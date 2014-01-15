Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Fatica all'Albonico il CUS Ad Maiora, che sta bissando il durolavoro del camp estivo di Sestriere. L'esperto seconda linea Davide Malvagna:«Faremodi tutto per ripartire in campionato da dove abbiamo interrotto».Sta dimostrando di essersi abituato allaserie A il CUS Ad Maiora Rugby 1951, cherispetto all'anno scorso, quello del debutto in categoria, ha miglioratosensibilmente tutti i suoi numeri del girone d'andata, pur avendo disputandouna partita in meno, dieci contro undici. I ragazzi di coach Regan Sue hanno infattichiuso la prima metà della regular season con 33 punti contro i 24 del2012-2013. Il bilancio è stato di sei vittorie e quattro sconfitte, a frontedei cinque successi e delle sei battute d'arresto. I biancoblù hanno mosso laclassifica in tutti i match, mentre nella stagione passata erano rimasti asecco quattro volte. I punti fatti sono stati 262 contro 226, con 32 mete a 27,e quelli subiti 161 contro 208. Merito di un gruppo che, seppur rinnovato, stacrescendo sotto la guida degli atleti più esperti.Quello che ha più stagioni allespalle, anche se ha appena compiuto soltanto 27 anni, è Davide Malvagna, checoncilia il suo impegno sportivo con il lavoro in uno studio di avvocato. «Vivoquesta situazione in modo molto tranquillo - spiega il seconda linea, chequest'anno è sempre partito titolare, - . So che devo assumermi le mieresponsabilità, come devono fare anche gli altri leader del gruppo, masoprattutto cerco di dare tutto quello che posso in ogni momento e di aiutare icompagni più giovani a fare lo stesso, senza mai tirarsi indietro. Quandoandiamo in campo il nostro obiettivo comune deve essere la vittoria, alla qualedeve essere finalizzato tutto il lavoro che svolgiamo. Al termine di ognimatch, indipendentemente dal risultato, tutti dobbiamo essere consapevoli diavere profuso fino all'ultima stilla di energia».La squadra sta effettuando la secondasettimana di allenamento, al rientro dopo la pausa natalizia. «Il ritorno incampo è stato molto positivo - spiega Malvagna - . Regan ci ha rimesso sotto inmodo veramente molto intenso, come aveva fatto durante il camp estivo diSestriere. Abbiamo puntato sulla preparazione atletica e fisica e poi ci siamoconcentrati in modo particolare sulla difesa, perché nelle ultime partitecontro Prato Sesto e Badia il nostro sistema difensivo aveva rilevato qualcheproblema. Questa settimana sarà uguale a quella passata e la prossima saràinvece di scarico, in vista dell'amichevole contro i Lyons Piacenza di domenica26 gennaio. Sarà una partita molto utile, in cui potremo verificare i fruttidel lavoro svolto, soprattutto a livello difensivo». Tutti si sono ripresentati in buona forma epronti a ripartire:« Regan Sue ci aveva dato delle tabelle individuali diesercizi da effettuare in palestra dopo le feste e le abbiamo seguitescrupolosamente. C'è in tutti una grande voglia di ricominciare. L'ultimosuccesso a Badia ha dato un'impennata al nostro morale. Vincere all'ultimominuto una gara così dura e intensa, che si pensava fosse difficile da portarea casa, ci sta aiutando a impegnarci al massimo anche in questi giorni diripresa».Malvagna ha girato il mondo, seguendocon la famiglia papà Massimo, ingegnere e grande dirigente aziendale. «Sononato a Istanbul - ricorda - dove ho vissuto fino a sei anni. Poi ci siamotrasferiti in Cina, a Xiaolangdi un paese vicino a Pechino, È lì che ho toccatoper la prima volta una palla ovale, insieme con altri bambini italiani, inglesie francesi. A dieci anni siamo tornati in Italia e a Torino ho cercato unasquadra in cui potessi giocare a rugby. Ho trovato il Cus, in cui l'attivitàera gestita da Benedetto Pasqua e Mattia Basile, e da lì è partito tutto.Pasqua mi ha impiegato come numero 8 e poi come flanker. Alla fine sonoapprodato alla seconda linea ed è un ruolo che mi piace molto, perché èfondamentale sia in mischia sia fuori in fase difensiva e di attacco. Si trattadi un lavoro a 360°». Suoi compagni di allora furono Roberto Modonutto, ManuelMusso e Walter Tinebra, con cui sta condividendo anche l'esperienza della serieA. «Il mio sogno era di riuscire a giocare ad alto livello e si sta avverandoin questi anni. Mi dispiace soltanto che quando ho iniziato non esistevanoancora le Accademie e il movimento complessivo era molto più limitato. Allorasi guardava più al nome della squadra che al giocatore e in Piemonte lepossibilità di emergere erano minori. Ho frequentato qualche intercentro, mamai un vero camp a livello giovanile. I ragazzi di oggi sono molto fortunati».Davide sente fortissimamentel'appartenenza a una squadra che fa del senso del gruppo il suo maggiore puntodi forza:«Siamo molto uniti e anche coloro che sono arrivati quest'anno si sonoinseriti perfettamente al nostro interno. Nelle difficoltà guardi di fianco ate e trovi sempre un compagno, che è pronto a sputare sangue per te e a metterela testa dove la metti tu. Un altro aspetto importante è che tutti, oltreall'allenamento serale che svolgiamo insieme, ci sobbarchiamo un extra-lavoroin palestra. Anche questo ci aiuta a puntare fortissimamente allo stessoobiettivo». Far parte veramente di un gruppo significa rimanerci anche quandoun infortunio ti impedisce di giocare. «Nel mio caso - racconta Malvagna - èstato molto duro due anni fa, quando mi feci male alla spalla destranell'amichevole contro Piacenza. Era un problema che mi portavo dietro da unpo' di tempo e dovetti decidere di farmi operare. Ho saltato praticamente tuttal'ultima stagione di serie B, che è terminata con la qualificazione ai playoff,rientrando non ancora al 100%, nell'ultimo incontro di regular season in casadel CUS Genova. Nel periodo di recupero, quando avevo il tutore, ho sempremantenuto il contatto con i compagni, che sono per me come dei fratelli, eseguito tutte le trasferte».Orail peggio è passato è Malvagna incampo lotta sempre come un leone. «Abbiamo superato i momenti difficili,in cuicommettevamo parecchi errori e vanificavamo negli ultimi metri, facendocadereil pallone, il buon lavoro di costruzione precedente, e dimostrato unabellacapacità di reazione. Contro Vicenza e Badia, a mio parere, abbiamovinto nontanto per il rugby che abbiamo espresso, ma soprattutto grazie al nostrocoraggio.Non abbiamo mai mollato e su ogni palla abbiamo dato l'anima. Per quantoriguarda il prosieguo della stagione, sono ottimista. Siamo pronti aripartire in campionato da dove abbiamo interrotto. 