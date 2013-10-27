Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY 1951:CUS Torino generoso in serie A, ma non basta: all'Albonico ilValsugana vince per 16-11. Successi cussini per l'Under 18 regionale, la cadettae le Under 14.Una sconfitta non può mai lasciare soddisfatti. Quella per 11-16 subitadal CUS Ad Maiora Rugby 1951 all'Albonico contro il Valsugana, però, confortaper l'atteggiamento mostrato in campo dai ragazzi di coach Regan Sue, che commettonomolti errori, ma lottano fino all'ultimo secondo al cospetto di una delleformazioni di riferimento del campionato. Martin Thomsen è in Sudafrica per ilmatrimonio del papà e allora il ruolo di apertura spetta al 19enne FilippoBianco, all'esordio nel XV titolare. I calci sono affidati invece a LucaBestetti.Partono bene i padroni di casa e costringono gli avversari nella lorometà campo. I padovani, abituati a portare lo scompiglio con i loro trequarti,faticano e solo al 10' una bella iniziativa di Piazza, Benettin, Dell'Antonio eRigo mette in affanno la difesa biancoblù. Favaretto al 14' calcia in touche edopo la rimessa gli ospiti commettono "in avanti", concedendo una mischiaai locali. Al 18' Bestetti piazza fra i pali e sblocca il risultato (3-0). IlCUS è arrembante in mischia e anche in touche si dimostra efficace. Bestetti al21' concede il bis dalla piazzola e sospinge avanti i suoi (6-0). In retroguardiagli universitari reggono bene, ma al 26' si fanno sorprendere da un'azionelarga, che manda in meta Scapin (6-5). Alla mezz'ora Martina rimette da toucheall'altezza dei 22 metri. Palla a Ursache, che guida la maul, e poi fuoriattraverso le mani di Bianco, Bestetti, Monfrino e Jaluf, ma un "in avanti" vanificatutto. Al 32' Bestetti fallisce di poco un drop e al 37' è imitato da Favarettosu punizione. Subito dopo Catelan salta due placcaggi e innesca i compagni, ma unintercetto di Bestetti salva la situazione. Al riposo i cussini sonomeritatamente in vantaggio, seppur di misura.Al 9' della ripresa l'arbitro Masini sanziona un fuorigioco e il piazzatodi Favaretto porta in vantaggio il Valsugana (6-8). Passa un minuto e il CUS Torino è in attacco.Touche di Lo Faro per Bandieri e palla persa in uscita da maul, con conseguentearretramento di trenta metri. Favaretto al 13' inquadra i pali su punizione e iveneti allungano (6-11). Il Valsu insiste e al 14' Bestetti chiudeprovvidenzialmente la porta sulla fascia. Al 19' Favaretto pecca di altruismo einvece di entrare in meta personalmente serve Catelan, che perde palla a unmetro dalla linea. I biancoblù, scampato il pericolo, vanno in pressing, ma lalucidità non è loro alleata e nelle zone calde dal campo l'ovale non arriva maia destinazione con la fluidità necessaria. Il Valsugana, al contrario, è piùefficace e al 36' i suoi trequarti fanno ancora male: Arigò concretizzaun'azione alla mano e firma il 6-16. Pare finita e invece il CUS riapre igiochi al 40' con una bella incursione finalizzata da Lo Greco (11-16). C'èancora il tempo per tentare il miracolo e capitan Merlino e compagni gettanonella mischia tutte le energie residue. La generosità è da lacrime agli occhi ei padovani un po' tremano, ma non cedono. Peccato per il forcing ritardato, cheperaltro rimane a sancire una prestazione da applausi, che vale ben più delpunto conquistato. Il Valsugana ne porta a casa quattro e continua a veleggiarenei quartieri alti.TABELLINOCUS Torino - Valsugana Rugby 11-16(primo tempo 6-5) (1-4)CUS Torino: Monfrino, CarlalbertoLo Greco, Bestetti, Perju, Tinebra, Bianco, Jaluf (20' st Civita), Ursache,Alparone, Merlino, Bandieri (20' st Spaliviero), Malvagna (11' st Amadio),Iacob (23' st Nicita), Martina (5' st Lo Faro), Modonutto (23' st Montaldo). Adisposizione: De Letteriis e Murgia. All.: Regan SueValsugana Rugby: Favaretto,Frezza, Dell'Antonio, Pauletti (32' st Ferro), Rigo, Benettin (38' st Andreaggi),Piazza (32' st Memo), Catelan (40' st Masala), Rizzo (38' st Matteo Betteto),Arigò, Scapin, Fornea, Boccalon (20' st Pintonello), Pivetta, Tambone (38' st Paparone).A disposizione: Alvise Betteto. All.: Alessandro BattistinArbitro: Leonardo Masini(Roma)Assistenti: Salvatore Vassallo e Giacomo Giovanelli (Genova)Marcatori:primo tempo: 18' c.p. Bestetti (3-0); 21' c.p. Bestetti (6-0); 26' meta Scapin(6-5). Secondo tempo: 9' c.p. Favaretto (6-8);13' c.p. Favaretto (6-11); 36' meta Arigò (6-16); 40' meta Lo Greco (11-16).Nel resto del weekend cussini si segnalano i successi della cadetta diserie C, dell'Under 18 regionale e delle Under 14. La compagine allenata daNicola Compagnone e Nicola Catalfamo sommerge in trasferta il Borgomanero per63-9, con undici mete a segno e quattro trasformazioni di Michele Listone. Continuadunque la marcia trionfale di un gruppo molto giovane, che presenta 11 atletisu 22 nati fra il 1990 e il 1994. Debutto da titolare per Mattia Racca, classe'95, che sigla una meta e contribuisce a un'altra realizzazione di maul. Man ofthe match è il mediano di mischia Lorenzo Alotto, che al rientro da un lungoinfortunio dimostra di reggere bene gli 80'. I banchi di prova più impegnativi peri "Nicos' boys" devono ancora arrivare, ma i risultati già ottenutiattestano la validità del lavoro svolto in settimana. Nello stesso girone, l'AmatoriTorino è battuto per 29-0 dal Novara. L'Under 18 regionale di Dragos Bavinschie Andrea Oliva supera per 24-5 il Valledora, con due mete di Ciarambino, una diRomano e una di maul e due trasformazioni di Carosso. Si arrendono invece ledue Under 16: l'Elite per 57-5 all'Asr Milano e la regionale per 48-0 alGenova.L'Under14 schiera ancora una volta tre squadre, per un totale di 48 ragazzi impegnati.Vanno in campo un team del 2000, uno del 2001 e una mista di nuovi atleti colsupporto di ragazzi del 2001 e 2000. Il punteggio dei 2000 parla da sé:vittoria per 56 a 7 sul Biella, riscattando la sconfitta patita dai 2001 duesettimane fa. I 2001 disputano un triangolare ad Asti, pareggiando contro ilMoncalieri e perdendo di poco contro l'Asti, ma uscendo dal terreno di gioco atesta alta. La mista in casa contro l'Alessandria perde per 8 mete a 3,dimostrando comunque un buon miglioramento rispetto alla precedente uscita diVolpiano sia in fase di attacco sia di difesa. Decisiva la maggiore fisicitàdegli alessandrini. Un ringraziamento particolare va a Vittorino Tosatto, cheper cause personali dovrà lasciare l'incarico di allenatore Under 14. 