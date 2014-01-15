Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
di Redazione
15/01/2014
Comunicato-Cus-Torino-40.doc
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Monica Bruno convocata in
azzurro per il match contro l'Irlanda, in vista del 6 Nazioni.
Continua l'esperienza in
azzurro per Monica Bruno. La capitana del Cus Ad Maiora Rugby 1951, dopo aver
partecipato a due raduni, è stata convocata per il match che l'Italia disputerà
contro l'Irlanda, detentrice del titolo del 6 Nazioni. Le 23 atlete selezionate
dal ct Andrea
Di Giandomenico e dal suo vice Diego Scaglia
si ritroveranno a Roma venerdì pomeriggio, al Centro di Preparazione Olimpica
del Coni dell’Acquacetosa, per preparare la sfida che si svolgerà domenica 19
gennaio ad Ashbourne, venti chilometri a nord di Dublino. Sarà l'ultimo test
prima del 6 Nazioni 2014, che scatterà il 2 febbraio con le nostre ragazze
impegnate a Port Talbot contro il Galles (alle ore 13 locali, le 14 da noi).
Sei giorni dopo l'Italia sarà di scena a Blagnac, nella regione dei Midi
Pirenei, nel sud della Francia, e allo Stade Ernest Argelès affronterà le transalpine
(alle 14,30). Il 23 febbraio si giocherà il primo match casalingo: allo Stadio
del Parco Urbano di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta) capitan Silvia Gaudino
e compagne riceveranno la Scozia (ore 14.30). Sarà ancora trasferta l'8 marzo per
la gara contro l'Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino, che seguirà quello fra
gli uomini di Jacques Brunel e i verdi di Joe Schmidt. La chiusura della
manifestazione per le azzurre sarà il 16 marzo, quando alle 14,30 saranno
opposte all'Inghilterra allo Stadio Pagani di Rovato (Brescia).
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione