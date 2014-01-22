Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Monica Bruno in campo per un tempo contro l'Irlanda. Domenica il CUSAd Maiora maschile affronterà all'Albonico in amichevole i Lyons Piacenza di A1.Alejandro Eschoyez. «Sarà una verifica importante per capire meglio i nostripunti deboli».Bellasoddisfazione per Monica Bruno, che contro l'Irlanda è entrata nel XV titolare.Ad Ashbourne la capitana cussina è stata schierata dal ct Andrea DiGiandomenico nel ruolo di ala sinistra ed è rimasta in campo per tutto il primotempo. È stato il momento migliore per l'Italia, che ha difeso bene e chiuso alungo le avversarie nei loro 22 metri, peccando però in finalizzazione. A metàgara il punteggio era solo di 10-0 per le detentrici del 6 Nazioni, che nellaripresa hanno preso nettamente il sopravvento e si sono imposte per 32-0. Unanuova edizione del 6 Nazioni è alle porte e Monica farà il possibile per ritagliarsialtri spazi importanti nella principale vetrina della palla ovale femminile.Sul frontemaschile il CUS Ad Maiora Rugby 1951 sta ultimando la sua terza settimana dipreparazione, successiva al rientro dalla pausa natalizia,e domenica alle ore 14,30al centro sportivo Angelo Albonico affronterà in amichevole la Sitav RugbyLyons Piacenza. Un test impegnativo per i ragazzi di coach Regan Sue, controuna delle grandi della serie A1. «Ho visto i ragazzi molto motivati - spiegaAlejandro Eschoyez, vice di Sue e tecnico della mischia, - e consapevoli che lafatica che stanno facendo adesso sarà ripagata in futuro. Anche quando abbiamoperso quattro partite di fila non è mai venuta meno la voglia di lavorare, dicrescere e di sacrificarsi. Il momento positivo ci aiuta, ma non cidimentichiamo da dove veniamo e che basta perdere due partite per tornareindietro. C'è entusiasmo, ma con molta umiltà, perché sappiamo che se siamodavanti in classifica è solo grazie al nostro impegno e che, se noncontinueremo così, sarà facile cadere di nuovo».Umili ecarichi i biancoblù affronteranno dunque la squadra guidata in panchina daBruno Mezzani e Kelly Rolleston, che ha chiuso il girone di andata in serie A1al quinto posto con 33 punti in undici partite, con un bilancio di settevittorie tre sconfitte e un pareggio. Dopo aver perso all'esordio contro ilColorno (12-18), gli emiliani sono rimasti imbattuti fino al decimo turno(cedendo punti solo al Firenze: 19-19), superando tra gli altri la Pro Reccoe l'Accademia Fir Ivan Francescato eraggiungendo anche la seconda posizione. Gli ultimi due ko contro ilValpolicella e la capolista L'Aquila li hanno fatti scivolare più indietro. «Cerchiamosempre di programmare amichevoli contro le compagini più forti - affermaEschoyez - come abbiamo già fatto in precampionato contro la Pro Recco, perchévogliamo che le avversarie solide ed esperte mettano a nudo le nostredebolezze, per poi poter lavorare con un obiettivo più preciso. Misurarsi congente di un categoria superiore è sempre molto stimolante».L'Asd RugbyLyons ha festeggiato lo scorso settembre i 50 anni di vita della società. È stata inserie A negli '80 e '90 del secolo scorso e dopo qualche campionato in B vi ètornata definitivamente nel 2002-2003. Nella stagione passata si è piazzataterza in A1 ed è approdata ai playoff per salire in Eccellenza, cedendo insemifinale alla Capitolina. «I Lyons sono un'ottima squadra - osserva Eschoyez- con un buon pacchetto di mischia e dei trequarti di qualità. Hanno perso ungiocatore importante, che trascinava molto come Kelly Haimona, che è andato alCalvisano in Eccellenza, ma ci sono ragazzi del posto che si stanno dimostrandoall'altezza. Il loro vicecapitano è Diego Barroni, gioca numero 8 e lo conoscobenissimo. Era nel mio club in Argentina, l'ho allenato e l'ho portato io agiocare in Italia nel Piacenza Rugby, prima di passare ai Lyons».In estate, oltreal già citato mediano di apertura neozelandese Haimona, è partito anche il piloneitalo-argentino Martin Camero, che è tornato con la famiglia in Argentina.Con il numero 10 è stato ingaggiato il 24enne francese Aristide Barraud, che avevaprecedentemente militato nello Stade Francais e vanta presenze in Nazionalegiovanile. In prima linea sono arrivati i piloni Angelo Co, 24enne provenientedal Piacenza Rugby, e il torinese Marco Prette, classe1994, cresciuto nel Valledora ed entrato tre anni fa nell’AccademiaFederale. Il subalpino è stato nazionale Under 17 e ha giocato in campionatocon la maglia del Rubgy Parma Under 20. Dopo oltre un anno di assenza perun grave infortunio, è tornato il tallonatore marocchino Said Wahabi. «A Piacenza- sottolinea Eschoyez - hanno anche un'ottima politica relativa agliallenatori, Cambiano lo staff ogni due-tre anni, ma sono sempre tecnici fattiin casa e questo è un fattore importante. Sono bravi a formare allenatori, nonper nulla Carlo Orlandi, ex nazionale e ora direttore tecnico del progettodelle Accademie viene dai Lyons».A proposito diAccademie, Eschoyez è secondo di Matteo Mazzantini alla guida di quellatorinese Under 18, che nel weekend ha vinto la sua quarta partita su quattro incampionato, espugnando il campo dell'omologa selezione di Prato per 21-14.Notevole il contributo dell'Ad Maiora Cus, con Gianmarco Perrone, MauroPorporato, Nevio Racca ed Edward Reeves impiegati dal primo minuto e LorenzoNovello entrato nel secondo tempo. Ha svolto attività anche l'Under 16 Elitecussina, che ha affrontato in trasferta in amichevole i pari età del San Mauro.È stata una bella occasione per ricordare Massimo Spagnoli, il caro amico cheda tecnico ha allenato entrambe le squadre. Nel riscaldamento tutti i ragazzihanno indossato la maglia nera creata apposta per lui, con la scritta "Pergiocare a rugby non serve essere dei bisonti, in campo l'intelligenza conta piùdei muscoli. Grazie Max" e sulle spalle il suo numero 9. Poi si è giocatoin mezzo al fango, un rugby vero che sarebbe piaciuto a Massimo.Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161