalieri e perdendo di poco contro l'Asti, ma uscendo dal terreno di gioco a
testa alta. La mista in casa contro l'Alessandria perde per 8 mete a 3,
dimostrando comunque un buon miglioramento rispetto alla precedente uscita di
Volpiano sia in fase di attacco sia di difesa. Decisiva la maggiore fisicità
degli alessandrini. Un ringraziamento particolare va a Vittorino Tosatto, che
per cause personali dovrà lasciare l'incarico di allenatore Under 14. Per anni
ha contribuito, con la passione e la dedizione, a migliorare le capacità
tecniche e attitudinali dei ragazzi di questa categoria.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI. PRIMA GIORNATA
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: A CALVISANO FINISCE IN PARITÀ 28-28
Redazione