Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Riparte il girone B della serie A con il ritorno e il CUS AdMaiora domenica farà visita al Benevento.Il mese di gennaio è passato fra duresedute di allenamento e il match amichevole di domenica scorsa contro i LyonsPiacenza. È tempo di riprendere a giocare per i punti in un girone di ritornoche si annuncia molto interessante. Il CUS Ad Maiora Rugby 1951 ripartiràdomenica alle ore 14,30 da Benevento.Nonostante la vittoria per 21-17 suiLyons, coach Regan Sue esamina la gara con spirito critico:«Non abbiamo messoin pratica quello che abbiamo preparato in queste tre settimane di allenamento.In difesa siamo saliti male, rimanendo troppo larghi. Non abbiamo rispettato leposizioni e abbiamo fatto parecchia confusione. Anche i placcaggi all'inizio non hanno funzionato, poigradualmente abbiamo fatto meglio. Di positivo c'è stato che abbiamo realizzatotre mete e appena abbiamo avuto il possesso abbiamo fatto danni, contro unasquadra di livello superiore alla nostra. Abbiamo però avuto poco possesso equesto è stato un altro problema. A Benevento mi aspetto un altro tipo diatteggiamento».Saranno di fronte la seconda el'ultima, con ben 23 punti di differenza, ma le sfide non si giocano sullacarta e sul campo quella di domenica non mancherà di riservare insidie agliuniversitari. All'andata finì 45-13 per i biancoblù, che però s'involarono nelsecondo tempo, dopo aver faticato nei primi 40', terminati sul punteggio di9-13. Capitan Merlino e compagni sfruttarono i molti falli commessi dagliavversari e nel finale la loro migliore condizione fisica. I campani sonoavversari da prendere con le molle e proprio nell'ultima gara prima dellefeste, battendo per 17-3 il Gran Sasso hanno dimostrato di volersi giocare finoalla fine le proprie carte per raggiungere la salvezza.Rispetto al match disputatoall'Albonico, il Benevento ha cambiato i due stranieri. Il mediano di aperturaaustraliano Christopher Burnett ha lasciato la squadra per problemi fisici e ilpilone argentino Fernando Salandria è tornato in patria per motivi familiari.In regia è arrivato l'altro aussie Sean Meaney, reduce da una stagione con iWest Tigers, nella National Rugby League, il campionato professionistico divertice di rugby a 13 dell'Australasia, che ha già avuto modo di mettere inmostra le sue qualità. Per due partite il tecnico Alessandro Gramazio ha anchepotuto schierare l'atleta inglese con passaporto greco-cipriota Luke Frixou,che ha militato nei Campionati di Rugby delle Midlands in Inghilterra e vanta 6 presenze nella Nazionalecipriota. Durante la pausa, però, Frixou è tornato in Inghilterra e allaripresa sarà sostituito dall'inglese Joe Garner. Il 22enne terza linea provienedal CinderfordRFC, squadra del Gloucestershire attualmente impegnata nella NationalLeague One, la terza serie inglese. «A Benevento - afferma Regan Sue - saràdurissima. Troveremo un ambiente difficile e una compagine che in casa sua faràil possibile per metterci in difficoltà, come è accaduto nel primo tempodell'andata. Dovremo entrare in campo con la testa giusta e con la convinzioneche abbiamo mostrato nelle ultime partite prima della sosta». Il morale è altoe per rimanere al vertice ognuna delle prossime dieci gare dovrà essereinterpretata come una finale.Nel fine settimana riprenderà a pieno regime anche l'attività delle altresquadre cussine. Sabato alle 15,30 saranno impegnate le tre Under 14,all'Albonico contro l'Alessandria, a Pessione contro il Chieri e a Moncalierinel triangolare contro i locali e il Cuneo Pedona, e l'Under 16 territoriale incasa contro l'Alessandria. Alle 17 l'Under 18 territoriale riceverà il MacRugby. Domenica a Grugliasco alle 12,30 l'Under 16 Elite ospiterà il Fiumicelloe in serie C alle 13 l'Amatori Torino affronterà il Borgomanero e alle 14,30 lacadetta biancoblù se la vedrà con il Piemonte. Alle 12,30 l'Under 18 Elite saràa Milano contro l'Asr.Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161