Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Monica Bruno convocata inazzurro per il match contro l'Irlanda, in vista del 6 Nazioni.Continua l'esperienza inazzurro per Monica Bruno. La capitana del Cus Ad Maiora Rugby 1951, dopo averpartecipato a due raduni, è stata convocata per il match che l'Italia disputeràcontro l'Irlanda, detentrice del titolo del 6 Nazioni. Le 23 atlete selezionatedal ct AndreaDi Giandomenico e dal suo vice Diego Scagliasi ritroveranno a Roma venerdì pomeriggio, al Centro di Preparazione Olimpicadel Coni dell’Acquacetosa, per preparare la sfida che si svolgerà domenica 19gennaio ad Ashbourne, venti chilometri a nord di Dublino. Sarà l'ultimo testprima del 6 Nazioni 2014, che scatterà il 2 febbraio con le nostre ragazzeimpegnate a Port Talbot contro il Galles (alle ore 13 locali, le 14 da noi).Sei giorni dopo l'Italia sarà di scena a Blagnac, nella regione dei MidiPirenei, nel sud della Francia, e allo Stade Ernest Argelès affronterà le transalpine(alle 14,30). Il 23 febbraio si giocherà il primo match casalingo: allo Stadiodel Parco Urbano di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta) capitan Silvia Gaudinoe compagne riceveranno la Scozia (ore 14.30). Sarà ancora trasferta l'8 marzo perla gara contro l'Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino, che seguirà quello fragli uomini di Jacques Brunel e i verdi di Joe Schmidt. La chiusura dellamanifestazione per le azzurre sarà il 16 marzo, quando alle 14,30 sarannoopposte all'Inghilterra allo Stadio Pagani di Rovato (Brescia).Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161